Michael Jackson és heavy metal az MVM Dome-ban

A jazz, a blues és a soulzene végtelen válfajaiban mozgó formáció a klasszikus és modern popzenétől a rock és a heavy metal műfajáig mindenben utazik. A Postmodern Jukebox YouTube-on befutott karriere – ahol közel kettőmilliárd megtekintést tudhatnak magukénak – hamar internacionális sikerré nőtt, amit élő fellépések sora is kísért kontinenseken átívelve.

A pincéből a padlásig

A Scott Bradlee zongorista-zeneszerző ötletéből 2011-ben megszületett projekt New Yorkból indult, ahol Bradlee egyetemi barátaival közösen kezdett videókat felvenni a pincelakásában. Jazz-zenészként nem tudott nagy babérokra törni a szerző, amikor azonban ragtime stílusban kezdte átdolgozni a nyolcvanas évek slágereit, valamint Nickelback-dalokat forgatott ki önmagukból, a megtekintési számok hirtelen elkezdtek megugrani.

A Postmodern Jukebox (PMJ) első átütő sikere 2012-re tehető, mikor Ryan Lewis és Macklemore híres dalát, a Thrift Shopot értelmezték újra – ahol maga Scott Bradlee ül a billentyűk mögött –, onnantól pedig egyre feljebb ívelt a népszerűségük.

A PMJ sikere mára világméretű lett, többször játszottak már Európában is, 2023-as turnéjuk keretében pedig Budapestre is ellátogatnak, ahol az MVM Dome ad otthont a fellépésüknek.

Az idők változhatnak, a trendek jönnek-mennek, de a múlt klasszikus hangjai az idő múlásával egyre értékesebbek lesznek. Lehetsz bakelitrajongó, TikTok-őrült vagy akár divatmániás, gyere velünk, és elviszünk egy feledhetetlen utazásra, ahol az elmúlt 100 év kortalan zenéjét idézzük meg

– meséli Bradlee a hozzánk eljuttatott közleményben.

A Life In The Past Lane névre keresztelt turné állomásai között London, Amszterdam, Párizs és Stockholm is szerepel. Budapesten a közönség 2023. október 17-én nézheti meg a formációt.