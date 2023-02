Miért beszélünk még ma is az Eszenyi-ügyről?

A sajtó 2021-ben még attól volt hangos, hogy a kollégái által többféle abúzussal is megvádolt Eszenyi Enikő Kecskeméten rendezi a Cirkuszhercegnő című előadást. Többen felszólaltak a közösségi médiában: nem tartották üdvözítőnek, hogy a Vígszínház egykori igazgatója egy év hallgatás után visszatér, mintha mi sem történt volna. A darabot 2022-ben mutatták be, és a rendezés mellett – betegség esetén – Eszenyi Enikő színészként is beugrott. Budapesten egészen mostanáig nem kapott szakmai lehetőséget, többek között ezért is övezi megkülönböztetett figyelem a Játékszín február 25-re tervezett új bemutatóját.

Összeszedtük az Eszenyi-ügy fontosabb történéseit a kezdetektől egészen a szombati elmaradt bemutatóig, hogy könnyebben megértsük, egyeseknek miért jelent még ma is problémát Eszenyi Enikő visszatérése, míg másoknak ez a tény nem okoz gondot.

Mi az az Eszenyi-ügy?

Minden akkor kezdődött – legalábbis a médiában –, amikor Eszenyi Enikő, aki bejelentette, hogy 2020-ban ismét pályázik a Vígszínház igazgatói pozíciójára, interjút adott a 24.hu-nak, ahol kifejtette, hogy

mélyen elítéli az erőszak minden formáját. Ebbe beletartozik a hatalommal való visszaélés és a mentális erőszak is.

Az interjúra reagálva szólalt meg Fenyvesi Lili, a Vígszínház egyik volt rendezőasszisztense, hogy beszámoljon saját tapasztalatairól Eszenyivel kapcsolatban, valamint az akkori igazgató irányítása alatt a színházban uralkodó toxikus légkörről.

Rajta kívül több színházi dolgozó is hasonló állításokat tett, eleinte többen név nélkül, majd a teátrum több volt dolgozója és társulati tagja nyilatkozatot tett közzé a Színház Online oldalán: azt állították, hogy a vezető viselkedése kellemetlen légkört teremtett, és az igazgató verbális erőszakot alkalmazott. A nyilatkozók szerint Eszenyi agresszív kommunikációja a szerződésük felbontásához vezetett, mert az intézményben nem volt olyan fórum, ahol panaszaikat kivizsgálhatták volna.

A közleményt többek között Bata Éva, Harkányi Endre, Telekes Péter, Tornyi Ildikó, Kovács Patrícia, Molnár Áron, Péter Kata, Hevér Gábor, Stohl András, Járó Zsuzsa, Réti Adrienn, Lengyel Tamás, Herczeg Adrienn, Mészáros Máté és Kerekes József írták alá.

Mindent a Vízszínház érdekében

A színház fenntartójaként a Főpolgármesteri Hivatal megbízta a Vígszínház felügyelőbizottságát, hogy vizsgálja ki az intézmény működésével és vezetésével kapcsolatos tapasztalatokat.

Eszenyi Enikő akkor az ATV-nek azt nyilatkozta, hogy határozott vezetőnek tartja magát, és minden döntését a Vígszínház érdekében hozta. Kijelentette, nagyon furcsának találja, hogy pont egy nappal a szakmai meghallgatása előtt írt nyílt levelet a Vígszínház több volt dolgozója is.

Péter Kata színésznő szintén az ATV-nek akkor azt mondta, hogy nincsen szó semmi lejárató kampányról, csupán azért írták alá épp akkor a nyilatkozatot több kollégájával, hogy megerősítsék Fenyvesi Liliéket, hiszen sokan megkérdőjelezték állításaik igazságtartalmát.

Néder Panni, aki szintén beszámolt saját negatív tapasztalatairól Eszenyi Enikővel kapcsolatban, arra kérte az akkori igazgatót, hogy „vegye komolyan volt kollégái nyilatkozatait”, és kifejtette, hogy azért szólaltak fel többen pont az igazgatóválasztás környékén, mert nagyobb lett a tét és a figyelem.

Bár a szakmai bizottság Eszenyi Enikőt támogatta az igazgatói pályázaton, a Vígszínház társulati szavazásán a voksok 96 százaléka Eszenyi Enikő ellen szólt.

Dőlt a dominó

Majd egyre többen nyilatkoztak nevüket is vállalva konkrét történetekkel a sajtóban. Persze olyanok is felszólaltak, akik kiálltak az akkori igazgató mellett. Az M5 Híradójában Ifj. Vidnyánszky Attila például azt nyilatkozta, A nagy Gatsby próbafolyamata teljes békében és harmóniában telt. Hirtling István sem tapasztalt negatív légkört, Karácsony Zoltánt pedig elkeserítette, hogy a színház igazgatóválasztás idején került ilyen kényes helyzetbe.

Akkor már nem csak volt társulati tagok kampányoltak Eszenyi ellen. A 2021-ben elhunyt Börcsök Enikő például azt nyilatkozta 2020-ban, amennyiben újra Eszenyi lesz az igazgató, ő „feláll”, Halász Judit pedig úgy fogalmazott, hogy neki két lehetősége maradt, vagy teljesen kiszáll, vagy bízik benne, hogy megváltozik a helyzet.

Akkor már 245 vígszínházi munkatárs kérte a főpolgármestertől, hogy vizsgálja ki a teátrumban történt abúzusokat és hatalommal való visszaéléseket.

Eszenyi Enikő ezen a ponton visszavonta a pályázatát, és befejezte vígszínházi munkáját, ám nem ismerte el a vádakat, így nem is kért nyilvánosan bocsánatot.

A korábban nyílt levelet megfogalmazó volt dolgozók erre reagálva a következő közleményt publikálták:

Alulírottak, a Vígszínház egykori munkatársai fontosnak tartjuk azt a lépést, amellyel Eszenyi Enikő visszavonta igazgatói pályázatát. Hiányoljuk ugyanakkor részéről a beismerés és a bocsánatkérés gesztusát. Megerősítjük, hogy kiállásunk és megszólalásunk nem politikai indíttatású volt, hanem morális és szakmai kérdés. Korábbi nyilatkozatunkkal a verbális erőszak és a hatalommal való visszaélés ellen léptünk fel, megosztva saját tapasztalatainkat.

A Vígszínház új igazgatója Rudolf Pétert lett, aki azt nyilatkozta, hogy saját kérésre felfüggesztette elődje színészi tevékenységét a színházban, ám a rendezői feladatait Eszenyi ellátja.

Miért beszélünk erről még mindig?

A vizsgálat 2020 szeptemberére lezárult, ám annak eredményét nem hozták nyilvánosságra. Akkor Rudolf Péterék úgy határoztak, hogy műsoron tartják Eszenyi három rendezését (Hamlet, Mágnás Miska, A diktátor), de a volt igazgató nem lehet jelen az épületben, csak videón nézheti a próbákat, és e-mailben írhatja le a véleményét.

Csiby Gergely egy Indexnek adott interjúban azt nyilatkozta, hogy Eszenyi-ügy addig lesz, amíg nem kerül nyilvánosságra, mit állapított meg a vizsgálat.

Ezek után Eszenyi Enikő eltűnt a főváros színházi életéből, és legközelebb szülővárosában, Csengeren tűnt fel, ahol egy színházi workshopot felügyelt. Csengerrel azóta is szoros kapcsolatban van. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatásáról tájékoztató, 2021. december 9-i keltezésű döntési listáján a számos két-, három- és ötmilliós tétel közül szinte kiugrott egy 300 millió forintos összeg, amelyet a kulturális ügyekért felelős akkori államtitkár, Fekete Péter a CSAK! nevű Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak ítélt.

A vaskos állami többlettámogatást elnyerő CSAK! nevű cég ügyvezetője Magyar Péter, aki Eszenyi Enikő korábbi bizalmi munkatársa, a Vígszínház volt gazdasági igazgatója.

Eszenyi Enikő közben szerepelt az RTL Klub Álarcos énekes című műsorában, ami eléggé megkavarta az állóvizet. 2021-ben zsűrizett a kisvárdai színházi fesztiválon, ahol 2022-ben a Csengeri Alkotó Központ (CSAK!) előadása is bemutatkozott, amit Eszenyi Enikő többedmagával rendezett. A darab többek között a hatalmi visszaélésről szólt.

Abban az évben mutatták be Kecskeméten Eszenyi rendezésében a cikk elején említett Cirkuszhercegnőt, aminek előző évi bejelentésére reagálva Lengyel Tamás és Járai Máté összeszólalkozott.

Járai Máté kérdésére reagálva („Szabad-e szeretni Eszenyi Enikőt?”) Lengyel Tamás megosztotta a vizsgálat többoldalnyi dokumentumát, amelyet a Fővárosi Önkormányzattól kért ki, bár a vizsgálat lényegi részét személyes adatok védelmére hivatkozva a főváros cenzúrázta. Lengyel Tamás akkor azt írta Járainak válaszoló posztjában, hogy „amíg az ügy lezáratlan, amíg a 71 panaszos nem kap választ, hogy mi is történt, szerintem azt is meg kell vizsgálnod, milyen másodlagos jelentése és hatása lehet egy ilyen kérdésfelvetésnek”.

Azóta még egy év eltelt, és ha nem történt volna egy sajnálatos baleset a Játékszín próbáján, akkor szombaton a Csodálatos vagy, Júlia! című előadást néznénk Eszenyi Enikő főszereplésével. Erre a jelenlegi információk szerint – amennyiben a színésznő egészségi állapota ezt lehetővé teszi – május 6-án nyílhat új lehetőség.

A Szikora János rendezésében készülő darab főhőse Julia Lambert színésznő, akinek mindene a színpad, és úgy érzi, bármit megtehet.

(Borítókép: Eszenyi Enikő a Csodálatos vagy, Júlia című előadás fotóspróbáján 2023. február 22-én. Fotó: Karip tímea / Index)