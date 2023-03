Mozart zenéje visszaadja az elveszett Paradicsomot

A zenekart a Liszt-, Bartók–Pásztory- és friss Prima Primissima díjas, Kossuth-díjas érdemes művész Keller András vezényelte, és igazi szupersztárral léptek fel: Mihail Pletnyov, korunk egyik legnagyobb és legtitokzatosabb zongoristája volt a koncertek szólistája. A filmes izgalmakkal teli közvetítést vezető rendezőként és producerként Szabó Stein Imre jegyezte, a művészeti koncepció pedig Keller András nevéhez fűződik.

A 2020-as nagy sikerű Beethoven-nap, illetve a tavalyi Mozart-nap és a Brahms-koncert után ezúttal ismét Mozart zenéjét élvezhettük élőben a Zeneakadémiáról, 2023. március 5-én, vasárnap. Mozart zenéje halhatatlan, megunhatatlan, egyszerre fenséges és játékos, drámai és kiegyensúlyozott, s képes minden korosztályt megszólítani.

A 2023. március 5-i Mozart-napon először

a nyitókoncertet láthatták, hallhatták a nézők 17.45-től az Index.hu YouTube-csatornáján,

az Index.hu YouTube-csatornáján, az este 19.30-kor kezdődő zárókoncert pedig az Index címlapján ment élőben.

A Concerto Budapest koncertje az Indexen Művészeti vezető: Keller András Produkciós vezető: Lakatos Gergely Adásrendező: Komlós András Vezető rendező: Szabó Stein Imre

A délutáni Mozart-koncerten a következő művek hangzottak el:

Mozart: c-moll zongoraverseny K. 491

Mozart: D-dúr (Prágai) szimfónia, K. 504

Közreműködött: Mihail Pletnyov zongora

Vezényelt: Takács-Nagy Gábor

Az ünnepelt zongoraművész, Mihail Pletnyov és a Concerto Budapest visszatérő vendégkarmestere, Takács-Nagy Gábor közösen idézték meg a Mozart-nap Nyitókoncertjén a zeneszerző-óriás két monumentális művét, a c-moll zongoraversenyt és a Prágai szimfóniát a Zeneakadémia Nagytermében.

Az expresszív játékmódjáról híres világsztár, a sokak szerint a legnagyobb Mozart-zongorista, Mihail Pletnyov egyedi Mozart-értelmezése és Takács-Nagy Gábor szuggesztív személyisége a Concerto Budapest érzékeny muzikalitásával együtt különleges élményben részesítette a Nyitókoncert hallgatóságát.

Az esti koncerten, amely az Index címlapján ment, ezek a zeneművek voltak hallhatók:

Mozart: g-moll szimfónia, K. 550

Mozart: d-moll zongoraverseny, K. 466

Mozart: C-dúr (Jupiter) szimfónia, K. 551

Közreműködött: Mihail Pletnyov zongora

Vezényelt: Keller András

Szünetben a nézők 15 perces werkfilmet láthattak a zenekar munkájáról.

Mozart utolsó három szimfóniájáról már a 19. században is úgy vélekedtek, hogy a „zeneművészet égboltjának legfényesebb csillagai”. Ezek közül a fenséges fanfárral induló C-dúr szimfónia nemcsak a publikumot, de a zenésztársadalmat is mindmáig lenyűgözi. A mű magasztos voltára utaló Jupiter-szimfónia elnevezést a neves impresszáriónak, Haydn „londoni” szimfóniái megrendelőjének, Johann Peter Salomonnak tulajdonítják.

Mozart zenéje visszaadja az elveszett Paradicsomot

Mozart zenéje visszaadja az elveszett Paradicsomot, hiszen az emberi lét csodáját képes volt hangokban megmutatni. Az öröm és a fájdalom is magasrendűen, mégis egyszerűen és természetesen szólal meg a műveiben. Ha átadjuk magunkat a zenéjének, békére lelhetünk

– nyilatkozta Keller András a Mozart-nap apropóján.

Az Index és a Concerto Budapest az elmúlt években már több alkalommal is együttműködött. A zeneszerető olvasók most is olyan zenei és médiatörténeti esemény szem- és fültanúi lehettek, melynek során percről percre közvetítéssel hallgathatták a Mozart-nap koncertjét, amelyet a világszinten is jegyzett és elismert zenekar adott.

A Concerto Budapest külföldi sikerének titka az egyedi hangzás, a legfontosabb külföldi játszóhelyeken való rendszeres szereplés és az audiovizuális nyomok mélysége és minősége. Az utóbbit nézve egyértelműen a legsikeresebb magyar zenekar, tekintve filmjei, streamjei minőségét, nemzetközi nézettségét és a velük járó díjakat. A közvetítés színvonaláról az Index olvasói is meggyőződhettek.

A Concerto esetében világos elvárás a nemzetközi siker. Az elmúlt évek során minden nehézség ellenére olyan szisztematikus szakmai építkezés folyt a zenekarban, amely megalapozta, hogy a Concerto Budapest a nemzetközi élvonalba kerülhessen. A zenekar minden csapatrészében nemzetközi nívót képvisel, kiváló szólistái vannak. Úgy gondolom, hogy kialakult a zenekar saját hangzása és játékstílusa

– mondja Keller András.

Az elmúlt évek műhelymunkája során gyakorlatilag újratanultuk a teljes repertoárt, amelyet nagy­mértékben kiszélesítettünk. Haydn londoni szimfóniáival kezdtük, Mozart valamennyi zongoraversenyével folytattuk, amit Beethoven és Schubert összes szimfóniája követett. Így jutottunk a nagy romantikus repertoárhoz és egészen korunk zenéjéig. Meggyőződésem ugyanis, hogy a klasszikus stílus ismeretével lehet magas nívón játszani a későbbi korok zenéit is.

A Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar 2007 óta, Keller András világszerte elismert hegedűművész igazgatása alatt nagy ívű pályát járt be, és a hazai kulturális élet kiemelten fontos szereplőjévé vált. Erre a szisztematikus építkezésre alapozva a zenekar az elmúlt években már megjelent a világ fontos fesztiváljain és színpadain, és ezt az utat folytatja a következőkben is.

(Borítókép: Benkő Sándor)