Azahriah európai turnéra készül

Azahriah dalai annyira sikeresek, hogy a menedzsmentje úgy döntött, a nemzetközi megmérettetéssel is megpróbálkoznak. Őszre 8-10 állomásos európai turnét szerveznek, és egy angol ügynökséggel is leszerződtek.

Sokan próbálták és próbálják megfejteni az Azahriah-jelenséget, de nem könnyű. Adott egy mindössze 21 éves srác, aki szobája magányában autodidakta módon tanult meg zenélni, most pedig megtöltötte az Arénát is – számolt be riportjában az RTL Fókusz című műsora.

A legnagyobb rajongók már reggel 8-kor megérkeztek a koncert helyszínére. „Ő nekünk olyan ember, akire minden szempontból felnézünk. Megjelenik, és mindenki elájul” – nyilatkozták a rajongók.

Ő volt az első olyan előadó, akitől rendes zenét hallottam, tehát hangszerekkel. Engem ez nagyon megfogott

– jegyezte meg egy másik fiatal. Egy újabb rajongó arról mesélt, hogy Azahriah konkrétan a megmentője: „Ha a zenéi nem lennének, akkor már szerintem én sem.”

Baukó Attila 13 évesen, Paul Street néven az interneten keresztül kezdte megosztani mondanivalóját a világgal. A saját generációja annyira vevő volt a véleményére, hogy hamar több százezres követőtábort szerzett. Azt viszont hosszú ideig senki sem tudta, hogy dalokat ír. A zenei tehetségét először 17 évesen mutatta meg a közönségének, már Azahriah művésznéven.

A zenéit, klipjeit milliók kezdték el nézni. Rajongótábora pedig egyre csak duzzadt.

Nagyon sokan tudnak azonosulni az ö történetével, az ő korábbi életével, és nagyon szomorúnak tartom, hogy egyes tanárai nem vették észre benne azt a hatalmas tehetséget, amit szerencsére mi viszont már észrevettünk

– vélekedett menedzsere, Tóth Gergely.

A Budapest Arénában az Index is jelen volt. A híradósok kettős szerepet kaptak. Szellő István és Erős Antónia a Híradó stúdiójából konferálta fel, hogy Azahriah eltűnt, majd később élőben is megjelentek a színpadon.

Nagyon erős karakterek, akiknek már csak a megszólalásukból nagyon sokan asszociálnak egy környezetre, egy hangnemre, és ezzel jól el lehetett játszadozni ebben a másfél percben

– mesélte az ötlet kapcsán Azahriah.

Dalai sikerét látva a menedzsment megpróbálkozik a nemzetközi megmérettetéssel. Őszre 8-10 állomásos európai turnét szerveznek, és egy angol ügynökséggel is leszerződtek.

Nagyon vicces volt, amikor először beszéltünk az angolokkal. Úgy hívtak fel minket, hogy bár a felét se értik jó pár dalszövegnek, három hete Azahriah-t hallgatnak az irodában, és imádják

– mesélte Tóth Gergely.

Azahriah azt mondja, a zenéje nem csak a saját generációjának szól, közönsége rajongását pedig nem könnyű feldolgoznia.





