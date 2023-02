Meghalt Stella Stevens, a Dilidoki főszereplője

Stella Stevens 1938. október 1-jén született. Az amerikai színésznőt olyan filmekből ismerheti a magyar közönség, mint A lányok angyalok, ahol Elvis Presley oldalán játszott női főszerepet, a Dilidoki vagy A Poszeidon katasztrófa. Televíziós alkotásokban is szerepelt, többek között a Gyilkos sorok és a Magnum című sikersorozatokban.

Korán házasodott, még csupán 16 éves volt, mikor férjével megállapodtak.

Gyermekük is született nem sokkal később, két év múlva azonban elváltak. Stevens ekkortól szentelte életét teljesen a színészetnek és a modellkedésnek. Többször szerződött különböző stúdiókkal, első nagyobb sikereit azonban a Paramount égisze alatt érte el az ötvenes évek végén. 1960-ben Golden Globe-díjat kapott az év legígéretesebb új tehetségeként a Say One For Me című filmért.

Elvis és Jerry Lewis oldalán

1962-ben Elvis Presley oldalán szerepelt A lányok angyalokban, annak ellenére, hogy nem akarta elvállalni a szerepet. Úgy érezte, hogy a forgatókönyv nem elég erős, de a stúdió szerződése miatt nem volt választása. Ezután a stúdió azt ígérte neki, hogy az Oscar-díjas Montgomery Clift oldalán szerepelhet a Too Late Blues című alkotásban, de végül Clift kihátrált a projektből.

1963-ban Jerry Lewisszal közösen játszhatott a Dilidoki című komédiában, mely történetét tekintve az 1996-ban megjelent Bölcsek kövére eredeti verziója – angolul a címük is megegyezik (The Nutty Professor). Filmes pályafutásának egyik utolsó igazán nagy alkotása A Poszeidon katasztrófa volt 1972-ben.

Modellpályafutása már a kezdetektől gyorsan ívelt felfelé,

1960-ban a Playboy januári számában volt a hónap sztárja – az aktuális „Playmate” –, aki a poszteren is szerepelt. A 70-es és 80-as években főként televíziós sorozatokban játszott, úgymint a Csodanő vagy a Szerelemhajó. Későbbi férje Bob Kulick rockgitáros lett, aki a Kiss zenekarból is ismert Bruce Kulick testvére volt. Ő még 2020-ban halt meg.

Stella Stevens évek óta küzdött Alzheimer-kórral, végül 2023. február 17-én halt meg. A hírt a fia közölte a Hollywood Reporterrel. A színésznő 84 éves volt.