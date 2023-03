Már húsvéti piacon is csemegézhetünk

Az időjárás is azt mutatja, hogy megérkezett a szeszélyes április. De a We Love Budapest hétvégi kínálata azokon is segít, akik még bizonytalanok a kültéri programokat illetően.

Április 1., szombat

KávéBár Bazár 2023: Április elején vehetünk részt az idei KávéBár Bazáron a Millenárison. Az eseményen kávékat, borokat, söröket, párlatokat és egyéb italkülönlegességeket kóstolhatunk egész nap a standokon, és lesznek más izgalmas kísérőprogramok is. Mindkét nap workshopok, vezetett kóstolók várnak, és számíthatunk szakmai fórumbeszélgetésekre, profi baristaversenyre is.

Budapest FotóFesztivál 2023: Hetedik éve rendezik meg a Budapest FotóFesztivált, idén március 31. és május 14. között, felpezsdítve a kortárs magyar és nemzetközi fotográfiai szcénát, bevonva a fővárosi múzeumokat, kisebb-nagyobb galériákat és kultúrintézeteket. A 2023-as év kiemelt meghívottja a kortárs cseh fotográfia rebellis alakja, Jan Saudek lesz, akinek barokkosan fülledt, kézzel színezett érzéki aktjait és látványgazdag jeleneteit bemutató életmű-válogatását a Műcsarnokban láthatjuk.

Ezenkívül április közepétől a Kiscelli Múzeumban kaphatunk vizuális válaszokat arra, hogyan látják ma a fotográfusok Budapestet, a 35 év alatti tehetségeket bemutató Fresh Meat pedig a generációk közötti párbeszédnek ad lehetőséget.

Az 50 kiállítás mellett, ahogy megszokhattuk, lesznek még nyitott programok, workshopok, múzeumpedagógiai események, kortárs fotóművészeti szakmai programok, és az eseménysorozatot portfolio review, fotókönyvvásár is színesíti.



Hundred Sins & iamyank: A Nagy Fekete Mise: Április elsején két különleges előadót köszönthetünk az A38 színpadán: az elmúlt évek legizgalmasabb producerének kikiáltott, kilétét piros maszkkal elrejtő Hundred Sins és az elektronikában post-metalban, valamint a klasszikus zenében egyaránt otthonosan mozgó iamyank, mindketten a sötét oldal, karcos hangzások és a punkattitűd képviselői.

Közös estjükön metszéspontokat keresnek egymás világában, és ennek a szerencsés találkozásnak lehetünk mi is fültanúi.

Április 2., vasárnap

Kapunyitás – kortárs drámák felolvasóestje: Kapunyitás, avagy hová vezet az út, ha a gyermekkort már magunk mögött hagytuk, a túlvilág még messze van, és hirtelen több ajtó tárul fel előttünk, mint amennyi eddig bezárult?

Április 2-án a Fiatal Drámaírók Háza visszatér a Szatyorba. Ezúttal három friss drámaszövegben keresik a válaszokat azokra a kérdésekre, amik egy csésze erős kávé vagy egy pohár jó bor mellett mindannyiunknak eszünkbe jutottak már. Szó lesz nosztalgiáról, gyerekkori álmokról és azok újragondolásáról, komolyságról, játékról.

Kenyérlelke Fesztivál – húsvéti piac: Április 2-án rendezik meg az első húsvéti Kenyérlelke Fesztivált a Fény utcai piacon. Az eseményen versenyre is nevezhetünk, és kipróbálhatjuk magunkat a kalácssütésben. Ha inkább eltanulnánk ennek fortélyait, és nem a versenyszellem hajt, workshopokon vehetünk részt. Természetesen eközben a legjobb kézműves pékségekből vásárolhatunk finomságokat a húsvéti asztalra.

The Soft Moon (US), Trace Amount (US): Április első vasárnapján a Fekete Zaj újabb nemzetközi előadókat hoz el a Dürer Kertbe: a 2009-ben alapított The Soft Moon post punk, dark wave és elektronikus rock műfajban utazik, és a 2022-es évben sem pihent, úgyhogy sok új dallal és régi kedvencekkel érkezik.

A szintén amerikai Trace Amount Brandon Gallagher szólóprojektje, amivel három éve vetette be magát a zenei szcénába, és azóta villámgyorsan fejlődik. Őket hallhatjuk 2-án a Dürer Kert színpadán.