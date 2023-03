Különös indokkal tiltja be Kína a Micimackót

A klasszikus mesehős újragondolt horrorváltozatának, a Micimackó: Vér és méz című slasherfilmnek a vetítését leállították Hongkongban. Milne híres karakterét nem most szabotálják először Kínában.

2023. március 21-én minden előjel nélkül leállították a Micimackó: Vér és méz vetítését Hongkongban. A filmet forgalmazó VII Pillars Entertainment a Facebookon jelentette be, hogy a csütörtöki vetítést sajnos törölniük kellett Hongkongban és a szomszédos Makaón is – írta meg az Associated Press.

Már kedden is volt olyan mozi, ahol lefújták a vetítést, akkor még technikai okokra hivatkozva. A lap kérdésére a forgalmazó elmondta, hogy bár a moziláncok jelezték számára, hogy nem tudják bemutatni a filmet a tervezett időpontokban, nem derült fény a fennakadás okaira. Az érintett moziláncok nem kommentálták az eseményeket.

A pocakos elnök

A filmet eredetileg 30 hongkongi moziban mutatták volna be, visszavonása pedig a szabad média további romlásának kérdését veti fel a város lakóiban. A Film-, Újság- és Cikkadminisztrációs Hivatal közölte, a filmet jóváhagyták, innentől kezdve pedig az adott mű levetítése egyedül az adott moziláncok gazdasági döntésein múlik.

A negatív felhang nem az újragondolt alkotás groteszk formájából fakad. Alexander Milne játékos medvéjét már több támadás is érte korábban Kínában. Sokan a medve pocakos, ügyefogyott karakterével gúnyolják Hszi Csin-ping kínai elnököt, amiért régebben már korlátozták az internetes keresések találatait Micimackó karakterére,

valamint a 2018-as Barátom, Róbert Gida című filmet sem engedték bemutatni.

Kenny Ng, a Hongkongi Baptista Egyetem filmakadémiájának professzora bár nem volt hajlandó találgatni a lemondás okáról, az Associated Press szerint azt sugallta, hogy a kritika elhallgattatásának mechanizmusa új szintre lépett: kereskedelmi kérdést csinálnak belőle. Ez további aggodalmakat szül, mivel amennyiben ez egy államvezetési nyomás hatására bekövetkezett eseménysorozat, akkor a kérdés gazdasági piacra terelése hosszú távú öncenzúrát szül a piac résztvevőiben.

Ng elmondta, hogy a városban az elmúlt két évben egyre több esetben fordult elő cenzúra, amely főként a nem kereskedelmi filmeket, például a független rövidfilmeket sújtotta.

Ha felfestenek egy vörös vonalat, akkor a tabutéma is több lesz

– mondja a professzor.

A Hongkongot célzó, 2019-es demokráciapárti tüntetésekre reagáló nemzetbiztonsági törvény sokkal szigorúbb kontroll alá helyezte a területet, a 2021-es szigorítás pedig lehetőséget ad a cenzoroknak arra, hogy betiltsák azokat a médiatartalmakat (filmeket), amelyek bármilyen módon sértik a kormány általi szabályozást.