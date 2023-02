Ez a minisztérium legfőbb kifogása Ókovács Szilveszter ellen

Harminc napja van – a 2023. február 13-i kiírást követően – annak, aki megpályázza a Magyar Állami Operaház főigazgatói posztját. Ez elég kevés időnek tűnik ahhoz, hogy Ókovács Szilveszter jelenlegi főigazgató mellett valaki komolyan vehető, esélyes pályázatot adjon be, nem nagyon van ugyanis a láthatáron olyan jelölt, aki a feltételeknek is eleget tesz, valamint bátorsága és elszántsága is van belevágni abba, hogy egy ekkora „gyár” vezetését átvegye.