Halálosan megfenyegették Rákay Philipet és feleségét

Grandiózus Mohács-film terveiről is beszélt Rákay Philip, az Aranybulla című televíziós sorozat társproducere, és a Most, vagy soha! címen, több, mint négymillárd forintból készülő Petőfi-film készítője. A Mandinernek adott interjújában azt is elmondta, hogy ki kellett menekítenie gyermekeit egy iskolából, mert ott „fasisztázták” őket.