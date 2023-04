Úgy láthattuk Ganxsta Zolee-t, ahogy korábban még soha

Elérkeztünk A Dal utolsó és egyben legunalmasabb válogatójához, bár az este végén meglepő döntést hoztak a nézők. Érzelmes balladák, tini pop-punk és a már megszokott funky is szerepelt szombat este. A negyedik adásra pedig végre sikerült egyeztetni az öltöztetőknek a műsorvezetők és a zsűri ruhatárát.

Az adás Ganxsta Zolee és Takács Vilkó duójával, a Dos Diavolosszal indult. A közönség most valószínűleg úgy látta Ganxstát, ahogy előtte nem sokszor. A Nem tanulunk semmiből tiszta americana, country nóta, ezt a pedig úgy rakták fel a zenészek a színpadra, mintha valóban egy texasi késdobálóban lennénk. Sőt még egy kis színjátékszerű intro is került a produkció elejére, és kivételesen a táncosok jelenlétének is volt értelme.

Ez volt az első produkció, ahol valóban érdekes és a zenéhez passzóló látvány párosult a dalhoz.

Egri Péter egy rögtönzött zenetörióra után önazonosnak nevezte a produkciót, és egyből 10 pontot adott a Dos Diavolosnak.

A második fellépő, a The Sign zenekar már 2019-ben megjárta a műsor színpadját. Fejest ugrottam című dalukba hiába kerültek érdekes harmóniamenetek, a produkció unalmasra sikerült. Mező Misi szokásához híven szétosztotta a srácokat a rossz prozódia miatt, Ferenczi György több szöveget várt.

A kecskeméti diáklány, LILy hatalmas Queen-rajongó, bár ez a versenyművéből nem derült volna ki. Az énekesnő a parkolóból kezdte a produkciót, és végig érződött, hogy rettenetes izgult. Sokszor hamis volt, és a raprész sem úgy jött ki, ahogy ő valószínűleg szerette volna. Wolf Kati ennek ellenére élvezte a középrészt, bár úgy tűnt, hogy nem igazán érti a rap műfaj lényegét. Ezt Mező Misi is így látta, szerencsére zsűritársának és a nézőknek is elmagyarázta, hogy milyennek kell lennie a hip-hopnak. A zenész szerint LILy amúgy is túl fiatalon került be a műsorba.

Aztán Potatopach zenekar érkezett a színpadra, akikről egyből az jutott eszembe, hogy ők a második válogatóban feltűnt QUACK idősebb és kevésbé érdekes verziója. Azt persze meg kell jegyezni, hogy kiváló zenészek vannak a csapatban, de a Színes film egy semennyire sem újító, tipikus funky dal. Egri Péternek ennek ellenére a produkció közben megjött a kedve a zenéléshez, így lehet, hogy élőben nagyobbat ütött a zenekar, és Ferenczi György ki is osztott nekik 10 pontot.

Az adás első felét Az ének iskolája című műsor 2014-es nyertese, Berki Artúr zárta. A kisfiúból kiváló felnőtt muzsikussá cseperedett zenész nótája erősen Caramel stílusát hozta, de a fiú úgy énekelt, hogy még ez sem volt zavaró. Így nem meglepő módon a zsűriből mindenki a fantasztikus éneklést emelte ki.

A műsort az erdélyi TITÁN együttes folytatta, akik dalaikban a modern dallamvilágot tradicionális motívumokkal vegyítik. Az Éjféli járat a régi magyar pop-rock dalokra emlékeztetett, egy felhígított Eddának simán elment volna. Mező Misi értékelte, hogy a zenekar nem akarja eladni magát, meg nagy újításokat hozni, hanem csak szimplán szeretnek zenélni.

Utánuk a furcsa nevű Mocskonyi Dörgő lépett a színpadra Most is ott a parton című szerzeményével. A vizuál egyből a tengerpartra varázsolta a nézőket, és a hangszerelés is ezt a hangulatot hozta. A basszusgitár-dob együttese kiváló volt, de a produkció Wolf Katit a gimis-tábortüzes zenélésre emlékeztette. Az énekes mindenkitől megkapta, hogy „jó lesz ez”, ami sok mindent elárul.

Fekete Bori énekesnő a népzene szerelmese, ezért Ördöglakat című popdalában is megjelentek ezek a motívumok. Az éneklés a zsűri szerint nagyon szép volt, de hiányzott belőle az erő.

Aztán jött a tinilányok új kedvenc magyar pop-punk zenekara, a LongStoryShort!, akik már korábban is jártak a műsorban. A fiúk jelenlegi felállásukkal az X-faktorban is versenyeztek. Korábbi szerepléseik színvonalát sajnos az Ez vagyok én című szerzeményük nem haladta meg, a banda énekese is sokszor hamis volt, de legalább a zenészek jól játszottak. A produkció az adás legviccesebb pillanatát okozta, mikor Fodor Imre a zsűrizés elején véletlenül megkérdezte Egri Pétertől: Péter, te ki vagy?

Utolsónak Kocsis Tibor előadását láthatták a nézők. Az énekest a második X-faktor győzteseként ismerte meg a közönség, bár az elmúlt években inkább a szexualitásáról cikkezett a sajtó. Kocsis Tibor még mindig hatalmas tehetség, a Szükség van rád pedig nagyon jól állt neki. A középtempós, zongorahangsúlyos szerzemény ettől függetlenül zeneileg semmi többet nem adott, mint bármelyik másik popballada, szövegileg viszont kifejezetten fontos üzenetet képviselt, Wolf Katit ezért végig rázta a hideg. Az biztos, hogy a televízió képernyőjén most láthattuk a legőszintébbnek Kocsis Tibort.

Az extra produkció előtt ki is derült, hogy a zsűri pontjaival Kocsis Tibor, a Potatopach, Berki Artúr és a TITÁN jutott tovább az elődöntőbe. Az e heti Petőfi-vers megzenésítését a Kaukázus énekese, Kardos-Horváth Janó adta elő, aki zenekarával 2021-ben megnyerte A Dalt. A nézők most metál hiányában egy nem várt produkciót, Mocskonyi Dörgőt küldték tovább a következő fordulóba.

A jövő héten, húsvétkor szünetel a műsor, utána viszont akusztikus verzióban szólalnak meg az elődöntőbe jutott dalok.

(Borítókép: A Dos Diavolos együttes Nem tanulunk semmiből című dalát adja elő A Dal 2023 televíziós show-műsor negyedik válogatóján 2023. április 1-jén. Fotó: Lakatos Péter / MTI)