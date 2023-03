Elbúcsúzott, de itt maradt

2013. február 15-én kórházba szállították a magyar könnyűzene egyik legikonikusabb dalszerzőjét, előadóját. Krónikus szívritmuszavara infarktushoz vezetett. A helyszínen próbálták újraéleszteni, majd a kiérkező mentők kezdték meg a küzdelmet az életéért. Végül eljutottak a kórházig, de a mélyaltatásból már nem tudták felébreszteni. A negyvenperces oxigénhiányos állapot következtében kómába került.

Akkor volt 47 éves a Republic zenekar frontembere, énekese, Bódi László „Cipő”. Minden dalszövegírónak megvan a maga világa. Hangok és szavak olyan helyről, amelyet más nem ér el. Ez megelevenedhet mindenki számára értelmezhető, egyszerű szóképekben vagy elvonuló költészet kesernyés mélységeit hallhatjuk bennük. Cipő dalait nem azért veszi elő időről időre az ember, mert irodalmi szaklexikonnal szeretné azokat értelmezni. Bódi László zenéje zsigerileg ad érzést, amelyet máshonnan nem kapunk meg, ettől egyedi, ettől megismételhetetlen, ettől ő Cipő.

Elbúcsúzott, de velünk maradt

Halála előtt közel három hetet volt kórházban. Az orvosok nem mondtak le róla, különféle eljárásokat vetettek be, hogy felébresszék a kómából. Február 20-án gégemetszést hajtottak végre rajta, hogy ezáltal szabadítsák fel szervezetében az oxigénáramlást.

Zenekara, a Republic február 23-án megtartotta születésnapi közönségtalálkozóját, de az esemény nem a hangos ünneplésé és táncé volt. Együtt szorítottak a közeli rajongókkal az emberért, aki dalok százait szerezte a bandának, több mint ezer koncerten vett velük részt. A zenekar lemezek százezreit adta el, Cipő hangja, szerzeményei több mint 20 albumon szerepelnek. Közeli barátja volt Bródy János, Cseh Tamás és Koncz Zsuzsa is.

Az énekesnőnek dalokat is szerzett, többek között a híres Ég és föld között című számot.

Bódi László a halála előtti pár napban még kinyitotta szemét, mozgott is, de az orvosok ezt nem vélték többnek egyfajta epileptikus mozgásnál. Végül 2023. március 11-én, Budapesten meghalt a Republic énekese. Temetésén megjelent a magyar könnyűzenei élet színe-java. Beszédet mondott Bródy János és Boros Csaba is, de jelen volt többek között Koncz Zsuzsa, Horváth Charlie, Bochkor Gábor és Benkő László is. Cipőt édesapja mellé temették a kistarcsai temetőbe, sírkövén a következő felirat áll:

A csend beszél tovább, helyettem Ő mondja el

A csend beszél tovább, helyettem Ő énekel

Elbúcsúzom, de ott leszek

Ahol a szél zúg, a nap nevet

Elbúcsúzom, de itt marad

Belőlem néhány pillanat…

Bár ő elment, dalai és gondolatai velünk maradtak, nem tűntek el. Egy korszakot, egy világot teremtett zenéjével, mely méltó örökség. Tíz éve halt meg Bódi László, művésznevén Cipő, ennek alkalmából pedig egy kérdéssort állítottunk össze, hogy játékos formában együtt elevenítsük fel a Republic egykori frontemberének emlékét, és esetleg néhány új dolgot is elmesélhessünk azoknak, akik többet szeretnének tudni az életéről, munkásságáról.

Minden kérdés megválaszolására 40 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

(Borítókép: Bódi László 2012-ben. Fotó: Haáz Sándor / MTI)