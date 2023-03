Szász János is jelezte: nem az SZFE antiszemita

A The Washington Postban 2023. március 24-én megjelent cikkben Szász János mesélt Magyarországról való kiköltözéséről, az őt itt ért atrocitásokról, valamint a jelenlegi, washingtoni előadásáról is szó volt. A cikkben a The Washington Post újságírója a következő mondatot idézte Szásztól:

I was attacked, because I am ‘not Hungarian,' you know, because I am Jewish. Nobody can tell me I'm not a Hungarian. Nobody.

Ez a mondat magyarul ezt jelenti:

Azért támadtak, mert »nem vagyok magyar«, mert zsidó vagyok. Senki sem mondhatja azt nekem, hogy nem vagyok magyar. Senki.

A cikk megjelenését követően Szász János maga jelezte lapunknak, hogy a The Washington Post cikkében említett, zsidósággal kapcsolatos megjegyzései nem az SZFE-re, hanem kimondottan egy középkori témájú film készítésének körülményeire és annak médiavisszhangjára vonatkoznak. Ez amúgy kiderül az eredeti szövegkörnyezetből is. A The Washington Post cikkében ugyan a film címe nem szerepel, de Szász János most egyértelműsítette, hogy ez a film a Hunyadi János életét feldolgozó, Az utolsó bástya című film, amelynek rendezésével őt bízták meg, de a forgatás megkezdése előtt kiszállt a munkálatokból.

Cikkünk megjelenését követően a Színház- és Filmművészeti Egyetem is jelezte felénk, hogy az intézmény elutasítja az antiszemitizmust és a hátrányos megkülönböztetés minden formáját. Az egyetem arra is felhívta a figyelmet, hogy Szász János 2021. január 12-én saját maga mondott fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, ahol a modellváltás utáni félévben még oktatott. Az intézmény elhagyására az egyetem vezetése őt nem kérte fel, távozási szándékáról elsőként a sajtóból értesült. Szász Jánost semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem érte az SZFE részéről.

Amennyiben cikkünk félreérthető volt ezzel kapcsolatban, az érintettektől elnézést kérünk!

Az SZFE a hozzánk eljuttatott levelében fontosnak tartja közölni, hogy hitet tesz az egyetemes és magyar kultúra értékeinek képviselete mellett, és továbbra is teret biztosít a művészi sokszínűségnek.

(Borítókép: Szász János. Fotó: Isza Ferenc / Index)