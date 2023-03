Egy amerikai család felvette a kapcsolatot Julia Wendell lengyel nővel, aki úgy gondolja, hogy ő Madeleine McCann. A család szerint a 21 éves lány valójában az eltűnt lányuk lehet – írja a Dailystar.

Mint arról korábban az Index beszámolt, hosszú évek után sem lelhetnek békére Madeleine McCann szülei. A hároméves korában eltűnt kislányt a hatóságok szerint valószínűleg meggyilkolták, az évek során mégis rengeteg fiatal lány jelentkezett azt állítva, hogy ő a gyermek, akinek 2007-ben Portugáliában nyoma veszett.

Hiába veszett nyoma már több mint 15 éve, továbbra is rengeteg a homályos részlet a 2007. május 3-án Portugáliában eltűnt Madeleine McCann ügyében. Az évek során rengeteg elmélet merült fel, melyek többsége szerint a hároméves korában eltűnt kislány már biztosan nem él, akik elrabolták, valószínűleg meggyilkolták őt.

Mindenki mást állít

Az ügy legfőbb gyanúsítottja jelenleg egy német pedofil, Christian Brückner – bár róla tavaly több tanú is azt állította, hogy nem követhette el a gyilkosságot. Ezt a narratívát az támasztaná alá leginkább, ha az eltűnt lány hosszú évek után épségben előkerülne, amelynek bizonyítására azóta többen is kísérletet tettek. A Daily Mirror szerint egy 2016-os jelentésben az áll, hogy 101 különböző országból majdnem 9 ezer alkalommal jelentették be, hogy megtalálták Madeleine McCannt, vagy tudni vélik, ki lehet az.

Pontosan ugyanezt állítja a közelmúltban feltűnt 21 éves lengyel Julia Faustyna vagy más néven Julia Wendell is, aki részben arra alapozza állítását, hogy akárcsak az eltűnt kislánynak, neki is pontosan ugyanolyan barna folt van az íriszén, és pontosan ott, ahol McCann-nek volt.



Julia állításait a magánnyomozó Fia Johansson vizsgálja, aki vele van a kaliforniai biztonsági házban. Johansson a RadarOnline-nak nyilatkozva elmondta, hogy Julia három DNS-mintát küldött igazságügyi elemzésre, valamint egy genetikai tesztet, hogy megállapítsák származását – írja a Borsonline.

Ha azt az eredményt kapjuk, hogy brit vagy arról a területről származik, akkor folytatjuk a nyomozást Madeleine McCann után, és kommunikálunk a portugáliai nyomozókkal. Jelenleg sok bizonyítékunk van arra, hogy Juliát biztosan Lengyelországba szállították

– mondta Johansson.

Julia lengyelországi családja tagadta állításait. Johansson szerint az anyja és az apja is letiltotta Julia számát, és nem hajlandók saját DNS-tesztet végezni. A magándetektív és csapata Wroclawban járt (a városban, ahol állítólag Julia felnőtt), ahol nem találtak kórházi feljegyzéseket Juliáról élete első öt évére vonatkozóan.

Julia azt állította, hogy nem emlékszik gyermekkorának nagy részére, és soha nem kezelték a család tagjaként a szülei vagy a testvérei.

Most így nézhet ki

A világ legjobb arcfelismerője is megszólalt Maddie McCann ügyében – írta meg korábban az Index. Simone Malik képeket készített arról, hogyan kell kinéznie Madeleine McCann-nek most, 18 évesen, miközben az eltűnésével kapcsolatos rejtély továbbra is tart.

Simone Malik alaposan megvizsgált néhány kulcsfontosságú arcvonást, amelyek alapján megállapította, hogy Julia Wendell nem Madeleine McCann.

Úgy vélem, hogy ő nem Madeleine McCann. Szerintem a DNS-vizsgálat az egyetlen, ami az igazát bizonyíthatja. Amikor ez megtörténik, Maddie szülei csak akkor nyugodhatnak meg a pokoli, évek óta tartó bizonytalanság után.

Így néz ki most Madeleine McCann egy különleges arcfelismerő képességgel rendelkező portrékészítő szerint.





Arcfelismerőként tudom, hogy az arca és az orra így nézhet ki. Úgy hiszem, ez alapján könnyebb lesz megtalálni, ha életben van. És reméljük, hogy így van

– nyilatkozta Simone Malik a Dailystarnak.



A 21 éves Julia Wendell jelenleg Kaliforniában, az Egyesült Államokban tartózkodik, miután halálos fenyegetést kapott a hazájában. Vírusként terjedt ugyanis az Instagramon, miután állítólagos „bizonyítékot” osztott meg, amely megmutatta, hogy ő Madeleine, a leicestershire-i lány, aki 2007-ben egy családi nyaraláson tűnt el Portugáliában.





Legutóbb 2021-ben történt rémesen hasonló eset Julia Wendelléhez, akkor egy Maddie néven regisztrált nő állította azt TikTok-videójában, hogy ő az eltűnt lány, arra hivatkozva, hogy abban az időpontban, amikor Madeleine-nek nyoma veszett, ő is néhány kilométerre onnan nyaralt. Igen ám, de 2021-ben még csak 18 évesnek kellett volna lennie McCann-nek, három évvel fiatalabbnak, mint a TikTok-felhasználónak, aki szintén bevallotta, hogy csak szórakozásból és követők gyűjtése érdekében készítette el a tartalmat.

(Borítókép: Andrew Milligan – PA Images / Getty Images)