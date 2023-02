Eszenyi Enikő balesete miatt elmarad a Játékszín új bemutatója

Frissítés: Most kaptuk a hírt, hogy Eszenyi Enikő szilánkos csuklótörést szenvedett, ezért meg kellett operálni. A színház közleményében olvasható:

Eszenyi Enikő szilánkos csuklótörést szenvedett, sérülését szerda este operációval állították helyre. Állapota kielégítő, ám a február 25-re tervezett, Szikora János rendezésében készülő Csodálatos vagy, Júlia! bemutatóját nem tartják meg a hétvégén. A színház újratervezte a március-áprilisi műsorrendet, az elmaradó előadásokat májusban és júniusban pótolják – addig többek közt a Menopauza című produkciót játsszák a szabaddá vált estéken. A Maugham regénye alapján íródott Csodálatos vagy, júlia! premierjét május elejére tervezik. A közönség az új időpontokról és az újonnan kitűzött előadásokról a színház online felületein talál részletes információkat.

Ahogy azt az Index is megírta, Eszenyi Enikőt baleset érte a Játékszín új bemutatójának fotóspróbáján. Most kaptuk a hírt, hogy a Kossuth-díjas színésznő balesete miatt a premier elmarad, így a februári bemutatót a színház májusra csúsztatta át.

A teátrum szerdán, azaz 2023. február 22-én tartotta a Csodálatos vagy, Júlia! című előadás fotónyilvános próbáját. A helyszínen kollégánk is részt vett, az ő beszámolójából tudjuk, hogy éppen egy olyan jelenetet próbáltak, amelyben Eszenyi Enikő teniszütőt lóbált, majd megcsúszott, és ráesett a csuklójára.

Elmarad a premier

A színésznő ezek után többször is kijelentette, hogy eltört a keze. Eleinte úgy tűnt, mintha ez is az előadás része volna, ám amikor kérte, hogy állítsák le a próbát, és behúzták a függönyöket, akkor vált világossá: baj van. A helyszínen jelen lévők közül állítólag egy orvos végzettségű fotós is volt, aki szintén törésre gyanakodott.

A színház mentőt hívott, majd közleményben tudatta, hogy Eszenyi Enikő orvosi ellátása után visszatér a próbára, ám a várakozó színészeket végül hazaküldték.

A Játékszín most arról adott tájékoztatást, hogy a baleset miatt a bemutató elmarad, így a Csodálatos vagy, Júlia! premierje májusra csúszott.

A színésznő legutóbb 2023. február 19-én volt aktív közösségimédia-felületein, amikor nevelt lányával osztott meg egy videót.

(Borítókép: Eszenyi Enikő. Fotó: Mohai Balázs / MTI)