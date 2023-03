Titokban temették el Dunai Tamást

Ahogy arról az Index is beszámolt, február végén tragikus hirtelenséggel meghalt Dunai Tamás Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész. A színész 73 éves volt, a halálhírt a színész családja hozta nyilvánosságra. Dunai Tamást 2022-ben választották a Halhatatlanok Társulata tagjává.

A színművész temetéséről halálát követően nem reppentek fel hírek, így sejthető volt, hogy a gyászoló család és a barátok nem szeretnének nyilvános búcsúztatót Dunai Tamásnak, az ezt erősítő felvetések pedig be is igazolódtak. A Blikk információi szerint

szerda délelőtt családja és néhány közeli barátja körében kísérték utolsó útjára egy, a lap által meg nem nevezett fővárosi temetőben.

A színész 1949. július 7-én született Mohácson, diplomát pedig 1976-ban szerzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Utána a Madách Színház tagja lett, ahol 1992-ig játszott. Később szabadúszóként dolgozott, az elmúlt években pedig a Katona József Nemzeti Színház állandó fellépője volt Kecskeméten.

Nevéhez mintegy fél évszázados pályafutása alatt megannyi emlékezetes színházi szerep, tucatnyi film- és televíziós alakítás kapcsolható.

Dunai Tamás rendszeresen szerepelt a Madách Színház zenés darabjaiban, a Macskákban, a Doctor Herzben és a Mária evangéliumában, de versek és sanzonfelvételek is őrzik emlékét. A színművész filmekben is játszott (Teketória, Angi Vera, Dóra jelenti, Állatkerti mesék, Gyanú, Made in Hungaria).

Emellett zenészként sem maradt észrevétlen, Itthon és külföldön is színpadra állt a Budapest Dixieland Band és a Budapest Klezmer Band vendégeként. Klarinéton és szaxofonon játszott, a Színészzenekar tagja volt.

(Borítókép: Dunai Tamás 2020. november 5-én. Fotó: Zih Zsolt / MTI)