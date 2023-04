Hiába a sírás, Budapest Vidámpark nélkül maradt

A városligeti Vidámpark 2013. október 1-jén bezárt, mert a fővárosi önkormányzat nem finanszírozta a veszteségeit. Részlegesen 2015-ben újították fel, a Pannon Park megvalósításával. A Biodóm projekt elakadt, amely a Hullámvasút felújítását is érinti, így az is is várat magára. Azt, hogy meddig, ma még nem lehet tudni.

Az 1950-ben, az államosított Angolpark és a szintén államosított vurstli területén létrehozott Vidámpark utolsó szezonja 2013 őszén ért véget, utána a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján maga a Vidámpark megszűnt, területét pedig az Állatkert kapta meg. Illetve kapta vissza, hiszen az egykori Vidámpark területének egy jelentős része eredetileg – 1864-től 1907-ig – az Állatkerthez tartozott – tájékoztatta az Indexet Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője.

Természetesen a fővárosi közönség így sem maradt vidámparki szórakoztatás nélkül.

Nemcsak azért, mert Budapest több pontján is rendszeresen feltűnnek különböző utazó vidámparkok, általában jeles ünnepek alkalmával. Hanem azért is, mert a volt vidámparki területnek azon a részén, amely 2018 óta már látogatható az Állatkert Holnemvolt Vár nevű zónájának részeként, egy vurstli zónát is kialakítottunk – tette hozzá.

Ebben egyrészt az egyik átvett műemléki játéküzem, a Schäftner-körhinta, másrészt több más eszköz, mint a törpekerék, két kisebb körhinta, kis vonat is a közönség rendelkezésére áll. Igaz, nem az év minden napján, hanem a szezon időszakában. Ez a vurstli zóna már közel öt esztendeje működik. Habár volt időszak, amikor a világjárvány miatt ezt a részt is zárva kellett tartani.

Milyen állapotban van a Vidámpark?

Maga a volt vidámparki terület a jelenlegi működés szempontjából három zónára osztható. Egy része most is látogatható, az Állatkert Holnemvolt Vár zónája található itt. Pontosabban a Holnemvolt Vár területének egy része az, ami volt vidámparki terület, másik része mindig is az Állatkerthez tartozott: állatbemutató karámokkal, játszótérrel, vurstli zónával, illetve a már említett Schäftner-körhintával.

A másik zóna, a Hermina út felé eső rész, jelenleg Parkoló ZOOna néven fizető parkolóként működik. A terület ilyen irányú hasznosítása nem újdonság, mert a területnek ez a része a Vidámpark működésének utolsó éveiben is parkolóként működött, az viszont már az elmúlt évek fejleménye, hogy ez a parkoló elég jól, konszolidált módon működik – jelezte Hanga Zoltán.

A volt vidámparki terület legnagyobb része pedig a leendő Pannon Park és Biodóm területe, amely már nem építési terület, de amint ismert, ez a fejlesztés elakadt azon a ponton, ahol az építéskivitelezés már készen van, de a befejező ütem még hátravan.

A volt vidámparki játéküzemek és mutatványos berendezések sorsuk alapján négy csoportba tartoznak. Egy részük – a műemléki oltalom alá tartozók – ma is megvannak.

Ezek közül három: az 1908-as Schäftner-körhinta, amelyet a Vidámpark a vurstli egyik vállalkozójától örökölt, az 1922-es Hullámvasút, amely pedig eredetileg az Angolpark része volt, és a két világháború között létesült Mesecsónak, szintén az Angolparktól örökölte a Vidámpark, és az Állatkert kezelésében van, sőt, a Schäftner-körhintát, amióta hozzánk került, szépen fel is újítottuk, és – amint említettem – a szezonban a közönség rendelkezésére áll – sorolta a szóvivő.

A negyedik műemlék, a régi Lézerdodzsem, korábban Kis troli fa tetőszerkezete, amelyet pedig a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba, azaz a skanzenbe került, ott a Skanzen Vigadó nevű rendezvénytérnek ez a tetőszerkezete.

A volt vidámparki játéküzemek másik részét, amelyek a Vidámpark tulajdonában álltak, de nem voltak védettek, a Vidámpark megszüntetésekor leszerelték, értékesítették. Harmadik részüket pedig, amelyek nem a vidámparké voltak, a tulajdonosok a Vidámpark felszámolásakor elvitték.

És van még egy negyedik, vagy +1-es csoport is, azok a játéküzemek, amelyek már a Vidámpark megszűnésekor sem voltak meg. Időnként hallani olyan kommentárokat, hogy a Vidámpark megszüntetése miatt nincs már Űrrakéta, Ciklon, Velence, Vízisikló, Kisvasút stb. Ezeket a játékokat azonban már jóval, esetenként évtizedekkel a Vidámpark bezárása előtt megszüntették, leszerelték – jegyezte meg Hanga.

Anyósröptető

A Vidámpark átvételekor a terület egy részén jelentős környezetszennyezés nyomai is fellelhetőek voltak, ami egyébként jellemző a rozsdaövezeti területekre. Azon a helyen például, ahol az „anyósröptető” nevű játéküzem működött, kiterjedt olajszennyezés volt látható a felszínen, s ugyanez kimutatható volt mélyebben, a talajban is.

Mint kiderült, a szennyeződés oka egyszerűen az volt, hogy a korábban itt állt játéküzemi berendezés hidraulikus munkahengeréből szivárgott az olaj, s ezt a problémát nem javítással, hanem egyszerűen csak az elfolyt hidraulikaolaj utántöltésével orvosolták.

Ennek következtében egy évtizeden keresztül valószínűleg több ezer liter olaj került a talajba. Közelében a dodzsem tetejét fújt azbeszttel borították, amely már porlásnak indult, s ez alatt játszottak gyerekek és dolgoztak éveken át emberek.

Ezekkel és a hasonló bajokkal csak nagy költségekkel járó kármentesítő beavatkozásokkal lehetett megküzdeni. Tehát környezetvédelmi szempontból az átvétel óta javult a terület állapota.

Milyen állapotban van a hullámvasút?

A Hullámvasút felújítandó állapotú. Amikor a Vidámpark megszűnt, mi örököltük meg – ahogyan az 1950-ben létrejött Vidámpark is örökölte annak idején az Angolparktól –, és két szezonon keresztül üzemeltettük is – mondta a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője.

Amikor a volt vidámparki területet átvettük, előkészítés alatt volt az a fejlesztés is, amit az új területen az Állatkert meg szeretett volna valósítani. Ám mivel ekkor még csak az engedélyezési és kiviteli tervekre vonatkozó közbeszerzési eljárásnál tartottak – utána jött még az engedélyezési elkészítése, aztán az engedélyezési eljárás maga, aztán pedig a kiviteli tervek elkészítése –, sejthető volt, hogy a fizikai munkálatok a helyszínen még körülbelül két évig nem kezdődhetnek meg.

Ezért a 2014-es és a 2015-ös szezonra átmeneti jelleggel egy Holnemvolt Park nevű – amely nem azonos a mostani Holnemvolt Várral – parkot hoztak létre a volt vidámparki terület nagy részén, és ennek egyik elemeként a Hullámvasút is működött.

A szezonkezdet előtt mindkét évben elvégezték a szükséges karbantartási, pályafelújítási munkálatokat, és maga az üzemeltetés is sikeres volt. 2015-ben az az évi pályafelújítási munkálatok mellett még pályavilágítást is szereltek a Hullámvasútra azért, hogy esti rendezvényeket is lehessen ott tartani, mint például a Mutatványosok Éjszakáját, vagy a Múzeumok Éjszakáját. Ezek is nagyon sikeresek voltak.

A Hullámvasút felújítása még várat magára

2016-tól, amikor a Pannon Park / Biodóm kivitelezési munkálatai a bontásokkal és a közműáthelyezésekkel megkezdődtek, a Hullámvasút nem üzemelt tovább. Nem is üzemelhetett, hiszen egy építési területen kellett volna átmenni ahhoz, hogy a látogatók megközelítsék.

Az eredeti elképzelés az volt, hogy a Pannon Park, illetve Biodóm projekt részeként a Hullámvasút megújul, és egy újjászületett Hullámvasúttal lehetett volna ünnepelni a népszerű játéküzem századik születésnapját.

A Pannon Park / Biodóm projekt elakadása azonban a Hullámvasút felújítását is érinti, így egyúttal is várat magára. Azt, hogy meddig, ma még nem tudjuk megmondani, hiszen itt olyan döntéseket kell majd meghozni, amelyen nem az Állatkertben, nem intézményi szinten születnek meg.

A Hullámvasúttal kapcsolatban még megemlítendő, hogy ez egy rendkívüli kulturális örökség és technikatörténeti emlék. Nemcsak a kora miatt – 1922-ben létesült Dragon Ervin tervei szerint –, hanem műszaki megoldásai okán is.

Tíz darab van a világon Ma a világon körülbelül 5500 hullámvasút létezik, amelyek közül mindössze 190-re (3,5 százalék) tehető a faszerkezetű hullámvasutak száma, tehát ez már önmagában is különlegesség. A budapesti Hullámvasút az úgynevezett „side friction” rendszerű hullámvasutak közé tartozik, amelyből tíz darab van az egész világon.

A hullámvasutaknak is megvan a maguk fejlődéstörténete, különböző korszakokkal, divatokkal, szabadalmakkal, műszaki megoldásokkal és lehetőségekkel. A legkorábbi, ős-hullámvasutak közül, amelyek még nem is önmagukba visszatérő pályával készültek, ma már egy sem létezik, így a ma is álló hullámvasutak legrégebbi generációját az olyan „side friction” rendszerű hullámvasutak képviselik, mint amilyen a miénk is. A tíz fennmaradt ilyen hullámvasút közül a legrégebbi 1902-ben létesül, a legfiatalabb pedig 1950-ben.

A volt vidámparki területtel az Állatkert szándéka az állatkerti létesítmények bővítése volt, azonban fontosnak tartjuk az egykori Vidámpark, de még inkább a háború előtti vurstli és Angolpark örökségét is

– hangsúlyozta Hanga Zoltán.

E téren egyrészt a már említett Schäftner-körhinta felújításával, illetve a 2015-ös szezonban a Hullámvasút világításának kiépítésével már értek el eredményeket, de ide tartozik a Mesecsónak egykori szunyókáló óriásának a visszaépítése, amely az átvételkor már nem volt meg, évekkel korábban szétfagyott. Illetve a „mechánikus” céllövölde rendbehozatala is, amelynek darabjait egy „raktárban” találták meg az átvétel után, pedig ez is műemléki oltalom alatt áll.

A régen elpusztult emlékeket is szerették volna valamelyest helyreállítani. Így például a Holnemvolt Vár zóna kapuját – amelyen át az Állatkerti körútról közvetlenül is bejöhetnek a látogatók – úgy építették meg, hogy az a régi vurstli legendás fényképésze, Helfgott Sámuel műtermének homlokzatát idézze fel. Az ugyancsak ideépült fedett lovarda pedig a régi vurstli egy másik létesítményét, a Reymetter-féle lovardát idézi. Ezek az építmények már több mint fél évszázada eltűntek, de a Holnemvolt Vár kialakításakor igyekeztek ilyen értelemben is megidézni az egykori vurstli világát.

A Hullámvasúttal – amely eredetileg nem a vurstli, hanem az Angolpark része volt – kapcsolatban is azt szeretnék, ha felújítva ismét a közönség rendelkezésére állhatna.



Az ügyben megkerestük a Fővárosi Önkormányzatot is, amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.

(Borítókép: Huszti István / Index)