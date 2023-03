Lehull a lepel: Schmuck Andor kiteregeti kínos Tinder-randijait

Félelemre nincs ok, hiszen a politikus rendkívül tisztelettudó a nőkkel, így a Tinder-tündérek címet viselő kiadvány is udvarias stílusban fog elkészülni. Schmuck a Ripostnak elárulta, hogy az elmúlt években viszonylag sok hölggyel találkozott a népszerű társkeresőn keresztül egy jobbra húzást követően, és bizony olyan extrém, sokszor kínos élményekben volt része, hogy már képtelen magában tartani azokat.

Köztudott, hogy imádom, tisztelem a nőket, és bár jelenleg szingli vagyok, sosem adom fel az esélyt arra, hogy újra eltaláljon Ámor nyila! Ha ez a Tinder segítségével fog megtörténni, ám legyen, állok elébe.

Annak ellenére optimista, hogy voltak regénybe illően félresikerült randevúi a szebbik nem egészen különös képviselőivel.

Nagy szemelvényeket, példákat egyelőre nem szeretnék hozni, az legyen meglepetés, de az biztos, hogy a Tinder-tündérek egy meghökkentően őszinte, vicces és egyben provokatív regény lesz

– mondta Schmuck, aki korábbi, Bal-eseteim című, 2001-ben megjelent könyvét egy hét alatt írta meg.

Senkinek nem kell aggódnia

A politikus most azt tervezi, hogy elvonul Egyiptomba, és az ott töltött idő alatt fog megszületni a könyv.

Természetesen egy randipartnerem sem lesz benne név szerint említve, senkinek nem kell aggódnia

– árulta el a politikus, aki nemrég két súlyos balesetet is szenvedett.

A politikus szilánkosra törte a karját és a lábát, ráadásul a fejét is beütötte pénteken a Szent István-bazilikánál. Úgy emlékszik, három éve volt felesége is pont ott csúszott meg, ahol most ő – írta meg korábban az Index.



Schmuck Andor a Szent István-bazilikánál sétálgatott, amikor egy óvatlan lépésnél hirtelen megcsúszott és elesett. A politikus komoly sérüléseket szenvedett, operálni is kellett.

A Tisztelet Társasága elnöke az esetet követően visszaemlékezett, hogy pont három éve ismerte meg volt feleségét, aki szintén a bazilikánál sétálgatott, amikor megcsúszott, és épp Schmuck Andor karjaiba esett. Schmuck Andor tréfálkozva jegyezte meg a Ripostnak, ezúttal őt nem kapta el senki esésekor.

Három évvel ezelőtt Eszter a karjaimba esett, én elkaptam. Engem sajnos pénteken nem kapott el senki. Hatalmasat estem, szilánkosra tört a karom, a lábamat és a fejemet is beütöttem. Hat órát töltöttem a balesetin, majd közölték, hogy a műtét elkerülhetetlen, el is altatnak. Az biztos, hogy nem így képzeltem el a pénteki napot, egyből az Eszterrel történő találkozásom jutott az eszembe, miközben mindenem fájt

– mondta Schmuck Andor.

(Borítókép: Schmuck Andor. Fotó: Ajpek Orsi / Index)