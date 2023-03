Olyan is van, amibe Tátrai Tibor majdnem belehalt, és nem a jazz

Az arútluK mai adásában Tátrai Tiborral és Szebényi Danival a Godfater néven dübörgő, generációkon átívelő powerblues formáció zenészeivel beszélgetünk. Szó esik a hangerőről, őrült próbákról, minőségről és trendkerülésről is.

Tátrai Tibusz a Petőfi Zenei Tanács újdonsült és örökifjú tagjaként elmondta, hogy húszéves korában nem kérték ilyesmire az akkori hetvenévesek, mostanra viszont ő is túl van a hetedik x-en, ami nem baj, mert meg kell élni egy időt ahhoz, hogy felismerjenek valakit. Mindenesetre segítséget ad, ha kérik. Például abban, hogy néhány évtized alatt felhalmozott tapasztalataira támaszkodva meglehetős biztonsággal meg tudja mondani bármilyen zenéről, hogy honnan jött, és hova tart.

A másik terve, az az egykori zenéstársáról, Póka Egonról elnevezett egyetemi szintű iskola, ahol a legmagasabb szintű, akár világsztár mesterek tanítják az egyáltalán nem „könnyű” zenét.

Mesél lazulásról, amibe majdnem belehalt, és a váltásról, amitől megint mindenkit megvadít maga körül.

Szebényi Dani elmondta, hogy mi történt Zalalövőn, ami megpecsételte a Godfater másik szólógitárosának sorsát. Arról is beszélt, miért vették fel élőben, utólagos belepiszkálás nélkül a zenekar első lemezét, és kifejtette, hogy került az emberi DNS-be a rock and roll.

Elhangzik néhány zenetörténelmileg is fontos tény arról, hogyan állt össze a banda, ahol mindenki világszínvonalú zenész. Kiderül, mire képes egy liluló fej, mitől áll fel a Berkeley Schoolban trenírozott basszusgitáros, és mi a lányok baja.

Sok már egyéb mellett arra is fény derül, hogy

mi volt az első papír, amit Tátrai Tibor gitároktatásról kapott,

mivel ijesztgeti a tinédzsereket,

mitől maradt utoljára tátva a szája,

hány decibel hangterhelést tartanak optimálisnak a koncerteken,

milyen terveik vannak a bakelittel,

mi lesz a levágott fejű ló másik felével.

Így ijesztgeti a tiniket a Godfater

Mert beszélgetni is jó a zenéről, főleg olyan zenészekkel, akik benne és jórészt azért is élnek, ráadásul a színpadon kívül sem idegen tőlük a rock and roll, de azért hallgatni se rossz. A következő koncertig nem árt egy kis ízelítő annak, aki még nem ismeri a Godfatert, és azoknak sem, akik tudják, miről, és hogyan szól.

(Borítókép: Tátrai Tibor és Szebényi Dániel. Fotó: Szollár Zsófi / Index)