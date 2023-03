Kolduló színészek az aluljáróban

Mikor a hármas metróra gondolunk, sokszor úgy érezzük, hogy egy örökkévalóság óta újítják fel, és valószínűleg sosem lesz vége a folyamatnak. Most úgy tűnik, hogy a vég lassan mégis utolér bennünket, amit tógás fiatalok tömege, BKK-ellenőrök csapata és freestyle rapperek is jeleztek számunkra.

2023. március 12-én, egy átlagos vasárnap estén emberek százai lepték el a Ferenciek terén lévő aluljárót. Bár egy tűt azért le bírtunk volna ejteni, alkalmanként gigászi küzdelmet kellett vívnunk néhány korty frissebb levegőért. A Katona József Színház a Táp Színházzal karöltve egy különleges, bő félórás előadást hozott létre a földalatti folyosókon, melyben a Budapesti Közlekedési Központ alkalmazottai is részt vettek.

Harminc perc az utolsó metróig

A zsúfolásig telt helyszín nem egy lineáris műnek adott otthont. Párhuzamosan zajlottak az események, aki elég gyors volt, akár 8-10 performance-ot is meg tudott nézni. Már az elején figyelmeztettek bennünket, hogy aggodalomra semmi ok, valószínűleg nem lesz idő minden „állomást” bejárni, így a szerencsére és a véletlenre bíztuk magunkat.

Az időkeretet a színházi működés szabta meg. A színészeinknek és a műszaknak vissza kellett mennie a színházba játszani. A BKK-val való egyeztetés alapján ők egy 30 perces performance-ot kértek tőlünk… fontosnak gondoltuk, hogy a nézők szabadon bejárhassák az aluljáró tereit, mindenhol találkozzanak jelenetekkel, eseményekkel. Azt szerettük volna, ha mindenki maga rakja össze a történetét

– olvasható a válaszban, melyet a Katona József Színház igazgatóságától kaptunk.

Fotó: Németh Kata / Index

A fel-alá rohangáló, tógás fiatalok hol zsonglőrcirkuszt idéztek fel, hol táncra invitálták a járókelőket. Akadt BKK-ellenőr, aki szoborrá fagyott Vénuszát igyekezett csajozós szövegekkel mozgásra bírni, megint máshol hajléktalanlétet imitáltak különféle meggyötört pózokban.

Az üzlethelyiségekben videós installációval és rögtönzött jósdával is találkozhattunk – utóbbival csak találkozhattunk volna, mert a hosszú sor miatt erre sajnos már nem volt lehetőségünk. Az egyik feljáratnál a tógások alkottak ellenszenves őrséget, a másiknál freestyle rapperek faragtak csonka rímeket.

A fiatalok különböző jeleneteket csináltak: metróöngyilkos-feltámasztás, koldusképző, utaztatás az Örstől Kőbánya-Kispestig, Az utolsó metró utasa – forgatásjelenet. Ezekben a jelenetekben a néző válik váratlanul főszereplővé. Nem nézője, hanem résztvevője lesz a jeleneteknek

– árulta el az Indexnek Végh Ildikó dramaturg.

Élettér, annak minden velejárójával

Bár akadtak színművészek a színház rendes szereplőgárdájából is, a legtöbb jelenetben a Katona Behívó ifjúsági programjának résztvevői bukkantak fel a Táp Színház fiataljaival karöltve. A szervezők elmondása szerint Vajdai Vilmos rendező – aki a produkció „színre viteléért” volt felelős – mindenképp szerette volna, ha a fiatal alkotók vennének rész tebben a projektben, tekintve, hogy az idei évadban már több utcai performance-ban is bizonyítottak.

Maga az előadás nem tartott tovább egy bő félóránál, így kimondottan intenzívre szabott élményben lehetett részünk. A zsúfolt metrójáratokhoz mérten is brutális tömeg egyszerre volt lenyűgöző, valamint frusztráló, tekintve, hogy ennyi emberrel még az aluljáróban is ritkán találkozni. Mivel a performance-oknak csupán néhány állomását tudtuk alaposan bejárni, így bennünk maradt az érzés,

hogy egy teljes művet adtak volna elő a szereplők, melyből csupán részleteket láttunk.

E részletek alapján a konklúziónk – talán sekélyesen –, hogy a metró élettér. Élettér, mely a változatosság legszélesebb palettájáról dolgozik. Felfesti a nyomort, az utcai művészetet, a leghétköznapibb és legszokatlanabb pillanatokat. Ezt a helyet belakhatjuk közösen, de sokszor akaratunk ellenére is behatol a személyes terünkbe, amit habitusunk és pillanatnyi érzelmeink alapján sokféleképp kezelhetünk – hogy ezen belül mi a jó és mi a rossz, az örök kérdés.

Az előadást egy nagy, össznépi, zenés-táncos jelenet zárta le, ahol a metróba érkező BKK-ellenőrök sarokba szorították a bérletük után kutató tógás népséget, majd feloldásként egy hatalmas utcabál született, melybe a színművészek és a BKK munkatársai meginvitálták a táncolni vágyókat.

Családi program

Maga a rendezvény egy tavalyi pályázat most megvalósult eredménye. A Fővárosi Önkormányzat együttműködési pályázata azzal a céllal indult, hogy az úgynevezett „Budapest-család”, vagyis a városhoz tartozó cégek és azok dolgozói közösen hozzanak létre projekteket.

A Fővárosi Önkormányzat tavaly kiírt egy pályázatot az önkormányzati tulajdonú cégek számára, közös projektek lebonyolítására, amelynek célja a vállalatok közötti együttműködés erősítése volt. Ezen pályázat apropóján kerestük meg a BKK-t egy, a megújuló metróállomáshoz kapcsolódó színházi projekt ötletével, amihez örömmel csatlakoztak

– írta kérdésünkre a színház igazgatósága és Végh Ildikó dramaturg. Hozzátették:

A projekt teljesen a színház saját ötlete volt, a BKK, illetve a megvalósításhoz csatlakozó további partnerek (Budapest Közút, BKV Zrt.) elsősorban a lebonyolításban segítettek.

Megkeresésünkre a Főpolgármesteri Hivatal is válaszolt, akik elmondták, hogy egy nagy volumenű összefogásról van szó, melyben a helyszín még be nem lakott üzlethelyiségeit a Közút nyitotta meg a színészek performance-ainak. Az előadás idejére az aluljárót a BMK – FKF Köztiszta divíziója tette rendbe, valamint az áramellátásért felelős BKV biztosította a videós installációk és a zenés jelenetek megvalósulását.

A darabban a BKK önkéntes ellenőrei is részt vettek különféle szerepekben, akik előzetesen néhány színházi próbán is jelen voltak. A rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is részt vett, végigjárva a különböző állomásokat.

A Főpolgármesteri Hivatal elmondása szerint a pályázat – melynek keretében létrejöhetett ez a rendhagyó előadás – a közeljövőben további két projektet is támogat. Az egyik helytörténeti vezetéssel összekötött Margit-szigeti biciklitúra – amit az új Kerékpáros Módszertani Központ megnyitójának alkalmából szereznek március 15-re –, a másik a Radnóti Színház és a Vízművek közös rendezvénye a Gellért-hegyen, a Filozófusok kertjében április 22-én.

Borítókép: Németh Kata / Index