Bródy János fél attól a kortól, amikor támogatják a popzenét

Újból végigjártuk a Magyar Zene Házának időszakos kiállítását, a Nekünk írták a dalt! című tárlatot, ezúttal a hazai zenei élet hőskorának legnagyobb neveivel közösen. Nosztalgikus osztálytalálkozó, ahol komoly témák is előkerültek, miközben Barkasban utaztunk, és megértettük, miért is fontos, hogy legyen hátul egy rúd kolbász. Végül egy rövid interjúra is lehetőségünk nyílt Bródy Jánossal.