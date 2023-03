Vasárnap este élő Mozart-koncert az Indexen

Ezúttal a zseniális zeneszerző, Wolfgang Amadeus Mozart műveiből ad hangversenyt a Concerto Budapest a Zeneakadémián, az eseményt 2023. március 5-én, vasárnap az Index olvasói is élőben követhetik. A zenekar a Liszt- és Bartók–Pásztory-díjas, Kossuth-díjas érdemes művész, Keller András vezényletével ráadásul igazi szupersztárral lép fel: Mihail Pletnyov korunk egyik legnagyobb és legtitokzatosabb zongoristája.

Az Index és a Concerto Budapest vasárnap délután és este ismét házhoz hozza a komolyzenét. A nemzetközi szinten egyedülálló együttműködésében immár harmadik alkalommal követhetik a nézők-olvasók az Index.hu címlapján a zenekar zárókoncertjét, amelynek filmes izgalmakat rejtő közvetítését vezető rendezőként és producerként Szabó Stein Imre jegyzi, a művészeti koncepció pedig Keller András nevéhez fűződik.

A nagy sikerű 2020-as Beethoven-nap, illetve a tavalyi Mozart-nap és a Brahms-koncert után ezúttal ismét Mozart zenéjét élvezhetjük élőben a Zeneakadémiáról 2023. március 5-én, vasárnap. Idén igazi szupersztár, Mihail Pletnyov a főszereplő, ő ma a világon a legtitokzatosabb és az egyik legnagyobb Mozart-zongorista.

Mozart zenéje halhatatlan, megunhatatlan, egyszerre fenséges és játékos, drámai és kiegyensúlyozott, s képes minden korosztályt megszólítani. Tudja ezt Keller András is, aki immár hatodik alkalommal rendezi meg a Concerto Budapesttel a Zeneakadémián a Mozart-napot.

A Mozart-nap célja »csak« az, hogy boldogok legyünk ettől a csodálatos, kimeríthetetlen zenei forrástól

– mondta Keller András, s valóban, nem is kell ennél jobban felkészülni erre a tavaszi vasárnapra, amikor bőven válogathatunk majd a különböző Mozart-művek közül. A zenekar művészeihez olyan magyar karmesterek csatlakoznak, mint a nemzetközi zenei élet ünnepelt sztárja, Takács-Nagy Gábor, illetve a világhírű zongoraművész, Mihail Pletnyov, akihez Mozart zenéje különösen közel áll.

A 2023. március 5-i Mozart-napon



a nyitókoncert 17. 45 -től látható az Index.hu YouTube-csatornáján,

az este 19.30-kor kezdődő zárókoncert pedig az Index címlapján megy majd élőben.

A Concerto Budapest vasárnapi, Indexen élőben hallható Mozart-koncertjének kínálata:

Az Index YouTube-csatornáján 17.45 órától

Mozart: c-moll zongoraverseny K. 491

Mozart: D-dúr (Prágai) szimfónia, K. 504

Közreműködik: Mihail Pletnyov, zongora

Vezényel: Takács-Nagy Gábor

Az ünnepelt zongoraművész, Mihail Pletnyov és a Concerto Budapest visszatérő vendégkarmestere, Takács-Nagy Gábor közösen idézik meg a Mozart-nap nyitókoncertjén a zeneszerző-óriás két monumentális művét, a c-moll zongoraversenyt és a Prágai szimfóniát a Zeneakadémia Nagytermében.

Az expresszív játékmódjáról híres világsztár, a sokak szerint a legnagyobb Mozart-zongorista, Mihail Pletnyov egyedi Mozart-értelmezése és Takács-Nagy Gábor szuggesztív személyisége a Concerto Budapest érzékeny muzikalitásával együtt minden bizonnyal különleges élményben részesíti majd a nyitókoncert hallgatóságát.

Az Index címlapján 19:30 órától

Mozart: g-moll szimfónia, K. 550

Mozart: d-moll zongoraverseny, K. 466

Szünet, amelyben 15 perces werkfilmet láthatnak a nézők

Mozart: C-dúr (Jupiter) szimfónia, K. 551

Közreműködik: Mihail Pletnyov, zongora

Vezényel: Keller András

Mozart zenéje visszaadja az elveszett Paradicsomot, hiszen az emberi lét csodáját képes volt hangokban megmutatni. Az öröm és a fájdalom is magasrendűen, mégis egyszerűen és természetesen szólal meg műveiben. Ha átadjuk magunkat a zenéjének, békére lelhetünk

– nyilatkozta Keller András a Mozart-nap apropóján. Mihail Pletnyov, Keller András és a Concerto Budapest ezzel a grandiózus koncerttel zárja a Mozart tiszteletére megrendezett tematikus napot, életre szóló élményt nyújtva a Zeneakadémia közönségének.

A Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar 2007 óta, Keller András világszerte elismert hegedűművész igazgatása alatt nagyívű pályát járt be, és a hazai kulturális élet kiemelten fontos szereplőjévé vált. Erre a szisztematikus építkezésre alapozva a zenekar az elmúlt években már megjelent a világ fontos fesztiváljain és színpadain, és ezt az utat folytatja a következőkben is. A Concerto Budapest az Egyesült Királyság értő közönsége előtt 2022-ben hatalmas sikert aratott. A turnéról Szabó Stein Imre rendezett dokumentumfilmet, amelyet Magyarországon az Index.hu mutatott be.

A Concerto Budapest minden szakmai szempont alapján alkalmas arra, hogy ebből a zenekari műhelyből szülessen meg a közeljövő újabb nagy magyar zenekara, és egyúttal készen áll arra is, hogy Magyarország zenei nagykövete legyen a világban.

(Borítókép: Benkő Sándor)