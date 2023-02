Ma már beszédhibás is lehet színész

Régi felvételeket nézve észrevehető, hogy a legnagyobb előadók, színészek – egyéb kiváló képességeik mellett – a karakteres és egyedi orgánumokkal is kiemelkedtek a magyar színjátszás világában. De az is igaz, hogy ma már nem így beszélnek a színpadon, és akadnak olyan vélemények is, akik túl modorosnak tartják ezt a fajta előadásmódot. Hogy mennyit és hogyan változott a színpadi beszéd az elmúlt 50-60 évben, arról Molnár Piroska színművésznővel, Dibusz Éva rádióbemondóval, beszédtechnika-tanárral és Gajdó Tamás színháztörténésszel beszélgettünk.