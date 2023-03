Lance Reddick játszotta Cedric Daniels hadnagyot a HBO népszerű sorozatában, a Drótban, de a John Wick-filmekben is fontos szerepet játszott: ő alakította a Continental Hotel recepciósát, Charont. A Resident Evil televíziós sorozatban, a Godzilla vs. Kong és az Egy éjszaka Miamiban című filmekben is feltűnt – számolt be az NBC News.

A színész 1962 decemberében született a marylandi Baltimore-ban. A karrierje a kétezres évek középén indult be igazán az Oz, a Lost – Eltűntek, valamint A rejtély című sorozatokban nyújtott alakításainak köszönhetően.

Reddick azonban nemcsak a filmvásznon tűnt fel, hiszen több videójátékban is hallhattuk a hangját, például a Horizon és a Destiny nevű játékokban.