Meghalt a Mudcruch alapítója

A Heartbreakers és a Mudcrutch gitárosa, Campbell a közösségi médiában erősítette meg a hírt.

Tom Leadon a legközelebbi barátom volt. Számtalan órát töltöttünk gitározással és egymás tanításával. Nála kedvesebb lélek soha nem járt a földön. Mindig hiányozni fog a szelleme és a nagylelkűsége. Nyugodj békében öreg barátom

− írta az Instagramon.

Leadon 1952. szeptember 16-án született Rosemountban, Minnesota államban, szülei tíz gyereke közül ő volt a negyedik. Családja 4 éves korában San Diegóba, majd 1964-ben Floridába költözött. Ő és Petty először tizenévesen játszottak együtt Gainesville-ben, mielőtt 1971-ben Campbellel, Jim Lenahan énekessel és Randall Marsh dobossal megalakították a Mudcrutch-ot. Ahogy a helyi egyetemi körökben nevet szereztek maguknak, Leadon otthagyta a zenekart és Kaliforniába költözött, végül Linda Ronstadt zenekarában lépett fel basszusgitárosként − írta meg a Deadline

Petty, Campbell, Marsh és a zenekarba újonnan beszálló Benmont Tench 1974-ben követte Leadont Kalforniába, azzal a szándékkal, hogy meglátogassák őt − és lemezszerződést kössenek a Mudcrutch számára. A zenekar kiadott egy kislemezt, a Depot Street-et, ami végül Tom Petty and the Heartbreakers 1995-ös Playback című boxszettjére került fel, négy másik Mudcrutch-dallal együtt. A zenekar csak körülbelül egy évet töltött Kaliforniában, mielőtt feloszlott, majd később Stan Lynch dobossal és Ron Blair basszusgitárossal újra összeállt, és egészen más karrierutat futott be.

Leadon később a Hollywood Waltz című számot testvérével és Eagles tagjaival, Don Henley-vel és Glenn Frey-vel közösen írta. A dal felkerült a zenekar első első listavezető albumára, az 1975-ös One of These Nights-ra, és ugyanebben az évben a country sztár Buck Owens is feldolgozta.

Leadon és Marsh újra összeállt Pettyvel, Campbellel és Tench-csel, és a Mudcrutch 2008-ban egy azonos című albumot adott ki. A korongon szerepelt a Queen of the Go-Go Girls, amelyet Leadon írt és énekelt, és ő, Petty és Tench háromszólamú harmóniákat játszott olyan számokban, mint a Scare Easy, amely kislemezen is megjelent. Az album bekerült az amerikai Top 10-be.

A zenész halálának körülményeiről nem adtak tájékoztatást