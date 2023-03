Ezeket követeli a FESZ a kormánytól

Az 1848-as forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából március 14-én és 15-én Civil Sugárút néven, közel 100 szervezet részvételével tartottak eseménysorozatot a Hősök tere és az Andrássy út között. A Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) március 15-én a Civil Sugárúton elhangzott kiáltványát az Index szerkesztőségéhez is eljuttatta, amelyet változtatás nélkül közlünk.

Horgas Péter, a Civil Bázis Egyesület elnöke és az esemény szervezője nemrég lapunknak elmondta: a rendezvény célja a hagyományteremtés, pláne azok után, hogy „a koronavírus-járvány idején nehezített pályán működtek a hazai civil szervezetek”.

A Szabadságmenet zárásaképp beszédet mondott Karácsony Gergely, majd civilek, művészek, zenészek szólaltak fel: többek között Dés László és Wunderlich József, Molnár Piroska, Törley Katalin, Törley-Havas Sára és Iványi Gábor is színpadra lépett. Orbán Viktor miniszterelnök egyébként nem volt a fővárosban: Kiskőrösön, Petőfi Sándor szülőhelyén szólalt fel.

A FESZ követelései

A Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) március 15-én a Civil Sugárúton elhangzott kiáltványát az Index szerkesztőségéhez is eljuttatta, amelyet változtatás nélkül közlünk:

„ Követeljük, hogy azonnal adja vissza a kormány azt a 34 milliárd forintot, amit elvett a kultúrától, így a minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetektől, a függetlenektől is. Követeljük, hogy a kormány a következő 5 évben költsön legalább annyi pénzt a kultúrára, mint a focira!

A kultúra nem csak szórakozás, és nem luxus. Az országunk lelke, őrzi az identitásunkat, és lehetőséget teremt arra, hogy a múlt tanításai tovább éljenek bennünk és utódainkban is. Élhetünk a legkisebb faluban vagy éppen a 150 éves fővárosban; lakhatunk budai villában vagy az ormánsági szegénysoron: a kultúránk közös. A kultúránk nemzeti alap.

Ha egy vidéki kisvárosban élsz, azt látod, hogy már nincsen posta, könyvtár, művház, bolt, kocsma, orvos, tanár és a szomszéd faluban már pap sincs. Ha a fővárosban laksz, szinte a bőrödön érzed, ahogy visszaszorul a közösségi életed. Bajban vannak a színházaink, társulataink, zenészeink, táncosaink, íróink, tanáraink.

Nem tárgyalnak velünk, csak megüzenik: nincs pénz. Nincs pénz pályázatokra, támogatásokra, könyvtárakra, kiállítóterekre, színházakra, zenei együttesekre, fesztiválokra vagy éppen a tanári fizetések emelésére. Külföldön meg azt mesélik, hogy többet költenek kultúrára, mint bármelyik európai kormány. Hazugság. Nemcsak azért, mert a pénzek nagy része beruházás – és nem a kulturális élet működtetése –, hanem azért is, mert a kormánynak kedves aktorok számolatlanul kapják a pénzt, és senki nem kéri számon, hányan részesülnek az akármilyen színvonalú termékekből. A független szektor a tavaly is nevetséges 800 millió helyett idén még nevetségesebb 500 milliót kap – míg a Nemzeti Színház költségvetése több mint kétmilliárd, a Színházi Olimpia több mint 4 milliárdjáról nem is beszélve.

A Független Előadó-művészeti Szövetség tagjai összefogásra és közös cselekvésre hívnak mindenkit. Hívjuk a tanárokat, óvónőket, filmeseket, újságírókat, a megbélyegzett civileket, az elbocsátott postásokat, az ellehetetlenített orvosokat, az oktatás szabadságáért küzdő diákokat és mindenkit, akit bármilyen hátrány ért az elmúlt években. Hiszen egyikünk sem csak egy költségvetési sor. A kultúránk sem. A kultúránk közös és még mindig nemzeti alap!”