Élőben közvetíti az Oscar-díj-átadót a Disney+

A magyar tévécsatornák az elmúlt két évben leálltak az élő Oscar-közvetítésekkel, ám most a Disney+ felületén Magyarországról is valós időben követhetjük az eseményeket.

Magyarországon 2021 óta nem követhetjük élőben az Oscar-díj-átadót. Utoljára Till Attila és Lékai-Kiss Ramóna műsorvezetésével közvetítette a Moziverzum a filmszakma legjelesebb gáláját. Viszont akik nagyon szeretnék valós időben követni a ceremóniát – a vörös szőnyeges bevonulástól egészen az esemény végéig –, azok most legális keretek között is megtehetik.

Március 13-án, magyar idő szerint hajnalban adják át az Oscar-díjakat a Los Angelesben található Dolby Theatre-ben, a vörös szőnyeges bevonulást és az eseményt

élőben közvetíti a Disney+.

A vörös szőnyeges közvetítés hazai idő szerint március 13-án 00:30-kor kezdődik, az élő ceremónia közvetítése pedig hazai idő szerint március 13-án hajnali kettőkor indul.

A 95. Oscar-gála jelöltjeinek listája január óta hivatalos, több olyan jelölt is van, aki egyértelmű esélyesnek tűnik a díjra, persze az elmúlt száz év tapasztalatai alapján idén is érhetnek minket meglepetések.

Ám ha már most szeretnénk hangolódni a ceremóniára, több idei Oscar-esélyes filmet nézhetünk a különböző streamingfelületeken, erről az Index is írt korábban egy gyűjtést.



A 95. Oscar-gálát az Index is élőben fogja követni, így minden filmrajongó baglyot szeretettel várunk hétfőre virradó éjjel az Index felületén.

