Lobenwein Norbert miatt Sopron nem VOLT, hanem Fest

A Highlights of Hungary nagykövetei neve után joggal szerepel egy sor titulus, tevékenységi kör, cég. Lobenwein Norbert foglalkozásához viszont egyszerűen csak azt írták, hogy kulturális szervező. Tizenkilenc éves korában szervezte első fesztiválját Sopronban, harminc év után ott szervezi a legújabbat is.

Amikor megkérdeztem Lobenwein Norbertet, saját kérése volt-e a minimalista definíció, határozottan bólintott. Azt mondta, tényleg sok mindennel foglalkozik, de a közös nevezőt legegyszerűbb kulturális szervezésként meghatározni. „Ha – mondjuk így – néha kikacsintgatok belőle, akkor se megyek nagyon messze ettől” – szögezte le.

Irodája falán ott lóg az első VOLT Fesztivál plakátja. Három évtizeddel ezelőtt, egy évvel az érettségi után vágtak bele a szervezésbe soproni iskolatársával, Fülöp Zoltánnal. Aztán folytatták. Ez irányú tevékenységét csak hozzávetőlegesen fedi a következő felsorolás, melyből kiderül, hogy ő a Telekom VOLT Fesztivál, a Balaton Sound, a STRAND Fesztivál, a ZamJam, a MOL Nagyon Balaton, a Best of Balaton egyik alapító-főszervezője, a Sziget Kft. egyik korábbi tulajdonosa, az Akvárium Klub egyik vezetője, a tavaly Highlights of Hungary díjra jelölt RoadMovie sorozat és a Lobenwein Galéria alapítója.

Nem a papír

Adja magát a kérdés, mikor járt egyetemre. Fel is tettem, ő meg bevallotta, hogy a befejezett diplomás képzés nála valóban kimaradt. Elsősorban fotósnak készült, ahogy apukája, nagyapja, dédapja is fotográfus volt, és családjában sokan még ma is azok.

A múlt század negyvenes éveiben Sopronban a Kossuth Lajos utca 13. szám alatt működött a Dunántúl egyik legnagyobb fotóműterme, sok generáció óta a felmenői irányítása alatt. Nagymamája és édesapja is sokat mesélt arról, hogy az államosítás után a fotószövetkezetnél dolgoztak azokon az eszközökön, amiket tőlük koboztak el. Egy ideig abban a házban laktak tovább, ami nemcsak műterem, hanem a család otthona is volt, és amit szintén „elkommunizáltak” tőlük. Maradt a családi házból egy szoba.

Édesapja fotóriporter volt, rengeteg képe fennmaradt, néhány felvétele pedig világhírű lett. Norbert egyik kedves emléke a Páneurópai Piknik, amikor édesapja végigfotózta, ahogy áttörik a Vasfüggönyt is szimbolizáló kerítést, ő pedig mellette állhatott a történelmi pillanatban. Ezeket a felvételeket nemsokára kiállításon is megnézhetik a Sopronban látogatók.

Tinédzserként jó ötletnek tűnt

Fülöp Zoli barátjával egy nap különbséggel ünneplik a születésnapjukat, a gimiben is együtt kezdtek szervezni diáknapokat, majd olyan eseményeket is, amik az iskola falain túl is érdekessé váltak:

A VOLT Fesztivál alapjait a gimis évek alatt tettük le, és az érettségi utáni első évben kezdtük el építeni.

Erről az időszakról azt meséli, hogy a 90-es évek elején már mindenütt érezhető volt a szabadság illata. Sopronból például azt lehetett érezni, hogy Pesten már tátong a Fekete lyuk, pezseg a Tilos az Á, dübörögnek a minden szempontból új helyek.

„Feljártunk stoppal Pestre, koncertekre, klubokba, ide-oda. Aztán azt éreztük, hogy menő lenne, ha nemcsak egy pár hetente csinálnák egy-egy bulit Sopronban, ahol mi voltunk a DJ-k, és ezren jöttek el minden alkalommal. Sokat segített ebben, hogy a VOLT Magazin révén megismerkedtünk Ligeti Nagy Tamással és Hegyi Zolival. Aki akkoriban olvasta a Voltot, viszonylag pontosan képet kapott arról, miről szólt a popkultúra Budapesten. Robi testvérem írt a lapban, a kapcsolatot neki köszönhetem. Amikor a magazin vezetői Sopron érintésével indultak Bécsbe koncertre, rendszerint megálltak nálunk, a szüleim szereztek valahonnan schillinget nekik, ami akkoriban nem volt egyszerű. Tamás máig emlegeti, mennyire megmaradt benne az a melegséges hangulat, amit a szüleimnél, látott ilyenkor.”

Amikor komolyra fordult a soproni fesztivál ötlete, Tamásékat kérdezték meg, használhatják-e a VOLT nevet. Használhatták. Első plakátjukat is Ligeti Nagy Tamás nyomtatta ki Budapesten. A VOLT Fesztivál neve nem is szerepel rajta, csak a dátum – április 4., valamint az Elszabadulás cím, amit Müller Péter Sziámi talált ki.

Balhéból buli

Sziámi több Volton is fellépett zenekarával, talán a harmadik, vagy negyedik alkalommal épp húsvét vasárnapra esett a koncertjük. A program csúszott az eredeti tervekhez képest, Péter pedig arra kérte a szervezőt, hogy intézkedjen, mert nem tud tovább várni, menne haza a családjához. Az intézkedés nem nagyon sikerült, és Norbert elkövetett még egy hibát: „Elmondtam a közönségnek a színpadról, hogy a Müller fölvette a gázsiját, és hazament. A szüleim üzenetrögzítőjén már várt tőle egy dörgedelmes üzenet, hogy beperel, és egy csomó hasonló kellemetlenségre számíthatunk. Remegő kézzel hívtam vissza, órákig beszélgettünk, a vége az lett, hogy egy héttel később felhívtak Gerendai Karcsival. A budapesti fürdőkben terveztek egy egész éves rendezvénysorozatot, és megkérdezték, hogy volna-e kedvem Pestre költözni és vezetni? Huszonegy évesen, nem nagyon volt ennél nagyobb vágyam. Emlékszem, amikor először felhívtam a Sziget vezetékes – nem volt más – telefonját, többször megtettem egymás után.

Annyira jó volt hallani, ahogyan a Lónyay utcában beleszólt valaki: tessék, Sziget iroda.

Akkoriban, huszonéves szervezők körében nem volt jellemző, hogy valakinek irodája legyen. Amikor évekig nagyokat bukott a Sziget, elkezdtem lottózni, hogy betehessem a kalapba a hiányzó tízmilliókat. Az sajnos nem jött össze, de Péter és Karcsi állásajánlatával egy álmom valósult meg.”

Per helyett sorra jöttek a közös projektek Müller Péter Sziámival és Gerendai Károllyal. A Balaton Soundot már közösen indították a Szigettel, de csak jóval később, a 2000-es évek első évtizedében jutottak el odáig, hogy ők is a Sziget Kft. résztulajdonosai lettek.

Nagyon Balaton

Zoli barátjával 2001-ben indították el a VOLT Produkció névre hallgató céget, ami máig az övék. A név okoz némi zavart – bár pont soha nem szervezte ez a cég –, mióta eladták a VOLT Fesztivált. Dolgoznak a félreérhető névhelyzet megoldásán, de tény, hogy a VOLT Produkció egyik legfontosabb működési területe a MOL égisze alatt ma is futó Nagyon Balaton program.

Ezt 2013-ban kezdték el azzal a céllal, hogy a Balatonon működő értékesebb, izgalmasabb, színvonalasabb eseményeket, produktumokat egy ernyő alá rendezzék. Az olyan fesztiválok mellett, mint a Művészetek Völgye, a VeszprémFest, a Paloznaki Jazzpiknik, vagy a Balaton Sound, fontos gasztronómiai vagy turisztikai programok is ide tartoznak.

Bár a szüleinek nem volt balatoni nyaralójuk, tavi emlékeket azért ő is őriz:

„Gyerekkoromban csak a szüleim vállalati üdülőjében tölthettem el ott egy-két hetet, de ez is olyan szép, szuper 8-as fényű, de közben meleg hatású emlékeket hoz vissza. A Balaton olyan érték, amiben sokkal több van, mint amit általában belelátnak. Ez ma már sokkal egyértelműbb, mint 10 éve, amikor elindítottuk a MOL Nagyon Balatont, vagy pláne 2007-ben, amikor a Balaton Sound-ot.”

Az induláskor, 2013-ban még egy fontos céljuk volt: megpróbálják arra sarkallni az érintett vállalkozókat – magukat sem kivéve – hogy kifejezetten nívós balatoni programokat teremtsenek. Ők például akkor kezdték a Balaton Soundon belül a B my Lake elnevezésű, európai hírű elektronikus zenei fesztivált, a STRAND Fesztivált, kompkoncerteket, később pedig a Balaton Pikniket. Összességében az elmúlt tíz év alatt harminc-negyven olyan programot indítottak be, ami azóta is jelen van .

Volt, nincs, van

A Szigetet, ami tinédzser korukban elérhetetlen álomnak is távolinak tűnt számukra, az utolsó években Gerendai Károllyal, Takács Gáborral és Fülöp Zoltánnal társtulajdonosként vezették. Ma is barátok, és nagyon büszkék mindarra, amit együtt elértek.

Nem kerestünk kifejezetten befektetőket, de amikor elérkezett a komoly ajánlat pillanata, összedugtuk a fejünket. Arra jutottunk, hogy nemcsak a saját jövőnk szempontjából jelenthet biztonságot a váltás, de az érintett fesztiválok, leginkább a Sziget jövőjét nézve is.

Három nagy fesztiválról volt szó. A Sziget mellett a Balaton Soundot és a VOLT Fesztivált, illetve a kisebbeket, mint a Gourmet Fesztivált, vagy a Gyerekszigetet érintette.

A csapatból ő és Fülöp Zoltán döntöttek úgy, hogy négy évig segítik az új tulajdonosok munkáját. Mivel a Covid miatt elmaradt két fesztivál, két évvel meghosszabbodott a kivásárlási folyamat, és az utolsó évben már ők is kimondták, hogy a folytatásban nem szeretnének részt venni.

Az új tulajdonos 2022-ben mondta ki, hogy a következő évben nem lesz VOLT. Új, soproni fesztivál elindításában korábban nem gondolkodtak.

Így viszont:

volt egyfajta pozitív üzenetekkel teli nyomás a város részéről: Sopron nem maradhat ünnep nélkül, hiszen ez az élmény nagyon szorosan kapcsolódik a városhoz, 30 éve.

Annak semmi értelme nem lett volna, hogy 2023-ban Magyarországon egy újabb könnyűzenei fesztivált indítsanak útjára. Úgy látta jónak, ha visszatérnek a kezdetekhez, és a tavaszi időszakban próbálnak valami újat létrehozni. A SopronFesten természetesen lesz klasszikus értelemben vett „fesztiválosdi” is április végén három napon át.

Kizárólag magyar fellépőkből állítottak össze egy „best of” programot, melyen az aktuális menők lépnek fel Azariahtól Dzsúdlóig, Beton.Hofitól a Halott pénzig, de a Tankcsapda rajongói se lesznek csalódottak. Vagyis egyfajta keresztmetszetét adja majd a fesztivál az idei évnek.

A fesztivál viszont attól a tíz naptól válhat egyedivé, amikor tele lesz a város kiállításokkal, gasztronómiai programokkal, színházzal, filmvetítésekkel.

Lobenwein Norebert fel akarja ébreszteni szülővárosát. Annak idején ef Zámbó Isvánnal – barátainak Öcsi – a VOLT révén sikerült összebarátkozniuk. Együtt találták ki a Csillagok városa projektet, melynek során a képzőművész minden évben elkészített néhány vasszéket a VOLT-on fellépő művészek számára. Akár el is vihették volna, de mindenki megértette, hogy elég, ha ráül, dedikálja, lefotózzák. Onnantól az övé, de marad a városban.

Ha most körbejárjuk Sopront, megtaláljuk a Depeche Mode, Lemmy, a Linkin Park vagy a Prodigy székét is. Ezt a tradíciót a SopronFesten is szeretnék továbbvinni.

A SopronFest idején Pritz Péter zenei újságíró-szakértő idegenvezeti az érdeklődőket a városban, betérve azokra a teraszokra is, ahol Öcsi és a világsztárok székei állnak. De a művészeti vonal eleve igen erős lesz ebben a 10 napban. Többek között Kiss Tibit, a Quimby frontemberét sikerült rábeszélniük, hogy hosszú idő után újra alkosson és bemutathassák új és korábbi műveit, Weiler Péter Kár lett volna disszidálni... címmel érkezik, egy új tárlattal, Az én lemezem címmel pedig a könnyűzene ismert művészei mutatják meg azokat az albumokat, amelyek igazán hatottak rájuk.

Nemcsak hall

Lobenwein Norbert nevéhez harmadik éve egy galéria is fűződik. Gyorsan leszögezte, hogy a virtuális térben létezik.

Hála Istennek kivételesen sikerült önmérsékletet tanúsítanom, nem béreltem helyiséget. Izgat a kortárs képzőművészet, elég sok izgalmas projektet vittünk végig az elmúlt pár évben, de még sokat kell tanulnom és tapasztalnom, hogy érezzem a működés logikáját, buktatóit. Most épp be is ültem az iskolapadba ennek érdekében.

A fesztiválok kapcsán rengeteg kortárs képzőművésszel került kapcsolatba, akik örültek, hogy fesztiválkeretek között, fiatalokkal körbevéve alkothatnak. Először 2020 végén, a Covid-időszakban kért fel öt-hat alkotót, hogy fessék meg, milyen volt az esztendő. Azóta minden évben megismétlik, indult a Balatonról is egy hasonló sorozat. Tavaly karácsonykor majdnem harminc művésszel jelenítették meg az ünnepet, ami Art Xmas néven futott. A projektben résztvevő művészek munkáit printek formájában, kis példányszámban, szignózva, sorszámozva meg is lehetett vásárolni.

Tempóváltás

Ami a terveit illeti, gyakran eszébe jutnak Kiss Tibi sorai: „Lassíts le egy percre ember, leelőzted magad”.

Céljai egyre kevésbé üzleti jellegűek. Nagyon motiválja, hogy a SopronFest „szerethető és új színfolt legyen, amire úgy tekint a közönség, hogy valami igazán új született, ide jövőre is el akarunk jönni”.

Így gondolkodik „balatoni ügyeikről” is, reméli, hogy sikerül olyan tartalmas élményt okozni az emberek számára, mint amilyen gondossággal, alapossággal dolgoznak rajta egész évben munkatársaival. A Best of Balaton programjuk mutat némi rokonságot a Highlights-szal. A házon belül használatos jelszavuk szerint azokat a helyeket, ügyeket, személyeket mutatják meg évről-évre, akikre, amikre büszkék lehetünk, de az kifejezetten a Balatonról szól.

„Ezek nagyon-nagyon erősen lefoglalnak és motiválnak, de közben

hazudnék, ha nem mondanám, hogy egyre nagyobb vágyat érzek magamban az elvonulásra is.

Három gyerekem van, még kamaszok, kiskamaszok, de lassan kinőnek abból a korból, amikor még a szüleikkel akarnak lenni.”

Mindehhez társult idén a Highlights of Hungary tiszteletbeli nagyköveti címe, amit azért vállalt, mert megtisztelőnek érezte a felkérést. Kifejezetten élvezte azt a másfél napot, amikor a nagykövetek egymást igyekeztek meggyőzni saját jelöltjeikről.

„Tényleg izgalmas viták folytak, bennem is megfogalmazódott, hogy igazából az a cél, amit más területen is fontosnak tartok: mutassuk meg azokat, akikre büszkék vagyunk.”

Az ő jelöltjei is ringbe szálltak a többi nagykövet kedvenceivel. Az idei Highlights-jelöltekre itt lehet szavazni, hogy eldőljön, kié legyen a legnagyobb elismerés március 29-én, a díjátadón.

(Borítókép: Lobenwein Norbert. Fotó: Németh Kata / Index)