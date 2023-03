A Hazám, hazámat éneklő vietnámi operaénekes cukrászdát szeretne nyitni

Kukorica Jancsiként ismerte meg az ország a Virtuózokból, az idei március 15-i állami ünnepségen pedig a Hazám, hazám, te mindenem kezdetű áriát énekelte a Bánk bánból a Múzeumkertben. Ninh Duc Hoang Long tíz éve érkezett Vietnámból, a Mandinerben megjelent interjúban beszél az eddigi pályájáról és a jövőbeni terveiről is.

A Hazám, hazám mára szinte a védjegye lett, elénekelte többek közt a Parlamentben is.

„Tíz évvel ezelőtt, néhány hónappal Magyarországra érkezésem után, a Balassi Intézetben énekeltem először a Hazám, hazámat, amire egyébként egy magyar barátom hívta fel a figyelmemet. Akkor még nagyon keveset tudtam magyarul – emlékszik vissza a Mandinernek adott interjújában Ninh Duc Hoang Long a kezdetekre. – Eleinte honvágyam volt, és Vietnámra gondoltam a dal előadása közben, de időközben megtanultam a nyelvet, a fiatalságom legszebb éveit itt töltöttem, és Magyarország fokozatosan az otthonommá vált.”

Élete legnagyobb fordulópontja öt évvel ezelőtt volt, amikor az államfőtől megkaphatta a magyar állampolgárságot. Attól fogva kezdte magyarnak érezni magát.

„A mostani, március 15-i alkalom azonban más volt, mint az eddigiek. Hogy azon a történelmi helyszínen léphettem fel, ahol 175 évvel ezelőtt a márciusi ifjak forradalmat kezdtek a nemzeti szabadságért, új érzéseket hívott elő bennem. Művész vagyok, ezt tudtam tenni: teljes szívemmel, lelkemmel és tiszteletemmel énekeltem a régi hősöknek és Magyarországnak.”

Kukorica Jancsi a Virtuózokban

Ninh Duc Hoang Long művész családból jön, a vietnámi zeneakadémián tanult, a klasszikus zene és az opera világában azonban már Magyarországon mélyedt el igazán, miután állami ösztöndíjat kapott a vietnámi és a magyar kormánytól. Az ország a Virtuózok televíziós tehetségkutató negyedik évadában ismerte meg, aminek a válogatóján a Kacsóh Pongrác-féle János vitézből énekelte Jancsi belépőjét.

A Balassi Intézetben elvégzett magyartanfolyamon nemcsak a nyelvet, hanem történelmet, irodalmat, szociológiát is tanult. A Bánk bán történetét hamar megismerte, és megértette, hogy

„Bánknak a haza gondja és saját megtiport becsülete van fájó szívében, amikor a Hazám, hazám kezdetű áriát énekli”.

Az operát sokszor megnézte az Operaházban, és szereti a Bánk bán filmet is, amelyet Káel Csaba rendezett.

A művész a magyar Operaház tagja, de az Operettszínházban is vannak szerepei. A legfontosabb mérföldkőnek az eddigi karrierjében azt tartja, hogy tavaly egy színpadon léphetett fel Maestro Plácido Domingóval Verdi Simon Boccanegra című operájában.

Az álmai között sorolja, hogy egyszer majd eljátszhassa a Verdi-, Puccini- és Wagner-művek tenor hősszerepeit, illetve hogy közben nyithasson egy cukrászdát, szeret ugyanis főzni és sütni. Ninh Duc Hoang Long felesége is vietnámi, ő Kecskeméten, a Kodály Intézetben tanult. Két kislányuk van, Vy 3 éves, My 9 hónapos. Úgy tartja, ahogy a felsége is, hogy Vietnám a szülőhazája, Magyarország pedig az otthona, ami mindent megadott neki.