Újabb szankciók a zenei piacon

Az Egyesült Államok új szabályozást hozna létre, mely jelentősen emeli a brit zenészek vízumköltségeit, rengeteg feltörekvő előadótól elvágva az esélyt a közönségépítésre az államokban. Eközben a megemelkedett utazási költségek és a brexit hatására az európai fellépések és turnék is ritkultak a középmezőnyt és a kezdő réteget képviselő brit zenészek körében, elvágva az Egyesült Királyság piacát Amerikától és Európa többi részétől.

A gazdasági szankciók súlyos veszteségeket tudnak okozni minden területen, mely alól a zene sem kivétel. Míg a feltörekvő előadóknak kiemelten fontos lenne, hogy karrierjüket nemzetközi szinten is elindítsák, addig a jelenlegi politikai és gazdasági viszonyok ezt jelentősen nehezítik. A brit zene több pofont is kapott az elmúlt időszakban, kezdve a brexittől, folytatva a koreai és latin-amerikai piaccal való dominancia harcon át egészen az Egyesült Államok legújabb rendeletéig, mely a tervek szerint 250 százalékkal emelné meg a vízumköltségeket – írja a The Guardian.

Kihívás kihívás hátán

Az Egyesült Államok bevándorlási hivatala az eddigi 460 dolláros vízumárakat szeretné 1615 dollárra emelni, mely átváltva a jelenlegi árfolyamok alapján – cikkünk megjelenésekor az MNB adatai szerint – 165 ezer forint helyett 580 ezer forintot jelentene zenészenként. A menedzserek elmondása szerint ez a közelmúlt egyéb változásaival karöltve – és a lehetséges további szankciókat tekintve – kvázi lehetetlenné teszi a kezdő és középmezőnyt képviselő előadók külföldi exportját.

A Featured Artists' Coalition vezető döntéshozója, David Martin szerint míg korábban a világ hangfelvétel piacának 17 százalékát tette ki az Egyesült Királyság, addig ez 2015 után 10 százalékra esett vissza, ahogy a latin-amerikai és koreai zene egyre erősebben kezdte átvenni a vezető szerepet.

Már most is rendkívül nehéz az Egyesült Államokba eljutni, és ez óriási hatással lesz a tehetségközvetítésre, ami már az elmúlt három évben is siralmas állapotban volt. Ez egy újabb törés a tehetséggondozásban a pályakezdő és a felfutó tehetségek számára

– meséli Martin az új rendelet kapcsán.

A Music Managers Forum vezetője, Annabella Coldrick elsősorban azt sérelmezi, hogy a rendeletről 2023. március 6-ig fog dönteni az Egyesült Államok bevándorlási hivatala, az Egyesült Királyságból azonban eddig egy miniszter sem szólalt fel a tervezet ellen, nincsenek valós próbálkozások annak megállítására. „Az első reakció valami olyasmi volt, hogy: »Ó, ez Amerika, ugye? Nem tehetünk semmit. Sosem volt könnyű velük.«”

Nem tudunk beavatkozni egy másik ország eljárásrendjébe, és tiszteletben kell tartanunk a döntéseiket

– mondta Julia Lopez kulturális miniszter.

Eközben az európai fronton is küzd a brit zene, amit a brexit és a Covid-lezárások újabb kihívások elé állítottak. Az infláció és az energiaárak együttes hatása miatt közel 40 százalékkal nőtt az előadók turnéköltsége. Rengeteg, zenei eszközöket szállítóvállalatnak EU-s cég ként kellett regisztrálni, hogy lebonyolíthassanak egy-egy turnét, miközben a munkavállalóik nem dolgozhatnak 90 napnál többet egy 180 napos periódusban az unió országaiban külön engedély nélkül. Ennek következtében számos cég vonult ki a piacról.

Élet a brexit után

A posztbrexit állapotok megoldására a Music Managers Forum létrehozta 2021-ben a „Let the Music Move” kezdeményezést, hogy orvosolják a kialakult helyzetet. Ennek ellenére még közel sem sikerült maradéktalanul felszámolni az unió elhagyása utáni nehézségeket. „A halászati ipar 23 millió fontot kapott, hogy alkalmazkodjanak a brexit utáni körülményekhez, eközben a zeneipar 12-13-szor nagyobb az országban” – meséli David Martin.

A brit előadók számára a két legnagyobb piaci szegmens az Egyesült Államok és Európa,

de a jelenlegi állapotok abba az irányba tendálnak, hogy végül csak a már befutott zenészek lesznek képesek érvényesülni nemzetközi szinten. Egy korábbi anyagunkban Berta Zsuzsa, az A38 hajó marketingvezetője is arról mesélt nekünk, hogy a megemelkedett árak egyre nehezebbé teszik a nemzetközi előadók felléptetését Magyarországon. Jelentősen csökkentek az előadók lehetőségei a nagyobb volumenű turnék lebonyolítására.

Az induló és középmezőnyt képviselő előadók számára a nemzetközi turnézás sokszor nem rentábilis, van, hogy veszteséges, melyet a közönségépítésre való tekintettel vállalnak be a zenészek. Michael Lambert menedzser a The Guardiannek úgy fogalmaz a kérdésben, hogy

azért, mert az emberek hallanak valakit a Radio 6 Musicon vagy a Radio 1-on, azt hiszik, hogy ők híresek, és akkor minden rendben van… De legtöbbször marginális haszonnal vagy potenciális veszteséggel turnéznak.

Egy friss felmérés szerint, melyet a Music Managers Forum készített, kiderült, hogy a megkérdezett előadók 84%-a tervezett fellépni vagy turnézni az Egyesült Államokban a közeljövőben. Amennyiben viszont elfogadják az új rendeletet a bevándorlási hivatalnál, 70 százalékuk képtelen lesz ezt véghez vinni a megemelkedett díjak miatt, míg 20 százalék elhalasztja a tervezett fellépéseket, amíg megoldást találnak a helyzetre.

Bizonytalan ígéretek, gyűjtés a zenéért

Például a londoni, Warmduscher nevű post-punk zenekart meginvitálták Texasba, hogy fellépjenek a South by Southwest fesztiválon, viszont a megemelkedett árak miatt ezt jelenleg nem tudják vállalni. Mivel ez lenne a zenekar első fellépése az Egyesült Államokban, gyűjtést szerveztek a közönségük tagjai között, hogy egyáltalán az odautat, a szállást és a vízumot ki tudják fizetni, melyhez még további hatezer fontra (több mint 2,5 millió forintra) volna szükség a jelenlegi megszorítások és az új rendelet kilátásában.

Az volt az álmunk, hogy eljussunk a sávok és csillagok országába, mióta belevágtunk ebbe az őrült kalandba… K*rva drága dolog ez a turnézás, és a honoráriumunk nem nagyon fedezi a kiadásokat, tekintve, hogy ez egy promóciós fellépés

– meséli a zenekar.

Simone Marie Butler, a Primal Scream basszusgitárosa, valamint Brian Message, Nick Cave és PJ Harvey menedzsere hasonló állásponton van a kérdésben. Míg előbbi azt hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királyságban elért siker klasszisokkal kisebb, amennyiben nincs lehetőség azt megerősíteni európai és egyesült államokbeli megjelenéssel, addig utóbbi szerint az amerikai kultúra rengeteget nyert azzal, hogy nagyon sok zenekar léphetett fel az államokban, százezreknek örömet szerezve ezzel.

A kormányzati képviselők arról beszélnek, hogy megpróbálnak egyességre jutni az USA-val,

és a lehető legjobb megoldást találni az előadók számára. Ettől függetlenül a szakemberek és a zenekarok sem bizakodók az eddigi lépések láttán. Amennyiben az amerikai piac elérését is megnehezítik a feltörekvő előadóknak, a posztbrexit és a jelen gazdasági helyzet mellé, az komoly csapás a brit zenei piacnak, mely hosszú távon a kisebb és közepes elérésű brit előadók Magyarországra importálását is befolyásolhatja.

(Borítókép: A Warmduscher zenekar 2022. augusztus 31-én Leedsben. Fotó: Andrew Benge / Redferns)