Megértettük, miért nem tudnak célozni a rohamosztagosok

Budapesten, a Kálvin tér közelében 2022 decemberében nyílt meg az országban páratlan és egyedi Star Wars-kiállítás. Nemrégiben új kiállítási tárgyak érkeztek, és a jövőben tárlatfrissítésre, illetve -bővítésre is van kilátás.

Az Egyetem tértől néhány lépésre a Kálvin tér felé, ahogy figyeljük a kirakatokat, egyszerre harci sisakok törik meg a színes ruhák és éttermi ajánlatok sorát. A járókelők egy részét elfogja a nosztalgia és a velünk élő popkultúra, ahogy az egyik legismertebb sci-fi-történet világa elevenedik meg előttük. A filmekből jól ismert, de közben sorozatokból, könyvekből és játékokból egyaránt idéző sisakválogatástól felbuzdulva belépünk az ajtón, és megérkezünk a messzi-messzi galaxis egy parányi pontjára, hogy megnézhessünk Budapest páratlan Star Wars-kiállítását.

Luke Skywalker küldetése

A kalandhoz dukál, hogy minden tárlatvezető jedi köpenyben köszönt minket, ismerteti az adott terem jellemzőit, és hogy mire érdemes figyelni. Ahogy elindulunk a kiállításon, egy küldetésre invitálnak bennünket, amit maga Luke Skywalker ad. A feladatunk, hogy visszaszerezzük az elveszett kyber kristályokat, amiket a Tatooine bolygón kell meglelnünk.

Utunk során találkozunk Han Solóval és Chewbaccával, foglyul ejt minket a Galaktikus Birodalom, megszökünk Darth Vader karmai közül, végül pedig eljutunk a nagy Jabbához, ahol rábukkanunk néhány fénykardra. A kiállítás interaktív szórakozást is nyújt a vendégeknek

videós installációkkal, felpróbálható jelmezekkel és egy kis fénykardozással.

Ami igazán különleges, hogy egyedi, magánkézből idekerülő gyűjtői darabokból állt össze a kiállítás, sok tárgy mellett megtalálható a hivatalos eredetigazolás, a limitált szériák sorszáma, a filmekben játszott színészek saját aláírásával ellátott plakett vagy névtábla. Rögtön a bejáratnál található két életnagyságú szobor: az egyik az új trilógiából Reyt, a másik a klasszikusból Han Solót ábrázolja. Ez mind egy magyar tervező, Lengyel Gergő keze munkája.

A titokzatos tulajdonos

Szintén említésre méltó, hogy a mellszobrokon, valósághű képmásokon, valamint az aprólékosan és részletgazdagon kidolgozott fénykardokon túl életnagyságú szobrok is megtalálhatók. Külön mókás látni, hogy mekkora lehetett Tarkin tábornok, R2D2, Darth Vader, Jabba vagy a rohamosztagosok. Bár a kiállítás elsődlegesen a klasszikus trilógiára épít, az előzménytrilógia is helyet kap, néhol pedig az új részek, a játékok és képregények világa is megelevenedik.

A felpróbálható sisakoknak hála egy pillanatra mi is felvételt nyertünk a Galaktikus Birodalom seregébe, és nyugodtan konstatáltuk, hogy magasságunkkal tökéletesen passzolunk a klónok soraiba. Lehet, hogy a pontatlan célzásuk okát is megleltük, tekintve, hogy külön kihívás egy-egy ilyen sisakban kettőnél többet lépni a környezet károsítása nélkül.

Ahogy a szervezőktől megtudtuk, a kiállított tárgyak mind egyetlen gyűjtő személyes készletéből valók,

és ez jelenleg csupán a teljes gyűjtemény nagyjából egyharmada. Bár a rejtélyes tárlattulajdonosról sokat nem tudni – még a kiállításon dolgozó munkatársak sem kaptak több infót –, a szervezők szerint az volt a cél, hogy bárki, akinek a gyerekkorát vagy akár az egész életét meghatározta a filmsorozat, egy röpke időre elmerülhessen ebben a világban, és egy különleges Star Wars-élménnyel gazdagodjon.

A kiállítás már 2022 decemberében elindult, de nemrég új darabok érkeztek a gyűjteménybe – mint például az első teremben kiállított óriási Chewbacca-szobor –, és várhatóan lesz még vérfrissítés a következő hónapokban is. Ami biztos, hogy a kiállítás jelenlegi formájában március végéig látogatható, hogy utána miként fejlődik tovább, az még kiderül.

