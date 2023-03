Izgalmakat tartogat a hétvége a televízió szerelmeseinek

Egész hétvégén lesz mit néznünk a televízióban, de összeszedtük a legfontosabb filmeket a hétvégére. Szombaton a kora esti órákban a gyerekek és a varázslatok egyéb kedvelői ülhetnek a tévé elé, hiszen Harry Potter folytatja hétvégi kalandjait. Aztán jön Drakula, késő este pedig már eszkimó asszony is fázni fog. Vasárnap pedig Trója, James Bond és District 9 is vár ránk.

Március 11-én, szombaton a Cool-on lesz látható a Harry Potter és a félvér herceg, a főszerepben pedig Daniel Radcliffe, Rupert Grint és Emma Watson lesz látható 19.50-től.

Ezt követően borzonghatunk is egy kicsit, ugyanis a Viasat 2 műsorra tűzi Drakulát 22.15-kor.

Szinte a Drakulával egy időben kezdődik majd az M5-ön az Eszkimó asszony fázik című öreg klasszikus az M5-ön. A film egy szökött intézeti lányról, Mariról szól, és hogy milyen erővel vonzza a bűvkörébe került férfiakat.

Vasárnap

A vasárnapi nap a szombatihoz hasonlóan nagyon erős lesz, akár az ókori Hellászban is érezhetjük magunkat. A Viasat3 21 órától a műsorára tűzi a Trója című örökzöldet Orlando Bloommal, Brad Pitt-tel és Diane Krugerrel a főszerepben.

Ugyanebben az időben a SuperTV2-n jön mindenki egyik kedvenc kémje, a 007-es ügynök, akit most Pierce Brosnan játszik majd. A James Bond: Halj meg máskor 21.00-kor kezdődik.

Ha valaki pedig Dél-Afrikába kalandozna, vagy csak örülne, ha a földönkívüliek a nappalijába költözzenek, az kapcsoljon 21.50-kor a Filmcafe csatornára, ugyanis ekkor kezdődik majd a District 9.

A televízión túl is van élet

Több témában és helyszínen is várják majd különleges programok Budapesten az érdeklődőket, melyek között gasztronómiai, kulturális és divatrendezvények is egyaránt elérhetők.

Szombaton és vasárnap is számos program közül választhatnak Budapesten azok, akik nem otthon töltenék a hétvégét. A We Love Budapest nemrég össze is szedte ezeket a lehetőségeket, melyek között a gasztronómiai látványosságokon túl kulturális érdekességek is várják az érdeklődőket, amelyekről ebben a cikkünkben olvashat.