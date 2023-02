A csillagok is elhúztak felette

Primer technológia, kreativitás és kitartás

Az éjszakai táj megörökítésének talán a legegyszerűbb módja az, ha állványra helyezzük a fényképezőgépünket, és hosszan exponálunk. Ilyenkor nem törődünk a csillagok követésével, és az égboltot hagyjuk elfordulni a fejük felett. A csillagok csillagívekké torzulnak, és látványos grafikát rajzolnak az égre: így születnek a csillagíves fotók. A csillagíves fotók, bár elsőre nagyon egyformának tűnnek, akad közöttük néhány kiváló alkotás. Jó koncepcióval, kitartással, kellően hosszú expozíciós idővel születhetnek remekművek ezzel a módszerrel is. Kecskés Bertalan felvétele is ebbe a csoportba tartozik. Az elkészítése nem is volt annyira egyszerű, sőt, külön története van, amit a szerző tolmácsolásában olvashatunk:

Régóta terveztem már ezt a kompozíciót, amikor is az objektív optikai tengelye a zenitre van állítva, és ebben az állásban történik a csillagok járásának követése egy fenyves közepében. Magukban a fenyvesekben nappali fotózás során már többször is jártam, és mindig lenyűgözött, amikor is a talajtakaróra feküdtem, és csak felfelé néztem, ahogy a fák csúcsa a végtelenben találkozik. Ezt a látványt akartam párosítani a csillagok járásával. Január 14. éjszakáján nekikezdtem ennek a tervemnek. Induláskor tiszta volt az ég, de foltokban már kezdett ereszkedni a köd, de ez nem tántorított el a tervemtől. A fenyvesben kerestem egy helyet, ahol a sorban hiányzott a fenyő, és annak helyére állítottam be az állványt. A látószöget a lehető legalacsonyabbra vittem, szépem megágyaztam mellé, és indult a fénygyűjtés. A történet nem ment zökkenőmentesen, mivel a polgárőrség rátalált az autómra az út mellett, és keresni kezdtek, így kénytelen voltam kimenni hozzájuk, hogy semmi baj, csak fotózom! Visszafelé izgalmas volt hang alapján megtalálni a felszerelést (percenként hallható a zárszerkezet hangja), és emellé még sajnos némi fényt kapott néhány expó is. A terv 3 órányi fénygyűjtés lett volna (ennyit bír a gép akkumulátora), de sajnos az utolsó 30 perc kuka lett, mivel lepárásodott a lencse közepe (párátlanítással nem készültem). Lesz még folytatása ennek a képnek a jövőben!

A elkészült mű a természet szépséges geometriájának végtelen nyugalmát árasztja.

(Borítókép: Fenyves a zenitben. Fotó: Kecskés Bertalan)