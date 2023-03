Molnár Áron: Eszenyi Enikőnél megtapasztaltam az abúzus mintapéldáját

A kormánykritikus színész a minap részletesen írt arról egy posztban, hogy miért vállalt szerepet a kormány által támogatott Hadikban.

Most Kadarkai Endre műsorában adott interjút, ahol elmondta, hogy nemrég egy terápiás coachhoz kezdett el járni, mert az utóbbi időben ráeszmélt, hogy szüksége van erre. Mint mondta, először a 2022-es választások idején észlelte magán azt, hogy változásra van szüksége.

Ott volt egy nagyon komoly mélypont, mert nagyon-nagyon sok munkát raktam abba, hogy ez a rendszer megváltozzon. Azt gondoltam, hogy van elég elérésem, és van az az energia, amit ha beleteszek ebbe a történetbe, képes lesz legalább egy kis változást hozni ebben az országban. Ez egy óriási pofára esés egy traumatikus élmény

– fogalmazott, hozzátéve: ekkor jött rá, hogy azt a szerepet, amit közéleti szempontból vállalt, nem fogja tudni fenntartani, mert ki fog merülni. Mint mondta, ennek egészségügyi jelei is voltak: a választások előtt két hónappal rángani kezdett a szeme, és kiégésre, illetve pánikrohamra jellemző tünetek jelentkeztek nála.

Hozzátette azt is, hogy abban az időszakban a személyisége is megváltozott, és az emberi kapcsolatainak egy része is ráment a viselkedésére.

Nem voltak már kérdéseim, állításaim voltak, holott én a kérdésektől indultam el [...]. Körülbelül azt éreztem, hogy csak nekem van igazam a helyzetekben, nem vizsgáltam meg rendesen a helyzeteket, mentem előre, mint egy tank. És ami még durva volt, az az, hogy 0–24-ben csak a közügyekkel foglalkoztam

– fogalmazott, majd nem sokkal később hozzátette: most próbálja helyrehozni azokat a hibákat, amelyeket még helyrehozhat. „Szembe kell nézni azzal, hogy mit tettem. Szembe kell nézni azzal, hogy hibáztam” – mondta a színész.

Eszenyi Enikőnél tapasztalta meg az abúzus mintapéldáját

A műsor későbbi részében Molnár Áron arra is kitért, hogy amikor az Eszenyi Enikő által igazgatott Vígszínházhoz került, akkor az első pár nap még nagyszerű volt. Az ott töltött hat év alatt viszont azt is meglátta, hogy „mi az abúzus, a hatalommal való visszaélés mintapéldája”, és ez egy nagyon komoly csalódás volt számára.

Én hat éven keresztül csalódtam benne

– mondta Eszenyi Enikőről, majd kifejtette, hogy mindez nem egyik napról a másikra történt. Felidézte, hogy az egyik első alkalom egy próbán volt, amikor Eszenyi Enikő egyszer csak felrohant a színpadra, és a rendezőt megkerülve elkezdett utasításokat osztogatni neki, nagyjából abban a hangnemben, hogy „most azt csinálod, amit én mondok”. Molnár Áron arra is kitért:

szerinte az egyik legnagyobb baj az, hogy Eszenyi Enikő mind a mai napig nem fogta fel, hogy mit csinált.

„Hogy a kivizsgálás a főváros részéről nem történt meg [...], ezt hagyjuk is, [...] de az, hogy az ő szájából még nem történt soha egyetlen bocsánatkérés felénk”, az egy pszichológiai vizsgálat tárgya lehetne – mondta Molnár Áron.

A teljes műsor itt meghallgatható: