Szembement a közvéleménnyel, de neki lett igaza

Fenyő Miklós ifjú korában néhány évig Amerikában élt a szüleivel, aztán majdnem egy évig Angliában, Manchester városában. A családja szerette a futballt, és elkezdett meccsekre járni az Old Traffordra. Azért oda, mert az édesapja a Manchester Uniteddel szimpatizált, így ő is megkedvelte a csapatot – mesélte korábban a manutdfanatics.hu-nak.

Egészen addig a Manchester Unitednek drukkolt, amíg a családjával vissza nem tértek Magyarországra. Eztán hosszú évekig kevés információ jutott el hozzá az angol fociról, így az érdeklődés is alábbhagyott.

Fenyő rajongása akkor lángolt fel újra, amikor az angol labdarúgó-bajnokság mérkőzéseit már a magyar sportcsatornák is közvetíteni kezdték. Ekkortól nyomon tudta követni az együttes Bajnokok Ligája- és a bajnoki mérkőzéseit is. Rendszeresen, tette hozzá. Még akkor is, amikor koncertezett.

Sokszor előfordult, hogy odarendeltem egy televíziót a fellépésre. Ha a fellépés miatt nem láttam az első félidőt, akkor a másodikról semmiképp se maradjak le. Ilyen értelemben fanatikus vagyok

– fogalmazott.

Csak a United

Fenyő megjegyezte, érzelmileg erősen kötődik a csapathoz, mégis kritikusan szemléli a szereplésüket. De ellendrukker sose lenne.

Nincs olyan csapat a világon, aki ellen ne a Manchester Unitednek szurkolnék

– állította.



Az interjúból kiderült, hogy nemcsak a televízióban, de néhányszor élőben is szurkolhatott a kedvenc csapatának. Az egyik kedvenc pillanata az volt, amikor a Manchester United 5–0-ra nyert a Zalaegerszeg ellen az Old Traffordon. A meccsre a fiával ment el, miután a Magyar Labdarúgó-szövetségtől két jegyet kapott, amelyek a VIP–páholyba szóltak. A bársonyszékekre aranybetűkkel gravírozták rá, hogy melyik szék kinek a tulajdona. Fenyő Miklós helyén a klublegenda, Sir Bobby Charlton neve szerepelt.

„A VIP-büfébe is bemehettem, ahol Sir Bobby Charltonnal és sok mindenkivel – aki valamikor a csapatban játszott – személyesen is találkozhattam. A szünet volt a legnagyobb élmény, amikor együtt pezsgőztünk és szendvicseket ettünk ezekkel a nagyságokkal” – emlékezett vissza.

Megjósolta a sikert

Elmondta, hogy érdekes élmény volt számára, hogy az angol klub épp egy magyar csapat ellen játszott. Bár ő nem a szurkolókkal, hanem egy újságírói delegációval utazott Manchesterbe. A meccs napján a magyar tévések is forgattak, felismerték őt, és rövid interjút készítettek vele arról, mit gondol az összecsapásról.

„Azt válaszoltam, hogy a United önmagához képest gyenge formában van, de ennek ellenére is 3–0-s, 3–1-es angol sikert jósoltam. Ez nem egyezett az akkori magyar közvéleménnyel. Úgy gondolták, ha a Zalaegerszeg a Népstadionban győzni tudott, akkor talán idegenben majd ki tudja harcolni a továbbjutást. De természetesen esélyük nem volt. A vége 5–0 lett, de akár 10–0 is lehetett volna” – fogalmazott Fenyő Miklós.

Most pedig tesztelheti, hogy mennyit tud a 75 éves Fenyő Miklósról.



Minden kérdés megválaszolására 40 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék.

Minden kérdés megválaszolására 40 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

(Borítókép: Fenyő Miklós 2019. január 16-án. Fotó: Zih Zsolt / MTI)