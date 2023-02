Újabb színház keresi vezetőjét

Pályázatot ír ki a kaposvári önkormányzat a Csiky Gergely Színház igazgatói posztjára, a direktor 2023. szeptember 1-jétől öt éven át töltheti be a tisztséget.

A városi közgyűlés csütörtöki döntésének indoka, hogy a teátrumot 2016 óta vezető Fülöp Péter megbízatása augusztus 31-én lejár.

A pályázati kiírás február 28-án jelenik meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján, a pályázatok benyújtási határideje április 14., az igazgató személyéről a közgyűlés dönt egy szakértői bizottság, valamint a köznevelési, tudományos és kulturális bizottság véleményének ismeretében.

A jelentkezőkkel szemben követelmény a szakirányú felsőfokú végzettség, minimum 5 év szakmai gyakorlat, büntetlen előélet és legalább egy középfokú nyelvvizsga. A pályázatoknak tartalmazniuk kell a színház irányítására, működtetésére vonatkozó szakmai programot, művészeti koncepciót, üzleti tervet, alkotótársak felsorolását, a művészeti vezető nevét, a kulturális, művészeti és szórakoztató rendezvények látogatottságának emelésére irányuló törekvéseket, illetve a gazdálkodás hatékonyságát növelő elképzeléseket is.

Az 1911 óta működő, jelenleg 137 alkalmazottat foglalkoztató, 2021 októbere óta az Együd Árpád Kulturális Központot és a Szivárvány Kulturális Központot is üzemeltető Csiky Gergely Színház idén több mint másfél milliárd forintból gazdálkodik. Ebből 568 millió az állami, 668 millió forint az önkormányzati támogatás, 250 millió forint az értékesítés nettó árbevétele, a költségvetés fennmaradó részét pályázati támogatások és egyéb források teszik ki.

Máshol is harcolnak

Mint azt korábban az Index is megírta, a debreceni és a szegedi színház igazgatói posztjára is pályázatot írtak ki. Mindkét intézmény vezetésére három-három pályázó adta be az elképzeléseit.

Gemza Péter koreográfus rendező tizenöt éve dolgozik a színházban, öt évet Ráczkevei Anna igazgatóhelyetteseként töltött, majd egy cikluson át vezette az intézményt. Most azonban nem nyújtotta be a pályázatát, úgy érzi: ez a periódus lezárult.

A cívisvárosban Szabó K. István Mátyássy Szabolccsal közösen indul. Rácz István operaénekes debreceni születésűként már régóta kacérkodott a gondolattal, hogy hazaköltözik szülővárosába, és most elérkezettnek látta az időt a színház megújításával kapcsolatos tervei benyújtására.

A harmadik pályázó a kultúra.hu értesülései szerint Végh Veronika, a debreceni Páholy Lakásszínház vezetője, aki azonban nem válaszolt a megkeresésre.

Szegeden a jelenlegi igazgató – aki öt éve áll az időközben a REÖK-öt és a Szegedi Szabadtéri Játékokat is integráló intézmény élén –, Tóth Péter zeneszerző és Peller Károly, az Operettszínház művésze indul adta be pályázatát.

(Borítókép: A Csiky Gergely Színház Kaposváron 2019. november 11-én. Fotó: Varga György / MTI)