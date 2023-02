A szomszédban forgatott Mickey Rourke

Mickey Rourke Golden Globe- és BAFTA-díjas, Oscar-jelölt amerikai filmszínész a minap a nagyváradi Szigligeti Színház színpadján forgatott egy monológot Ciprian Mega román rendező 21 rubin című filmjéhez – erről a teátrum üzemeltetői számoltak be a közösségi oldalukon.

„Büszkék vagyunk rá, hogy a forgatás színházi része a Szigligeti Színház munkatársainak önzetlen hozzájárulásával valósulhatott meg. Köszönjük a filmstábnak a megtisztelő felkérést, az együttműködést és az egyedi élményt. Örülünk, hogy segíthettünk” – olvasható a bejegyzésben, amelyhez képet is csatoltak a filmcsillagról.

A Pankrátor vagy a The Expendables – A feláldozhatók című filmből is ismert színművész tavaly sokszor kapott hideget-meleget a megjegyzései miatt, egy ízben Tom Cruise-ba állt bele, de oroszbarátsága miatt is sokszor kritizálták őt.

A Vlagyimir Putyin jó barátjának tartott színész az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban azonban hangsúlyozta, mélyen elítéli a civil áldozatokkal járó vérontást.

Egyszer Putyin meghívott egy otthonba, ahol gyógyíthatatlan rákos gyerekeket kezeltek Szentpéterváron. Nagyon szívszorító volt. Amikor Vlagyimirre néztem, olyan valakit láttam, aki aggódik, egy empatikus embert, aki önszántából van ott. Emiatt is nem értem, hogy mit akar most egy testvérországtól. Nemcsak katonákat ölnek meg, hanem időseket és fiatalokat is. Kórházakat, iskolákat támadnak. Mindez nem helyes

– mondta a színész.

(Borítókép: Mickey Rourke 2016. február 16-án. Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images)