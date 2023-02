Ókovács Szilveszter sokkoló számokkal utasítja vissza a méltatlan értékelést

A Magyar Állami Operaház élére új vezetőt kell kinevezni, Ókovács Szilveszter jelenlegi főigazgató megbízatása ugyanis február 14-én lejárt. Mandátumát Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter megbízott főigazgatóként 2023. július 31-ig, de legfeljebb az új vezető kinevezéséig hosszabbította meg.

Az ügy régóta húzódik: miután az előző pályázatot a minisztérium érvénytelennek nyilvánította, február 13-án új pályázatot írtak ki, immár angol nyelven is, és nem szabták feltételhez a magyar állampolgárságot. (A hivatalos verzió szerint egyébként azért lett eredménytelen az előző pályázat, mert csak két jelölt volt, de információink szerint inkább azért, mert Ókovács nem vállalta volna két évre a megbízatás – ezt kérdésünkre a Sunday Brunch adásában jelentette be.)

Az Index ezek után annak próbált utánajárni, hogy mi lehet a pályázat nemzetközivé tételének oka, és azt tudtuk meg, hogy a minisztérium nem elégedett az Opera nemzetközi színtéren elfoglalt helyével, szerepével: „A bírálók szerint 2000 körül az volt a cél, hogy a Magyar Állami Operaház Graz és Stuttgart, vagyis az európai operajátszás második vonalának szintjére jöjjön fel – ami nem a Bécs–München-tengelyen elhelyezkedő első vonal –, és úgy vélik, ez nem sikerült, Budapest 23 év alatt ebben az összefüggésben nem vált láthatóvá. A pályázat kiírói szerint ezen segíthetne, ha külföldi intendáns állna a intézmény élén” – írtuk, hozzátéve, hogy az Operaház felújítás miatt öt évig zárva volt, és a rezsiválság, valamit a támogatások megvonása őket sem kímélte.

Cikkünkre hosszú levélben válaszolt Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója, amit az alábbiakban változtatás nélkül közlünk:

AZ OPERA NEMZETKÖZI BEÁGYAZOTTSÁGÁRÓL – IMMÁR TÉNYSZERŰEN (AZ OPERA VÁLASZA)

Az Index múlt heti cikkének tartalmával megmosolyogtató módon ellentétes a valóság: a Magyar Királyi/Állami Operaház közel 140 éves működésének messze legaktívabb évtizedét élte az elmúlt időben. Engedtessék meg, hogy legalább kollégáim védelmében tényekkel utasítsam vissza a méltatlan – és névtelen forrású „információra” alapuló – értékelést. Sokkoló számok és névsorok következnek, és hadd jegyezzem itt meg – hisz az indexes cikk állításként mutatta be –, hogy sem az OPERA-t fenntartó minisztérium, sem soha senki nem vonta eddig kétségbe az elmúlt bő évtizedben tett nemzetközi erőfeszítéseink sikerét. Ugye, nem gondolja senki, hogy nem avatkoztak volna közbe 12 év alatt, ha rossz irányba hajtunk? Hiszen ebben két megnyert pályázat is benne volt. És ha nem is a nyilvánosság előtt, de belül elővettek volna: nem történt ilyen, ezért az egész írás légből kapott, és a reagálás esélyét a cikk készültekor nem kaptuk meg. Bevallom, a tavalyi állami kitüntetésem indoklásában sem elmarasztaló szavak szerepeltek, ellenkezőleg – mivel még sosem kaptam korábban ilyet, alaposan elolvastam. Nehéz most nem magyarázkodásképpen előadni a tényeket, vegye az Olvasó inkább jogos tájékozódásképpen. Hisz közintézmény vagyunk, rendben, ám akkor helyet kérünk, mert nem rövid a tényszerű lista sem – és mindezt a mintának mondható (mert szerkezetében, működési szisztémájában és játszóhelyeit, létszámát és feladatát tekintve is hasonló) párizsi Opera működési költségének 1/6-ából vittük végbe művészeinkkel és munkatársainkkal.

Öveket becsatolni, indítjuk a leltárt!

2011 nyara és 2023 ősze között a Magyar Állami Operaház művészeivel 3 kontinens 28 országának 63 városában jártunk-járunk, összesen 211 külföldi előadást, gálaestet és hangversenyt abszolválva. Volt, ahova háromszor is eljutottunk (Japán, Beregszász, Pozsony, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy), volt, ahova kétszer (pl. New York, Bécs). Legalább 60-féle produkciót vittünk a 47 útra. Leggyakrabban 100-as létszámban utaztunk, de 300-as, sőt 400-as turnéra is volt példa: az OPERA New York-i második vendégjátéka és a teljes mai magyar határt kívülről körbejáró Kárpát-Haza Operatúra a magyar kultúra valaha volt legnagyobb szabású kitelepülései voltak, az Operaház bezárását követő nehezebb évekre időzítve. (Két további országba díszleteket gyártottunk és vittünk.) Fontosnak tartom leszögezni, hogy három nagy turné és két vendégszereplés külön állami támogatással valósult meg, ám a többi negyven esetében mindig a külföldi partner fizette a horribilis költségeket.

A Kis-Magyarországon belüli aktivitás ugyanúgy rekord: hazánk 30 településén 70 este vendégszerepeltünk, minden vármegyében, minden megyeszékhelyen, de más városokban, néha falvakban is, döntően itt is a 4 évre bezárt Ybl-palota miatt felszabadult kapacitásokra építve. Budapesten 9 saját helyszínünkön léptünk fel kb. 3600 alkalommal (ezek a rendes évadaink), de színházaink terein kívül 11 egyéb fővárosi játszóhelyre is kértek minket, összesen 90-100 estén. Összességében tehát elmondható, hogy 12 évad alatt az OPERA saját épületein kívül több mint 300 fellépést tartottunk a világ és Magyarország közel 100 városában, százezrek előtt – ez színházi értelemben egy olyan 13. évadot jelent, amelyet a napi feladataink mellett bonyolítottunk le.

A Magyar Állami Operaház előadásairól szóló külföldi kritikákat, cikkeket 2014 óta gyűjtjük szisztematikusan. Azóta 400-nál több írás született 30 ország 120 orgánumában rólunk (főként Európa, de Kanada, az USA, Mexikó, Argentína, Japán, Kína, Korea, India újságjaiban, illetve a Közel-Kelet államainak lapjaiban is). Az operaházak európai szervezete (Opera Europa) 2022 őszén Budapesten rendezte éves nagy konferenciáját, a szövetség EU által támogatott digitális platformján (Opera Vision) a magyar operafilmek az 5. legnézettebb alkotásig jutottak el. Az egyik nagy londoni szakportál (Bachtrack) 2016-ban az OPERA énekkarát a világ legjobb operakórusának választotta, ennek nyomán a főváros Budapestért Díjat adományozott kórusunknak, az indoklás szerint Európa-szerte elismert tevékenysége nyomán. Zenekarunk, amely 220 tagjával egyike a világ legnagyobb hangszeres együtteseinek, több önálló meghívást is teljesített, pl. a berlini Waldbühnén, a Berlini Filharmonikusok nyári rezidenciáján a világ első számú szopránja, Anna Netrebko – a budapesti többszörös tapasztalat nyomán – az OPERA zenekarával lépett fel, később Bécsbe is minket kért, de japáni vagy portugál koncertutak is szerepeltek zsúfolt naptárunkban. Táncegyüttesünkről, a Magyar Nemzeti Balettről most legyen elég annyi, hogy Közép-Európa legjelentősebb klasszikus társulatává vált, München és Moszkva között mi vagyunk a legjobbak, legnagyobbak, legaktívabbak. Egyetlen meghirdetett álláshelyre több kontinensről ezer feletti számú pályázat érkezik, és a világ 90 országának 50 millió nézője hallhatta, hogy az idei bécsi újévi koncert előző nyáron felvett betétfilmjének pímabalerinája, Maria Jakovleva, bizony, azóta már a budapesti Operaházban táncol...

Solymosi Tamás balettigazgató számos külföldi verseny zsűritagja, nekem magamnak pedig – Marton Éva budapesti nemzetközi versenye mellett – módom volt a legnagyobb külföldi operaversenyen, Plácido Domingo Operaliáján részt vennem a zsűri munkájában. Másik két művész-igazgatónk az egyetemi szférában is jelen van: Kocsár Balázs habilitált professzorként oktat a pécsi egyetemen, Almási-Tóth András művészeti igazgató a Zeneakadémián vezeti az operai képzést. OPERA Trezor néven létrehoztuk az intézmény lemez- és könyvkiadóját, 2011 óta több mint 100 CD-nyi anyagot jelentettünk meg először korongon, azután pendrive-on, de manapság már a nemzetközi streamingplatformokat használva. Azokon jelenleg 15 cím érhető el a világ bármely pontjáról, kizárólag magyar operák felvételei (a feltöltés folyamatos, ám pénzfüggő).

(Húzzuk alá, vagy legalább egy zárójelet érjen meg, hogy jó közelítéssel az Operaház mint játszóhely közönségének masszív 20%-a minimum külföldi. Mivel az elmúlt 12 évadban az Operaház 7 évet játszott, alapos okunk van feltételezni, hogy mintegy 300 ezer külföldi látogató ült a széksorainkban. Nem gondolnánk ezt sem szégyellni való vagy kritikára méltó helyzetnek.)

Természetesen nemcsak a mi külföldi aktivitásunk és recepciónk mutatja a beágyazottságot, hanem az is, kik, miféle művészek jönnek ide, hozzánk. Fellépni hívtuk őket nálunk, vagy hívták őket mások, és hívtak minket is mint együttműködő partnerek velük fellépni. Először a legnépesebb gárdát szemlézzük, hisz permanens tenorhiány van kb. száz éve, íme, hát azok a valóban nemzetközi operacsillag énekesek, akiket bármelyik első osztályú ház szívesen szerződtet (azok is tehát, akik a mi költségvetésünk sokszorosából dolgoznak). Listák következnek, 2011 novembere és 2024 júniusa viszonylatában.

A híres tenorlista, akik tehát nálunk felléptek, vagy akikkel partnereink lévén együtt munkálkodhattunk (42):

Frank van AKEN

Roberto ALAGNA

Marcelo ÁLVAREZ

Aleksandr ANTONENKO

René BARBERA

Piotr BECZAŁA (két alkalommal)

Kristian BENEDIKT

Andrea BOCELLI

Johan BOTHA (†)

Lawrence BROWNLEE

Javier CAMARENA

Andrea CARÈ

José CARRERAS

Charles CASTRONOVO (több ízben)

Arturo CHACÓN-CRUZ (több ízben)

Kamen CHANEV (†) (több ízben)

José CURA (több ízben)

Plácido DOMINGO (hat alkalommal)

Yusif EYVAZOV (három alkalommal)

Juan Diego FLÓREZ (három alkalommal)

Walter FRACCARO (több ízben)

Marcello GIORDANI (†)

Vittorio GRIGOLO

Teodor ILINCĂI

Jonas KAUFMANN (két alkalommal)

Dmitry KORCHAK

Gregory KUNDE

Ivan MAGRÌ

Francesco MELI

Stuart NEILL

Matthew POLENZANI

Gaston RIVERO (több ízben)

Rafael ROJAS (†)

Arnold RUTKOWSKI

Jürgen SACHER (több ízben)

Fabio SARTORI

Gerhard SIEGEL

Robert Dean SMITH

Rainer TROST

Ramón VARGAS (több ízben)

Carlo VENTRE

Rolando VILLAZÓN

(†): Sajnos négy művész budapesti fellépése óta már elhunyt.

Neves külföldi énekesnők, akik jártak nálunk, játszottak velünk (36):

Daniela BARCELLONA

Grace BUMBRY

Renée FLEMING

Barbara FRITTOLI

Elīna GARANČA

Aida GARIFULLINA

Angela GHEORGHIU

Venera GIMADIEVA

Elena GORSHUNOVA

Edita GRUBEROVÁ (több alkalommal)

Evelyn HERLITZIUS

Anja KAMPE

Vesselina KASAROVA

Aleksandra KURZAK

Julija LEZSNYEVA

Eleanor LYONS

Nino MACHAIDZE

Waltraud MEIER

Laure MELOY

Elena MOŞUC

Anna NETREBKO (hat alkalommal)

Angela NISI

Julia NOVIKOVA

Christine OPOLAIS

Lisette OROPESA

Olga PERETYATKO

Patricia PETIBON

Anna SHAPOVALOVA

Nadine SIERRA

Nina STEMME

Iréne THEORIN

Manuela UHL

Tetiana ZHURAVEL (több ízben)

Linda WATSON

Pretty YENDE

Sonya YONCHEVA (két alkalommal)

A lista annyiban nem teljes, hogy csak a legfontosabb, igazán nagy kaliberű hölgyeket soroltam itt fel, és a magyar énekkultúra szopránban és mezzóban ma is gazdag, erős. Őket elhalványítani nemhogy nem cél, de ezeket a külföldi csillagokat éppen azért hívjuk, hogy inspiráljuk a magyar művészeket, akik közül a legjobbaknak „bérelt” helyük van, és kell is legyen a Magyar Állami Operaházban. És még egy aspektus: természetesen dolgunk, sőt, alapító okiratba foglalt kötelességünk időről időre idehaza is megmutatni a közönségnek a világ külföldi legjobbjait.

Külföldi baritonok és basszusok, akik az elmúló 12 évadban nálunk vagy velünk léptek fel (32):

Ildar ABDRAZAKOV

Ildebrando D'ARCANGELO

Adrian ERŐD

Ferruccio FURLANETTO

Luciano GANCI

Paolo GAVANELLI

Tommi HAKALA

Eric HALFVARSON

Samuel HASSELHORN

Marcus JUPITHER

Simon KEENLYSIDE

Tomasz KONIECZNY

Morten Frank LARSEN

Ambrogio MAESTRI

Renatus MÉSZÁR

Alfred MUFF

Leo NUCCI

Jevgenyij NYESZTYERENKO (†)

René PAPE

Albert PESENDORFER

Simone PIAZZOLA

Johan REUTER

Kurt RYDL

Matti SALMINEN

Roberto SCANDIUZZI

Erwin SCHROTT

Egils SILIŅŠ

Roberto TAGLIAVINI

Sir Bryn TERFEL

Tómas TÓMASSON

Sir Willard WHITE

Az alábbi 50 külföldi karmester csak a félszáz legjobb (nevű) a sorban, ennél többen vendégeskedtek az OPERA előadásaiban, koncertjein. A messzi földről jött dirigens felüdülés vagy éppen tanulság a zenekar, az énekkar, a vokális szólista vagy épp a balett-társulat számára is, de mindenképpen friss vér, amelyet időnként áramoltatni éppúgy üdvös kötelesség, ahogy magyar operakarmestereink is jó, ha máshol is vendégszerepelnek. A zene végső soron a kreativitásról és az alkalmazkodásról egyszerre szól.

Jonas ALBERT

Antonello ALLEMANDI

Moshe ATZMON

Philippe AUGUIN

John AXELROD

Christian BADEA

Maurizio BENINI

Marcus BOSCH

Michael BODER

Daniele CALLEGARI

Paulo CARIGNANI

Fabrizio Maria CARMINATI

Frédéric CHASLIN

David COLEMAN

Marco COMIN

Paul CONNELLY

Oliver von DOHNÁNYI

Arthur FAGEN

Paul GOODWIN

Eugene KOHN

Gérard KORSTEN

Francesco LANZILLOTTA

Marko LETONJA

Ion MARIN

Jun MÄRKL

Wayne MARSHALL

Michelangelo MAZZA

Carlo MONTANARO

Pier Giorgio MORANDI

Günther NEUHOLD

Erik NIELSEN

Renato PALUMBO

Michel PLASSON

Jochen RIEDER

Daniele RUSTIONI

Giacomo SAGRIPANTI

Michael SCHØNWANDT

Gerard SCHWARZ

Leif SEGERSTAM

Stefan SOLTESZ (†)

Pavel SOROKIN

Pinchas STEINBERG

Marcus STENZ

Jurij SZIMONOV

Mladen TARBUK

Juraj VALČUHA

Alberto VERONESI

Ralf WEIKERT

Antoni WIT

Andriy YURKEVYCH

Lothar ZAGROSEK

Külföldi rendezők, akik nálunk dolgoztak, alkotásaikat játszottuk (19):

Vaszilij BARKHATOV (orosz)

Sven-Eric BECHTOLF (német)

Arnaud BERNARD (francia)

Calixto BIEITO (katalán) 2 rendezés

Fabio CERESA (olasz) 2 rendezés

Gianfranco DE BOSIO (olasz)

Georges DELNON (svájci)

Frank HILBRICH (német)

Kasper HOLTEN (dán)

HOTEL PRO FORMA (dán alkotócsapat)

Vilppu KILJUNEN (finn)

Damiano MICHIELETTO (olasz)

Jiří MENZEL (cseh)

Jean-Pierre PONNELLE (francia, op. postumus)

Ivan STEFANUTTI (olasz)

Rafael R. VILLALOBOS (spanyol)

Stefano PODA (olasz)

Silviu PURCĂRETE (román)

Michał ZNANIECKI (lengyel) 2 rendezés

Ha összegezni szeretném az OPERA utóbbi 12 évét, fényesen ragyog abban az ab ovo tőlem tán legtávolabbi terület, amelyet viszont olyannyira megkedveltem: a balett világa. Felépítettünk egy szinte új klasszikus repertoárt, amely a régi kínálat csúcsaiból növekedett, azzal lélegző kapcsolatot tart. És kiépült egy gyakorlatilag teljesen új, a legmenőbb sztárkoreográfusok által dominált kortárs egyfelvonásos univerzumunk is. Mindebben természetesen rengeteg munka van, de hatalmas energiákat mozgatott meg a társulat, a Magyar Nemzeti Balett frissítése és bővítése, fejlesztése is. Íme, egy lista a bemutatott művekről és a játszott, repertoárban kapott darabokból is. Roppant adag, 62 darab: az elmúló 12 évadban igazán elkényeztettük a magyar közönséget a balettválasztékkal is, amelynek túlnyomó része még mindig külföldi alkotók opusza, a magyar balettművészet kései indulásának történelmi okai miatt.

Új egész estés balettek (16):

ANYEGIN (Cranko)

A HATTYÚK TAVA (Van Dantzig, Van Schayk)

A DIÓTÖRŐ (felújítás, Eagling, Solymosi)

A PYGMALION-HATÁS (Eifman)

A KALÓZ (Holmes, Solymosi)

A VÍG ÖZVEGY (Hynd)

GISELLE (Lavrovszkij)

MANON (MacMillan)

MAYERLING (MacMillan)

DON QUIJOTE (M. Messerer)

PÁRIZS LÁNGJAI (M. Messerer)

LAURENCIA (M. Messerer)

BAJADÉR (Mirzoyan, Solymosi)

ARANYECSET (Pártay)

A VÁGY VILLAMOSA (Venekei)

CSIPKERÓZSIKA (Wright)

A BAHCSISZERÁJI SZÖKŐKÚT (Zaharov)

Egész estés balettek a korábbi repertoárból (11):

A KARAMAZOV TESTVÉREK (Eifman)

COPPÉLIA (Harangozó)

DON QUIJOTE (ifj. Harangozó, Pongor)

HÓFEHÉRKE ÉS A 7 TÖRPE (ifj. Harangozó)

ANNA KARENINA (Pártay)

ELFÚJTA A SZÉL (Pártay)

A MAKRANCOS KATA (Seregi)

RÓMEÓ ÉS JÚLIA (Seregi)

SPARTACUS (Seregi)

SYLVIA (Seregi)

A SZENTIVÁNÉJI ÁLOM (Seregi)

Új egyfelvonásosok (30):

SYLVIA PAS-DE-DEUX (Balanchine)

TÉMA ÉS VARIÁCIÓK (Balanchine)

MEGBOLYDULT BOLYGÓ (Barta)

CACTI (Ekman)

EPISODE 31 (Ekman)

BEDROOM FOLK (Eyal, Behar)

A FÁBÓL FARAGOTT KIRÁLYFI (Frenák)

A TÖKÉLETESSÉG SZÉDÍTŐ EREJE – THE VERTIGINOUS THRILL OF EXACTITUDE (Forthsyte)

MARS-BÉLI KRÓNIKÁK (Földi)

A SZILFID (Gielgud)

RAIN DOGS (Inger)

WALKING MAD (Inger)

TÁNCSZVIT (Juhász)

FALLING ANGELS (Kylián)

PETITE MORT (Kylián)

SARABANDE (Kylián)

ETŰDÖK (Lander)

SAD CASE (León, Lightfoot)

CHROMA (McGregor)

DON JUAN (Malandain)

PAQUITA-SZVIT (Mirzoyan, Solymosi, Prokofieva)

TRÓJAI JÁTÉKOK (North)

TRÓJAI JÁTÉKOK – AMAZONOKKAL (North)

5 TANGÓ (van Manen)

BLACK CAKE (van Manen)

TROIS GNOSSIENNES (van Manen)

A FÁBÓL FARAGOTT KIRÁLYFI (Velekei)

A CSODÁLATOS MANDARIN (Venekei)

THE BEATLECRACKER (Venekei)

TŰZMADARAK (Venekei)

Egyfelvonásosok a korábbi repertoárból (5):

DUETT (Eagling)

A NAPFÉNY TERMÉSZETE (Dawson)

HAT TÁNC (Kylián)

ÖRVÉNY (Lukács)

A CSODÁLATOS MANDARIN (Seregi)

A világ balettművészei kevés kivétellel társulatokban dolgoznak a napi munka jellege miatt, így meghívásuk nem is annyira szükséges, és nem is annyira lehetséges, mint a döntően magánzó és utazó énekes szólisták esetében.

Azért a következő művészek – leginkább gálákon, ritkábban előadáson – vendégeskedtek nálunk az elmúlt periódusban (19):

Yonah ACOSTA

Maria ALEXANDROVA

Yoel CARREÑO

Denys CHEREVYCHKO

Yuhui CHOE

Igone DE JONGH

Kimin KIM

Daria KLIMENTOVÁ

Liudmila KONOVALOVA

Mikhail LOBUKHIN

Vadim MUNTAGIROV

Olesya NOVIKOVA

Evgenia OBRAZTSOVA

Leonid SARAFANOV

Polina SEMIONOVA

Anna TIKHOMIROVA

Igor TSVIRKO

Alexander VOLCHKOV

Angelina VORONTSOVA

Nos, ha a Kedves Olvasó a teljes írás végére ért, nyilván elfáradt. Olvashatta több mint 200 külföldi este adatait, láthatta több mint 200 külföldi előadó- és alkotóművész nevét (és a tervezőket már fel se soroltam, elnézést miatta). De hát mit tegyünk, ha az utóbbi 12 esztendőben tényleg nagyon odafigyeltünk arra, hogy a világban odakint látszódjunk, és arra is, hogy a világot idehaza mi is lássuk! Úgy látszik, ahhoz, hogy ez a száraz ténytár publikálható legyen, a múlt heti valótlan vádat szemléző írásnak is meg kellett születnie. Mindennek van valami értelme, nemcsak oka.

Mi mindenesetre ebben az egyszerre világra nyitott, mégis patrióta szellemben készülünk a vezetőtársakkal következő ötéves ciklusunkra és az odavezető pályázatra is.

Ókovács Szilveszter DLA

Magyar Állami Operaház

Budapest, 2023. február 20.

(Borítókép: Ókovács Szilveszter 2022. január 25-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)