Színdarab készül a Stranger Thingsből

Úgy tűnik, sosem ér véget a Stranger Things-láz. A Stranger Things: The First Shadow a londoni Phoenix színházban, a West Enden mutatkozik be év végén. A forgatókönyv Kate Trefry, a tévésorozat írójához köthető, és Trefry, a sorozat alkotói (a Duffer testvérek), valamint a Harry Potter és az elátkozott gyermek drámaírója, Jack Thorne eredeti történetén alapul. A produkciót Stephen Daldry rendezi – írja a The Guardian.

Eredettörténet lesz

A Netflix és a Sonia Friedman Productions által bemutatott darab az eredeti helyszínen – Hawkins kisvárosában, Indiana államban – játszódik, de a darab 1959-ben kezdődik, amikor Jim Hopper még fiatal.

A Justin Martin társrendezővel készült darab díszletét Miriam Buether tervezi, a jelmeztervező pedig Brigitte Reiffenstuel.

A szereposztás még nem nyilvános.

A Duffer testvérek szerint a darab meglepő, ijesztő és szívhez szóló, a produkcióban pedig új és régi karakterekkel is találkozhatnak a nézők. Az eredettörténetként emlegetett darab „teljesen új dimenzióba emeli a színházi történetmesélést és a színpadi alkotást”.

(Borítókép: David Harbour Jim Hopper szerepében a Stranger Things című sorozatban. Fotó: Netflix)