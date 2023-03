Lángra lobbant a vita – újra egymásnak feszül az Opera és a Táncművészeti Egyetem

2023. március 17-én jelent meg az Index kultúra rovatában egy interjú a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) rektor asszonyával, Fodorné Molnár Mártával. A beszélgetésben többek között szó esett arról, mekkora problémának véli a rektor asszony, hogy a náluk végzett növendékek arra kényszerülnek, hogy elhagyják az országot, és külföldön próbáljanak szerencsét, mert itthon nem tudnak elhelyezkedni.

Ahhoz, hogy a hallgatók kiteljesedjenek, és elérjék azt a szintet, amire a tehetségük predesztinálja őket, nélkülözhetetlen az a munka, ami az együtteseknél vár majd rájuk a koreográfusokkal való együttműködésük során. Ami viszont szomorú, hogy ez a kiteljesedés sok esetben nem Magyarországon következik be. Számomra hihetetlen, hogy olyan hallgatók, akik a Drezdai Operában, a Bécsi Staatsoperben, a Béjart Ballet Lausanne együttesnél, Oslóban vagy az észt operában megfelelnek, azokat vagy be sem hívják a Magyar Állami Operaházba megnézésre, vagy nem ajánlanak nekik szerződést

– meséli Fodorné Molnár Márta.

Akkor az Opera főigazgatója, Ókovács Szilveszter korábbi kijelentéséről is kérdeztük a rektor asszonyt, miszerint: „a hazai táncképzés immár huzamosabb ideje képtelen évente 5-6 olyan profi balettművészt kiképezni, aki magyar, és aki klasszikusban is erős, és aki otthon képzeli a karrierjét”.

azzal érvelve, hogy a náluk végzett hallgatók kilencven százaléka képes elhelyezkedni a szakmájában. Ezért sem érti, hogy a teljesítmény, amely nemzetközi viszonylatban magas színvonalnak számít, itthon miért nem képes táptalajra lelni, miért van az, hogy mikor a kormányzat politikája azt sulykolja, hogy Magyarországon elsősorban a magyaroknak kell munkát adni, akkor egy állami szervezet miért nem szeretne mégsem nemzetközi versenyeket sorban nyerő, végzős hallgatókat alkalmazni.

Kérdeztük az Operaház frissen induló képzéséről, melyről pedig csupán annyit mondott, hogy „nem lehet a Magyar Táncművészeti Egyetem professzionális képzését egy amatőr, fizetős tanfolyammal összehasonlítani”.

Ezen kijelentések után a Magyar Állami Operaház kommunikációs osztálya közleményben fejezte ki véleményét Fodorné Molnár Márta gondolatairól. Nyilatkozatukat alább közöljük:

Az Opera nem tartja szerencsésnek és célravezetőnek sem, ha egyik állami intézmény a sajtóban állít valótlanságokat a másikról. A Magyar Táncművészeti Egyetem rektora ismeretlen okból nyitná újra a szakmai vitát, amelyet pedig az Operaházba őt ősszel meginvitálva nyugvópontra sikerült juttatni. Az Opera a maga részéről továbbra is örömének ad hangot, hogy az MTE növendékeit sikerül előadásain felléptetni, hogy év végi vizsgáit az intézmény az Operaházban tudja tartani, hogy jelmezkölcsönzésben is méltányosan segíthet, és hogy saját Balettintézetének hétéves működése során több mint 20, versenyeken is sikeres növendéket emelhetett át saját soraiba az MTE, dacára a most is lesajnált, állítólag »amatőr« operaházi képzésnek.