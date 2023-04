Beszélgessen az Aranyélet és A besúgó színészeivel

A Free Beszélgetés következő eseményén Gigor Attila filmrendező fiatal, a Freeszféhez köthető színészekkel beszélget a magyar sorozatokról. Gigor Attila az HBO Terápia című sorozatának egyik rendezője volt. Április 21-én pénteken Szőke Abigél (A besúgó), Váradi Gergely (A besúgó) és Olasz Renátó (Aranyélet, Király) lesz a vendége.

Többek között arról fognak beszélgetni, hogy miként születik Magyarországon egy sorozat, miben más, mint egy külföldi forgatás, milyen nézettségek és milyen minőség várható egy streaming sorozat esetén. Az este végén a nézők is feltehetik kérdéseiket.

A Freeszfe programsorozatában meghatározó filmes és színházi szakembereket hívnak el. A Freeszfe célja, hogy azok az emberek, akiktől mi tanulni szeretnének és akikkel beszélgetnének, bárki számára elérhetőek legyenek, ne csak a Freeszfe hallgatóinak jusson ez az élmény. A meghívás szubjektív alapon történik, a hallgatók ötletei alapján és az ő szervezésükben.

Az Index is ellátogatott a programsorozat egyik estjére, ahol Till Attila mesélt az életéről, és azokról a döntésekről, amik végül a filmek világához vezették. A műsorvezető akkor azt tanácsolta a résztvevőknek, hogy ne a pénztől tegyék függővé, hogy elkészítenek-e egy filmet, vagy sem. Jelenleg ő is úgy dolgozik legújabb alkotásán, ami az alkoholizmusról szól, hogy leginkább ismerősökkel forgat majd ismerősöknél.

Legutóbb például Szinetár Miklós beszélgetett Forgách Andrással többek között a tanításról. Szinetár Miklós ötvenegy évet tanított a 2020-ban modellváltáson átesett Színművészetin. Tanárként az esetek túlnyomó részében azt tapasztalta – főként a színészeknél –, hogy a tehetség pillanatnyi állapot. Jön, megy, és rengeteg minden befolyásolja, például a társadalmi igények vagy a hormonállapot.

A Freeszfe-nek is helyet biztosító CEU épületében a szervezet egy másik programsorozatot is elérhetővé szokott tenni a nagyérdemű számára, ez pedig a Free Egyetem, ahol korábban például Lady Dömper is előadott. Áprilisban két eseményt is szerveznek: Zacher Gábor április 12-én ad elő a Free Egyetemen Mindennapi mérgeink címmel, a hónap végén pedig Lakner Zoltán mesél a magyar politikai helyzetről.

A beszélgetések regisztrációkötelesek, így akit érdekelnek a témák, vagy kíváncsiak a fent említett programokon kívül Freeszfe diákjainak áprilisi előadásaira is, keressék fel a Freeszfe weboldalát.

