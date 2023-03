Lovasi András: Olyan emberek állnak a slágerlisták élén, akik hangszeren játszani és énekelni sem tudnak

19 év telt el a Kispál és a Borz legutóbbi lemeze óta, most mégis újból nekilátott a zenekar, hogy egy albumnyi történetet osszanak meg a hallgatókkal. Többek között erről mesélt a zenekar énekese, Lovasi András a Spirit FM Nagykép műsorában. A lemez témájáról úgy fogalmaz:

Egy generációnak a számvetése, hogy mi lett belőlünk…

Bár életében sokáig úgy tartotta, hogy nem szeretne nyíltan politikával foglalkozni, hogy az ő zenéjük nem erről szól, idővel megszólalásai és a külső események úgy hozták, hogy nevét és arcát is összekötötték különböző társadalmi megmozdulásokkal.

Az egykori zenei sikereiről azt mesélte:

Volt egy-két év, amikor minden mehetett mindenhol. Behívtak bennünket mindenhová, tévébe, rádióba. Kegyelmi időszak volt, a régi struktúrának romjain működő popzene.

A jelenlegi popzenéről is megvan a maga véleménye. Szerinte olyan emberek állnak most a slágerlisták élén, akik sem hangszeren játszani, sem énekelni nem tudnak rendesen. A mögöttük lévő produceri munkát ennek ellenére elismeri, mégis úgy gondolja, hogy ez nem az a zeneiség, amiről a popszakmának szólnia kéne. A visszás helyzetre nem tud örömmel gondolni.

Beszélt arról is a műsorban, hogy sokáig nem akartak új tartalommal kirukkolni a Kispál és a Borzzal, mert megegyeztek, hogy akkor ülnek össze ismét zenét írni, amikor lesz olyan mondanivalójuk. Ez most megtörtént, a zenekar énekese pedig elmondta, hogy az életében dalszerzőként érte a legkevesebb kudarc. A műsorban arról is beszélt, hogy a zenekaron belüli kapcsolatok helyreállításához is kellett a jótékony idő: