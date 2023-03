Szirmai Gergely szerint a saját vélemény szexi

A Fókuszcsoport YouTube-csatornát Nagy Ádám indította még 2020 elején. Már többéves tapasztalata volt videózás terén, hiszen műsorok gyártásában vágóként dolgozott, illetve 6lépés címen barátaival rengeteg különböző műfajú videót készítettek a felületre.

Fókuszcsoport néven leginkább olyan videókat gyártott, ahol más, YouTube-on megtalálható tartalmakra reagált, majd szinte napra pontosan három évvel ezelőtt Magyarországra is megérkezett a vírus, ami az addig normálisnak hitt mederből egy másik útra terelte az életünket. Akkoriban nagyon sokan keresték a szórakozást a YouTube-on, így Nagy Ádám rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert.

Azóta a Fókuszcsoport is rengeteget alakult, illetve a 6lépés csatornáról már ismert Szabó Márton (aka Csoki) is csatlakozott mellé a napi szintű tartalomgyártásban, és elindítottak egy új csatornát Jólvanezígy néven, ahol minden hétköznap reggel az aktuális híreket beszélik ki.

Viszont nagyon úgy tűnik, hogy a Fókuszcsoport YouTube-médiabirodalmat épít, mert most Közös többszörös néven útjára indították legújabb műsorukat, aminek alapkoncepciója, hogy különböző tapasztalattal rendelkező embereket ültetnek össze, hogy velük beszéljenek ki egy érdekes témát.

Nagy Ádám és Szabó Márton a debütáló adásban az influenszerekről és a modern médiáról beszélgetett Tatár Csillával, Szirmai Gergellyel és Henry Kettnerrel.

Klasszikus vs. modern média

Tatár Csilla 21 éve kezdett el tévénél dolgozni, még Lagzi Lajcsi egy műsorának a hátterében. Viszont az elmúlt években már ő is inkább a YouTube-ra gyártott tartalmat, viszont gondolatban a mai napig nem tudott elszakadni attól, hogy ő tévés, ennek mentén technikailag is így áll hozzá saját műsoraihoz.

A két másik vendég is youtuberként találta meg a hivatását, ám mindketten máshonnan és máshogy érkeztek. Szirmai Gergő újságírói pályán indult, ám hamar felvilágosították, hogy a nyomtatott sajtó „haldoklik”. Ezek után a tévézés felé fordult, viszont itt is azt kapta, hogy a televízió is az utolsókat rúgja, ekkor találta ki a YouTube-műsorát, ami 11 éve működik, és csak egyre bővül.

Henry Kettner pedig pont azért indult el a YouTube irányába, mert azt ugródeszkának tekintette a tévézés felé. Bár ma már ő sem néz klasszikus értelemben tévét – tehát vasárnap este nem nézi ki, hogy milyen film lesz, majd ül le a kanapéra –, viszont a nagyszabású show-műsorok nagyon vonzzák.

A beszélgetőpartnerek véleménye különbözött a tévé szerepéről és fontosságáról, igazából Tatár Csilla az, aki úgy érzi, hogy a tévének tíz év múlva is hasonlóan fontos lesz a szerepe, a beszélgetés többi – és nem mellékesen YouTube-on karriert befutó – tagja szerint a hangsúly a videómegosztó felületre helyeződik majd át. Bár arra senki sem tudott mit mondani, hogy olyan mennyiségű tartalommal, mint amit egy csatorna napi szinten gyárt, a youtuberek nem fogják tudni felvenni a versenyt.

Reggeli kávé vagy közéleti kérdések?

Örök kérdés, hogy azoknak az embereknek, akiket ma influenszereknek nevezünk (azaz olyan személyek, akik valamilyen közösségimédia-felületen sokakhoz érnek el), felelősségük-e megszólalni közéleti kérdésekben, vagy sem.

Henry Kettner azt nyilatkozta erre a kérdésre, hogy bár mindenről van véleménye, és mindenről tudna beszélni, de nem akar, és nem érzi, hogy valaha is szeretne. Szirmai Gergely szerint nem lehet ezt mindenkitől elvárni, és bár tőle is rendszeresen számonkérik, hogy miért nem nyilvánul meg több, a közt érintő kérdésben, ő úgy gondolja, hogy ennek az igénynek a maga módján eleget tesz.

Abban hisz, hogy inkább

arra kell biztatni az embereket, hogy legyen saját véleményük, mert az szexi,

ezzel a hozzáállással kell motiválni mindenkit arra, hogy bizonyos témákról önállóan elgondolkodjanak. Szinte új küldetéstudatként lobbant fel benne az értékkommunikáció gondolata.

Tatár Csillát inkább az szokta bosszantani, hogy túl sok a felszínes tartalom, és azt érzi, hogy amikor egy tartalomgyártó semmi másról nem képes megnyilvánulni, mint arról, hogy milyen ruhát vesz fel reggel, vagy épp milyen kávét iszik, akkor ő attól fél, azért nem mesélnek másról, mert nem is tudnának, nincs véleményük komolyabb dolgokról.

Tükrök vagyunk, vagy filterek?

Mivel a YouTube egy olyan felület, ahová saját személyüket is kiteszik a tartalomgyártók, így Csoki és Ádám kíváncsiak voltak, hogy vendégeik hogyan állnak önbizalmi kérdésekben.

Tatár Csilla nem szokta azt érezni, mint sok youtuber, hogy csak véletlenül van ott, ahol, hiszen rengeteg munka árán jutott el idáig. Inkább az merül fel benne néha, hogy elég jó-e, amit csinál, és arra van-e igénye egyáltalán valakinek.

Szirmai Gergely minden videójában önbizalmat sugároz, de ez egy olyan tulajdonság, amit videóról videóra felépít magában. Például hiába határozott a kiállása, amikor a szorongásáról beszélt nyilvánosan, nem érezte magát annyira határozottnak.

Henry Kettner magabiztosnak érzi magát, van önbizalma, de a kérdés, hogy vajon elég jó-e a tartalom, amit készít, őt is gyötri. Szerinte a közösségi médiából áradó kép, hogy mindenki tökéletesnek akarja mutatni magát, tökéletes helyekre jut el, és a legmárkásabb ruhákat hordja, minden ember énképét kicsit megingatja, az övét is.

Amikor Nagy Ádám felhívta a figyelmét arra, hogy hiszen ő is a tökéletes életéről, márkás dolgairól és csodálatos utazásairól oszt meg tartalmat például Instagramon, akkor azzal zárta le ezt a kérdéskört, hogy ő szórakoztatni akar, nem elborzasztani.

Ám Tatár Csilla szerint a szorongás felvállalása szorongásoldó, ellenben ha egy depressziós embernek azt mondjuk, hogy legyen boldog, süt a nap, csak még mélyebbre lökjük szomorúságában.