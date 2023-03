Vasárnap tartják a Néprajzi Múzeum napját

A Néprajzi Múzeum évente felidézi Xántus János 1872. március 5-i igazgatóőrré történő kinevezését. Xántus az ázsiai expedíciója során gyűjtött hatalmas állattani anyagból, valamint 2500 darabos, párját ritkító borneói etnológiai gyűjteményéből hozta létre a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályát, amivel lefektette a későbbi Néprajzi Múzeum alapjait – írja az MTI.

Mint hozzáteszik, a Néprajzi Múzeum napján a költözés és a világjárvány miatt évek óta nem volt lehetőség bepillantani a múzeumi munka eredményeibe és kulisszatitkaiba. Idén azonban – először az új épületben – újra személyes programokon vehet részt a közönség.

Másfél évszázad emlékei

A Néprajzi Múzeum 150 - Képek, tárgyak események című tárlata a múzeum történetének minden évéből kiemel néhány eseményt. Épületek, költözések, kiállítások, jeles személyek, kiemelkedő gyarapodások, gyűjtések, terepmunkák, tudományos teljesítmények vagy egyszerű hétköznapi események elevenednek meg a különböző időszeletekben, és válnak hozzáférhetővé képben, hangban, mozgóképen.

A 150-nel a Föld körül címmel meghirdetett, kalandos családi pontgyűjtő játékban a világ öt táját és a múzeumtörténet főbb állomásait járhatják be az érdeklődők. Györffy István néprajzkutató születésének 100. évfordulója alkalmából 1984-ben került a Néprajzi Múzeum Kossuth téri épületének homlokzatára az az emléktábla, amelyet a múzeum új, városligeti épületében a folytonosság jegyében ismét elhelyeznek.

Az ingyenes vasárnapon rendhagyó tárlatvezetéseken is részt lehet venni Őze Áron és Medveczky Balázs színművészekkel, fellép a Söndörgő és a Momentán Társulat, de könyvbemutató, előadások, térzene, beszélgetések, mozi, mesematiné és fenntarthatósági workshop is várja a látogatókat.



Vasárnap a Néprajzi Múzeum raktárai és restaurátorműhelyei is megnyílnak a látogatók előtt. A múzeum munkatársai a speciális látogatói igényekre is gondolnak: jelnyelvi tárlatvezetésre készülhetnek a siketek és nagyothallók.