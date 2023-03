A színésznők rémálma a férfi és női kategóriák eltörlése a díjátadókon

A 2023-as SAG díjátadón megkérdezték a színészeket, hogy mit gondolnak, jó ötlet lenne-e összevonni a férfi és női kategóriákat, és helyettük egyetlen, gendersemleges díjat átadni? A válaszok talán még a vörös szőnyeges ruhakölteményeknél is sokszínűbbek lettek.

A The New York Times, mint megannyi médium, részt vett a Screen Actors Guild Awards-on, ahol megostromolták kérdéseikkel a vörös szőnyeg sztárjait. Míg a legtöbb riporter csupán a rutinkérdések rengetegéből szemezett, addig a NYT munkatársa úgy döntött, kicsit megizzasztja a résztvevőket, és felteszi a mostanában egyre divatosabb kérdést:

Ön szerint jó ötlet lenne, hogy a legnagyobb díjátadók megszüntessék a külön férfi és női kategóriákat?.

Míg a rutinkérdésekre a betárazott rutinválaszok elegendőek voltak, itt mindenki kétszer meggondolta, mielőtt valami gigantikus, kontraproduktív elszólással maga alá pörkölne, úgyhogy a riporternek egész sokatmondó válaszokat sikerült kicsikarnia.

Sally Field szerint már most sem könnyű

A díjátadó nagy kedvencének számító A Fehér Lótusz színészei közt is már megoszló eredmények születtek a kérdésben. Will Sharpe, aki a második évadban csatlakozott a sorozathoz jó ötletként tekint a semleges kategóriára. Szintén pozitívnak gondolja a felvetést Michael Imperioli, akit a közönség A Fehér Lótuszon kívül a Maffiózókból, a Nagymenőkből és a Luciferből ismerhet. Ahogy ő fogalmaz „Miért ne? Ez az egész egy hatalmas színészeti vegyes felvágott.” Velük szemben Jon Gries, aki A Fehér Lótuszon kívül az Elrabolva filmekben, a Lostban és az Odaátban is játszott már kevésbé szívleli a gondolatot.

Szerinte ha lefelezik a díjak számát az nem fog jót tenni a szakmának.

Sally Field, aki életműdíjban részesült a gálán már maguk a díjátadók kompetitív mivoltának sem örül, egy gendersemleges kategóriában pedig nehezen tudná elképzelni a színészek megfelelően objektív versenyeztetését.

Nehéz összehasonlítani a színészeket, legyenek azok férfiak vagy nők, mert a szerepek annyira különbözőek... Miért tennénk ilyet egyáltalán? Úgy értem, már most is képtelenek vagyunk összehasonlítani Cate Blanchettet és Viola Davist, hisz mindketten hihetetlenül jók.

Hasonló véleményen van Angela Bassett, akit a Fekete Párduc új részében nyújtott alakítása miatt jelöltek díjra. Szerinte ezzel lehetőségektől vágnak el rengeteg színészt. Jamie Lee Curtis, aki a Minden, mindenhol, mindenkor szereplőjeként vitte el a szobrot Bassett elől úgy fogalmaz a kérdésben: „Én az elfogadás híve vagyok, ami szerintem a legfontosabb, ugyanakkor szeretném biztosítani azt is, hogy a lehető legtöbb lehetőség álljon az emberek rendelkezésére. Sok fiatal nő van, aki hamar elnémul, amikor a fiúk hirtelen hangosak lesznek.”

A BRIT Awards a nők félelme

Ezt fejti tovább Patricia Arquette, a Különválás színésznője, aki attól tart, hogy a rengeteg erős férfiszerep, ami sokszor leuralja a filmművészetet, egyenlőtlen helyzetbe hozza majd a nőket egy ilyen szituációban. Hasonlóan vélekedik Olivia Williams, A korona színésze, aki szerint amíg nincsenek egyenlő lehetőségek a két oldalon, addig a nőknek szükségük lesz a saját kategóriájukra. Sarah Polley, a Woman Talking írója és rendezője szerint:

Egyikünk sem szeretne látni egy olyan általános színész kategóriát, ahol végül csak férfiakat jelölnek majd... szerintem ettől félünk igazából, és ez egy valós félelem.

Polley aggodalma nem alaptalan, mivel egy másik díjátadón már beigazolódott ez a forgatókönyv. A legutóbbi BRIT Awards-on – mely az Egyesült Királyság Grammy-je – a most már nemek tekintetében semleges top kategóriában csakis férfiakat jelöltek. A BRIT Awards még két éve kezdte el ezt a formát a magát non-binárisnak valló Sam Smith kritikájára reagálva, de hamar kudarcba fulladt a kísérlet, tekintve, hogy az összes kategóriát nézve, a 71 jelölt közül mindössze 13 előadó volt nő, vagy nem bináris a nemileg kötetlenné vált versenyen – írta a The Guardian.

Az elmúlt időszakban több A listás színész és zenész is vallott nem bináris identitásáról, köztük Ezra Miller és Demi Lovato is. Az énekes azonban nyáron ezt felülírva már genderfluidnak, változó neműnek definiálta magát. A díjátadókon egyre nagyobb számban esnek el a jelöltség státuszától előadók, akik nem hajlandóak magukat a férfi, vagy a női kategóriába sorolni.

A szegregáció elkerülése végett egyik alkotó sem hozakodott elő a SAG díjátadón a harmadik, nem-semleges kategória gondolatával, ugyanakkor többen rávilágítottak arra, hogy a megoldás egyre sürgetőbb lenne. Sarah Polley arról is beszélt, hogy az ő stábjukban is van egy nem bináris színész, August Winter, akitől a jelenlegi rendszer elveszi a jelölés lehetőségét, amennyiben nem kategorizálja be magát a férfi, vagy a női oldalon a díj lehetőségének kedvéért.

Nem tudom mi lenne a jó megoldás... annyi biztos csak, hogy a dolgok nem maradhatnak a jelenlegi formájukban, mert így elzárnak embereket az elismeréstől

– fogalmaz Polley.

