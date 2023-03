Nyitnak a bezárt színházak, cserélődnek az igazgatók

Mint arról korábban az Index beszámolt, a kaposvári önkormányzat pályázatot írt ki a Csiky Gergely Színház igazgatói posztjára, a direktor 2023. szeptember 1-jétől öt éven át töltheti be a tisztséget. A városi közgyűlés csütörtöki döntésének indoka, hogy a teátrumot 2016 óta vezető Fülöp Péter megbízatása augusztus 31-én lejár.

Az ügyben megkerestük Fülöp Pétert, hogy újra pályázik-e az igazgatói posztért.

Igen, terveim szerint beadom a pályázatot. Egyfelől a munkatársaimmal való beszélgetések, másfelől a fenntartó által támasztott fontos és új kihívások motiválnak.

A mintegy 9,5 milliárd forintból felújított és kibővített kaposvári Csiky Gergely Színházat 2019 végén adták át. A 108 éves szecessziós épület új előcsarnokot és korszerű színpadtechnikát kapott. A színház a három éven át tartó, műemléki szempontú kivitelezés során kívül és belül egyaránt megújult. A kilencezer négyzetméteres, három játszóhelyes épületnek új előcsarnoka lett, nagyterme 450, kamaraterme 150, stúdióterme 50 néző befogadására alkalmas.

Pici óhaj, titkos vágy

Az elmúlt években mindig volt valamilyen kihívás a színház háza táján, ami nem engedte, hogy elkényelmesedjen – tette hozzá a direktor. „Kiköltöztünk, felújítottunk, beköltöztünk, elindultunk, majd jött a Covid, és leálltunk. Aztán újra elindultunk, most pedig a rezsihelyzet miatt van belső korlátozás, de hamarosan megint újraindulunk.”

Pici óhaj, titkos vágy, hogy a következő években olyan időszak is jöjjön, amikor nemcsak válságot kell kezelni, hanem az intézményrendszert a maga valójában lehet látni működni

– fogalmazott Fülöp.

Az elmúlt években a kulturális-közművelődési intézményhálózat is átalakult a somogyi megyeszékhelyen. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése ugyanis megszavazta, hogy a Csiky Gergely Színházat és az Együd Árpád Kulturális Központot összevonják, így a két intézmény már Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. néven működik. „Örömmel vállaltuk a feladatot a csapatommal. És vannak még olyan gondolataim, ötleteim, amelyeket szeretnék megvalósítani” – mondta.

Fülöp Péter most a tervekről nem beszélt, arról majd a pályázat beadását követően kíván nyilatkozni. Azt azért elárulta, Mészáros Tiborra a jövőben is művészeti igazgatóként számít.

Arról, hogy más pályázóról tud-e, nemmel felelt.

Nem hiszem, tudnom kellene. Ha valakinek más típusú elképzelései vannak, és pályázni kíván, majd megméretettünk. A verseny elől sosem tértem ki

– jegyezte meg.

Szegeden és Debrecenben már elindult a harc

Mint azt korábban az Index is megírta, a debreceni Csokonai Színház és a Szegedi Nemzeti Színház igazgatói posztjára is pályázatot írtak ki. Mindkét intézmény vezetésére három-három pályázó adta be az elképzeléseit.



Gemza Péter koreográfus rendező tizenöt éve dolgozik a debreceni színházban, öt évet Ráczkevei Anna igazgatóhelyetteseként töltött, majd egy cikluson át vezette az intézményt. Most azonban nem nyújtotta be a pályázatát, úgy érzi: ez a periódus lezárult.

A cívisvárosban Szabó K. István Mátyássy Szabolccsal közösen indul. Rácz István operaénekes debreceni születésűként már régóta kacérkodott a gondolattal, hogy hazaköltözik szülővárosába, és most elérkezettnek látta az időt a színház megújításával kapcsolatos tervei benyújtására.

A harmadik pályázó a kultúra.hu értesülései szerint Végh Veronika, a debreceni Páholy Lakásszínház vezetője, aki azonban nem válaszolt a megkeresésre.

Szegeden a jelenlegi igazgató, Barnák László – aki öt éve áll az időközben a REÖK-öt és a Szegedi Szabadtéri Játékokat is integráló intézmény élén –, valamint Tóth Péter zeneszerző és Peller Károly, az Operettszínház művésze adta be pályázatát.



A Szegedi Nemzeti Színház társulata zárt ülésen meghallgatta mind a három pályázót, majd szavaztak arról, szerintük kinek kellene vezetnie a következő öt évben az intézményt.

A társulati szavazáson

Barnák László 150, Peller Károly 83, Tóth Péter 15 szavazatot kapott.

– közölte a Rádió 88. Ez persze nem jelenti azt, hogy Barnák László igazgató mandátuma meghosszabbodott. A társulat döntését követően bizottsági meghallgatást tartanak, majd a közgyűlés és végül a szakminisztérium dönti majd el, hogy ki lesz a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója – írta meg a szeged365.hu.



A Szegedi Nemzeti Színház egyébként az önkormányzati bezárások után most pénteken, azaz 2023. március 3-án nyithat ki újra először.

(Borítókép: A Csíky Gergely Színház épülete Kaposváron. Fotó: Váli Miklós / MTI)