A színész 73 éves volt. A halálhírt a színész családja közölte csütörtökön.

Dunai Tamást 2022-ben választották a Halhatatlanok Társulata tagjává.

A színész 1949. július 7-én született Mohácson, diplomát pedig 1976-ban szerzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Utána a Madách Színház tagja lett, ahol 1992-ig játszott. Később szabadúszóként dolgozott, az elmúlt években pedig a Katona József Nemzeti Színház állandó fellépője volt Kecskeméten.

Nevéhez mintegy fél évszázados pályafutása alatt megannyi emlékezetes színházi szerep, tucatnyi film- és televíziós alakítás kapcsolható.

Dunai Tamás rendszeresen szerepelt a Madách Színház zenés darabjaiban, a Macskákban, a Doctor Herzben és a Mária evangéliumában, de versek és sanzonfelvételek is őrzik emlékét. A színművész filmekben is játszott (Teketória, Angi Vera, Dóra jelenti, Állatkerti mesék, Gyanú, Made in Hungária).

Kiváló zenész volt

Itthon és külföldön is színpadra állt a Budapest Dixieland Band és a Budapest Klezmer Band vendégeként. Klarinéton és szaxofonon játszott, a Színészzenekar tagja volt.

Rendezőként 2004-ben mutatkozott be az Ez nem ugyanAz című musicalesttel. 2006-ban a Madách Musical Műhely osztályvezető tanára lett.

A család a Storyval azt is közölte, a színművész temetéséről később intézkednek.

Dunai Tamás díjai:

1985: Jászai Mari-díj

1989: Greguss Zoltán-díj

1997: Magyarország Érdemes Művésze díj

1998: Emerton-díj, az év musicalénekese

2000: Mensáros-díj

2015: Magyarország Kiváló Művésze díj

2016: szülővárosa, Mohács díszpolgára lett

2017: Tolnay Klári-díj

2022: a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja

Ők emlékeznek róla

Dunai Tamás halálhíre hallatán több közszereplő és híresség is megszólalt.

A színész néhány napja még Kadarkai Endre műsorában beszélt arról, miért is jó élni. A műsorvezető egy Facebook-posztban emlékezett meg Dunairól. A bejegyzésben így fogalmazott:

„Meghalt Dunai Tamás. Pár nappal azután, hogy eljött a műsorba és arról mesélt, hogy miért jó élni. Mielőbb szerette volna rögzíteni. Készült a beszélgetésünkre, világosan el akarta mondani, hogy szeretni kell az életet és a többi embert. Ő szerette és örült is az életnek. Korán elveszítette az édesanyját, alig volt 13 éves. Soha nem tudta megbocsátani magának, hogy megkérte a már nagybeteg mamáját, hogy ne járjon bottal, mert az ciki. Miután meghalt, perlekedett az éggel és Istennel, egy igazságos égi bíró nem tesz ilyet az ő anyukájával. De ebből a gödörből is kimászott. Visszatalált a hithez és egy szép és sikeres élet jutott neki. Egyébként is mindig ki kell mászni a gödrökből, el is mondta, hogy miképp. Életreceptet adott. Kishitűség ellen, hitből és derűből. Bízott emberekben és mondatokban, amelyek bármikor megváltoztathatják az életünket, ahogyan az övét is új vágányra terelték. És hát sosem feledem, ahogy a megbocsátást emlegette, másoknak, de legfőképp önmagunknak. Jó volt a közelében lenni, békét, erőt és optimizmust sugárzott. Tele volt tervekkel. Hátborzongató visszanézni, amint ez a bölcs, derűs ember az életet ünnepli. Most pedig csak nézünk magunk elé.”

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere szintén a Facebookon posztolt a színészről.

(Borítókép: Dunai Tamás 2015. május 14-én. Fotó: Zih Zsolt / MTI)