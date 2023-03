Oláh Ibolya: Gyerekek, én nem az vagyok, akinek láttatni akartatok!

Oláh Ibolya nemcsak a színházi estjein, hanem már a Sztárban sztár című televíziós műsorban is mások bőrébe bújik. Az énekesnő szerint a tévében is meglepődtek, hogy mennyire nyílt és közvetlen személyiség. Persze komoly is tud lenni, bár néha nehezére esik.