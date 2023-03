Meghalt Ragályi Elemér

Ragályi Elemér 1957-től a Mafilmnél világosító, laboráns, segédoperatőr és felvételvezető volt. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán tanult, dolgozott az Egyesült Államokban és Európában.

A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1968-ban szerzett operatőri diplomát. Az ún. „Illés-iskola" egyik stílusteremtő alakja, kézikamera-kezelése és világítástechnikája a hetvenes években tette ismertté. Zolnay Pál, Sándor Pál, Gazdag Gyula, Elek Judit állandó alkotótársa, de sokat dolgozott Rózsa Jánossal, Grunwalsky Ferenccel, András Ferenccel, Gazdag Gyulával, Kovács Andrással, Révész Györggyel, Szomjas Györggyel is.

Filmjei számos díjat nyertek, közöttük Oscar-díjat, Emmy-díjat és ACE-díjat is. A Magyar Filmszemlén hatszor ítélték neki a legjobb operatőr díját, ezenkívül Balázs Béla-díjas (1974), érdemes és kiváló művész (1985), egyben Kossuth-díjas (1991) is.

1982 és 1990 között a Színház- és Filmművészeti Főiskolán tanított. 1990-ben megkapta a Cable ACE-t (az Amerikai Operatőrök Szövetségének televíziós díja), a legjobb operatőr díját a The Josephine Baker Story című HBO-produkcióért.

Jelölték az ACE díjára a Max and Helen és a Red King, White King című munkájáért is. Az Emmy-díj-nyertes, Raszputyin című filmnek is ő volt az operatőre. A gyilkosok köztünk vannak (Murderers Among us: The Simon Wiesenthal Story) című film fényképezéséért egy másik ACE-díjjal jutalmazták. 2008. szeptember 25. és október 5. között nemzetközi filmfesztivált rendeztek Reykjavíkban (Izland). Az esemény fődíjáért, az Arany Lunda díjért Ragályi Elemér Nincs kegyelem című filmje is indult.

A filmes pályafutásomat illetően nem lehet okom panaszra, most a maradék életemből szeretném kihozni a legtöbbet. Az élet már nem a film, hanem ahogyan itt beszélgetünk a kertben, finom illatok jönnek a konyhából, a kutyám idebújik a lábamhoz – ez a nagy mű, hogy az ember ebben az életkorban ezeket még magáénak tudhatja. Meg hogy már nem félek, ha egy üres papír van előttem, teleírom

– mondta Ragályi Elemér korábban a Kultúra.hu-nak.

A legnagyobbak egyike

Közösségi oldalán méltatta Ragályi Elemér munkásságát Karácsony Gergely főpolgármester. Mint fogalmazott:

Elment a legnagyobbak egyike.

(Borítókép: Ragályi Elemér 2019. október 2-án. Fotó: Zich Zsolt / MTI)