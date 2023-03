Meghalt a legendás R&B énekes

Az 1978-as What You Won’t Do for Love című slágerrel hírnevet szerző énekes, Bobby Caldwell a felesége nyilatkozata szerint hosszas betegség után, 71 évesen halt meg – írja a The Guardian.

„Bobby itthon halt meg. Szorosan a karomban tartottam, amikor elhagyott minket. Örökre összetört a szívem” – írta az özvegy a Twitteren.

Leghíresebb dala, a What You Won’t Do for Love röviddel az 1978-as megjelenése után felkerült a Billboard élére,

Tupac Shakur pedig 1998-as posztumusz slágerét, a Do For Love-ot is erről a dalról mintázta. Más előadók – Common, The Notorious BIG és John Legend – is felhasználták a zenéjét.

Caldwell 1951-ben született Manhattanben, de Miamiban nevelkedett, ahol magába szívta a latin és haiti zenét, a reggae és az R&B muzsikát. Az áttörést az jelentette számára, amikor Little Richard ritmusgitárosa lett a 70-es évek elején. 1978-ban szerződött a TK Recordshoz, amely elsősorban fekete előadókkal dolgozott.

A szólókarrierjén kívül más előadóknak is írt zenét, például a The Next Time I Fall című slágert Amy Grant és Peter Cetera számára.

(Borítókép: Bobby Caldwell 2013. november 8-án. Fotó: Jason Kempin / Getty Images)