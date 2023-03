Évek óta csatázik Jimmy Page és Robbie Williams

A nyugodt életnek azonban vége lett, amikor 10 évvel ezelőtt új szomszédja érkezett, és ez a brit rock királyi családok között olyan háborút váltott ki, amely a mai napig is tart. Robbie Williams popsztár, a Take That fiúzenekar egykori tagja 2013-ban megvásárolta a Page szomszédságában lévő kúriát, és engedélyt kért egy föld alatti, úszómedencével és edzőteremmel rendelkező helyiség kialakítására − írja a The Wall Street Journal.

Page megdöbbent a kilátástól, hogy az ásók zaja megrázza a díszes csempéket és a festett mennyezetet tornyos, viktoriánus korabeli otthonában, és megtámadta a terveket, ami évek óta tartó viszályt váltott ki. Az esemény a brit bulvársajtót is magával ragadta, amely részletesen beszámolt a két fél által benyújtott számos építésügyi beadványról.

2018-ban a helyi tanács tervezési bizottsága kompromisszumos megoldásban állapodott meg: Williams áshatja a pincéjét, de csak kéziszerszámokkal, és fizetnie kell egy „rezgésfigyelési rendszerért”, amely magában foglalja a Page ingatlanán elhelyezett érzékelőket. Januárban Williams ügyvédei fellebbeztek a korlátozások ellen. Beadványukban azt írták, hogy az építkezést szüneteltették, de nem mondták meg, hogy miért. Williams képviselője nem válaszolt a lap megkeresésére.

Nagy-Britanniában egy új ház építéséhez vagy egy meglévő ház módosításához általában a várostervezők jóváhagyására van szükség, akik szigorú irányelveket állapíthatnak meg, és kikérhetik a szomszédok véleményét. Számos híresség álmai otthonának terveit meghiúsították a szabályok.

Számos rocksztár került már bajba a szomszédok miatt

Cliff Richard brit énekest egyszer arra kötelezték, hogy bontassa le surrey-i otthonában lévő télikertjét, miután úgy ítélték meg, hogy az nem felel meg a helyi tervezési szabályoknak. Ed Sheeran énekes-dalszerző évekkel ezelőtt tervezési vitákba keveredett egy hatalmas komplexum miatt, amelyet Suffolkban újít fel. Végül egyszerűen megvásárolta a szomszédai házait. A nyilvános panasz ellenére a tanács jóváhagyta a tervét, hogy kriptát építsen a birtoka alá.

Nincsenek különleges kedvezmények a királyi családoknak, a rock- vagy médiasztároknak

− mondta Will Minting, a szomszédsági viták szakmai tanácsadója, aki számos sztárnak, köztük Page-nek is tanácsot adott már.

Williams azzal vádolta Page-et, hogy zajmonitorozó berendezéssel táborozik a háza előtt, és egy interjúban elmebetegnek nevezte őt. (Később bocsánatot kért.) A 49 éves popsztár az egyik másik ingatlanán egy plakátot akasztott ki, amelyen egy kép látható róla, amint Page mellett áll, a Let Me Excavate You (hadd ássalak ki) felirattal, ami Williams Let Me Entertain You (had szórakoztassalak) című slágerére utal. A plakát akkor vált közismertté, amikor megjelent a Williams által eladásra kínált ingatlan értékesítési brosúráján.

Válságkommunikációs ügynökséget bízott meg a gitáros

Page válaszul felbérelt egy válságkommunikációs ügynökséget és egy sereg építészeti tanácsadót, és többször is petíciót nyújtott be a Kensington és Chelsea királyi kerület tervezési bizottságához, a londoni kerülethez, ahol a házak találhatók.

Sajnálom, hogy ez már úgy hangzik, mint egy megakadt lemez

– írta egy alkalommal a Stairway to Heaven gitároslegendája a tisztviselőknek, amikor ismét sürgette őket, hogy akadályozzák meg az alagsori építkezés terveit.

Arról is beszélt, hogy igyekszik aprólékosan megőrizni a Tower House egyedülálló belső terét, amelyet William Burges viktoriánus építész készített az 1870-es években, és amely a neogótikus stílus egyik ikonikus épülete. A házban, amelyet Page 1972-ben vásárolt meg, túllicitálva zenésztársát, David Bowie-t.

Page, aki rajong a preraffaelita művészetért, azt mondta, hogy otthon csak akusztikus gitáron játszik, hogy elkerülje a túlzott zajt.

Rajongói unottan figyelik a saga alakulását.

Az elmúlt öt évben az volt a fő projektje, hogy megvédje ezt a házat. Most ez a főállású munkája. Azért hoztam létre ezt a weboldalt, hogy a zenéről írjak, és végül lényegében Kensington és Chelsea építésügyi portáljának szakértőjévé váltam

− mondta James Cook, aki a Led Zeppelin News online fanzine-t írja.

(Borítókép: Jimmy Page 2018-ban. Fotó: Jack Taylor / Getty Images)